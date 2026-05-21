விஜய் வெற்றி பெறுவார் என அப்போதே தெரியும் - மனம் திறந்த மிஷ்கின்

தேர்தல் சமயத்தில் ஒரு சார்பு நிலையை எடுக்க முடியாது என்றும், உதயநிதி குடும்பமும் எனக்கு நன்றாக தெரியும் என்றும் இயக்குநர் மிஷ்கின் கூறியுள்ளார்

பரிமளா & கோ திரைப்பட செய்தியாளர் சந்திப்பு
Published : May 21, 2026 at 12:07 PM IST

சென்னை: கன்னியாகுமரியில் மக்கள் எழுச்சி சுனாமியாக இருந்ததை பார்த்து விஜய் ஜெயிப்பார் என்பதை அப்போதே கணித்தேன் என இயக்குநர் மிஷ்கின் கூறியுள்ளார்.

இயக்குநர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் ஜெயராம், ஊர்வசி, மிஷ்கின், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘பரிமளா & கோ’ (Parimala and Co). இந்த திரைப்படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது.

அப்போது மேடையில் பேசிய சாண்டி மாஸ்டர், “இந்தப் படத்தில் ஜெயராம், ஊர்வசி, மிஷ்கின் ஆகியோருடன் நடித்தது என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத தருணம். இதில் பாண்டிராஜிடம் நான் மாட்டிக் கொண்டேனா அல்லது அவர் என்னிடம் மாட்டிக் கொண்டாரா என்று தெரியவில்லை ஏனெனில் அவர் தினமும் காலை 7 மணிக்கு முதல் காட்சி எடுக்கக் கூடியவர். ஒவ்வொரு நாளும் யார் படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு முதலாவதாக வருகிறோம் என எங்களுக்குள் போட்டி இருக்கும்” என்று நகைச்சுவையாக பேசினார்.

தொடர்ந்து பேசிய நடிகை ஊர்வசி, “இந்த படத்தின் கதையை இயக்குநர் என்னிடம் கூறிய போது நான் இந்த படத்தில் ஜெயராம் நடிக்கிறாரா என கேட்டுக் கொண்டேன். ஏனெனில் 26 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்படத்தில் இணைந்து நடித்துள்ளோம். மலையாள படத்தை விட வேகமாக படம் எடுக்கக் கூடியவர் இயக்குநர் பாண்டிராஜ். படப்பிடிப்பு சிறிய வீட்டிற்குள் நடைபெற்றதால் எங்கள் அனைவருக்குமே வைரஸ் காய்ச்சல் ஏற்பட்டது இருப்பினும் அதை பொருட்படுத்தாமல் அனைவரும் சிறப்பாக பணியாற்றினோம்.

இதனைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் மிஷ்கின் பேசுகையில், “என்னை பொதுவாக எல்லோரும் ’லூசு’ என்பார்கள். இருப்பினும், தொகுப்பாளர் என்னை ’சினிமா லூசு’ என அழைத்தது மகிழ்ச்சி அடைய செய்கிறது. ஜெயராம், ஊர்வசி இருவருடன் இணைந்து நடித்திருப்பது வாழ்க்கையில் நான் செய்த பாக்கியம். நான் இயக்கிய படத்தில் ஜெயராமை நடிக்க வேண்டும் என கேட்டேன், இருந்த போதிலும் அவர் மறுத்துவிட்டார்.

ஒரு திறமைசாலிக்கு மிக முக்கிய குணாதிசியமாக முடியாது, சரிவராது என்று கூறுகின்ற சாதுர்யம் வேண்டும், அது ஜெயராமிடம் இருக்கிறது. ஊர்வசி வாழ்க்கையை போகிற போக்கில் அணுகக் கூடியவர். ’மைக்கேல் மதன காமராஜன்’ திரைப்படத்தில் ஒரு படிக்கட்டு காட்சி இருக்கும், அதில் கமலஹாசனை விட ஒரு படி சிறப்பாக நடித்திருப்பார். அதனை நடிப்பிற்கு இலக்கணம் என நான் என்னுடைய உதவி இயக்குநர்களிடம் பலமுறை கூறியுள்ளேன். இயக்குநர் பாண்டிராஜ் திரைப்படம் மொழி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும்” என்றார்.

முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து பேசிய மிஷ்கின், “தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆட்சி சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. பரப்புரையின் சமயத்தில் அவர் கன்னியாகுமரி சென்ற போதே மக்கள் எழுச்சி சுனாமியாக இருந்ததை நான் பார்த்தேன். அந்த நேரத்தில் ஒரு சீட்டு, இரண்டு சீட்டு என ஏளனம் செய்த போது, அப்படி எல்லாம் இருக்காது என நான் அன்றைக்கே கூறினேன்.

அப்போதே இதை சொல்ல வேண்டியது தானே ஜெயித்த உடனே இப்படி கூறுகிறீர்கள் என்று? இப்போது இதைப் பார்ப்பவர்கள் சொல்வார்கள். இருந்த போதிலும், தேர்தல் சமயத்தில் ஒரு சார்பு நிலையை எடுக்க முடியாது. ஏனெனில் உதயநிதி குடும்பமும் எனக்கு நன்றாக தெரியும். இந்த சூழலில் தற்போதைய முதலமைச்சரிடம் நான் எந்த விதமான கோரிக்கையும் கேட்கப் போவதில்லை. தூரமாக இருந்து அவரின் செயல்பாடுகளை ரசிப்பேன் நான் நிச்சயம் அரசியலுக்கு வர மாட்டேன்” என கூறினார்.

‎இயக்குநர் பாண்டிராஜ் மேடையில் பேசுகையில், “இந்தப் படத்தில் ஒரு முக்கியமான காமெடி காட்சி எடுப்பதற்காக அனைவரும் கேரளா சென்றிருந்தோம். அந்தத் தருணத்தில் எதிர்பாராத விதமாக ஊர்வசியின் சகோதரர் மறைந்திருந்தார், இருந்த போதிலும் அடுத்த நாளே நடிகை ஊர்வசி படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு வந்து காமெடி காட்சியை சிறப்பாக நடித்துக் கொடுத்தார். சாதாரணமாக அப்படிப்பட்ட சூழலில் சோகமான காட்சியை இலகுவாக நடித்து விடலாம், இருப்பினும் காமெடி காட்சியை திறம்பட நடித்துக் கொடுத்தார். இந்தப் படம் நிச்சயமாக உங்கள் அனைவருக்கும் பிடிக்கும், திரையரங்கம் வந்து நீங்கள் சிரித்துக் கொண்டே இருக்கலாம் அதற்கு நான் உறுதியளிக்கிறேன்” என்றார்.

