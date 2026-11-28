ரயிலுக்குள் நடக்கும் அதிரடி - விஜய் சேதுபதி, மிஷ்கின் காம்போவில் மிரட்டும் ’டிரெயின்’ டிரெய்லர்
டிரெயின் திரைப்படத்திற்கு மிஷ்கின் இசையமைத்துள்ள நிலையில், ஸ்ருதிஹாசன், நாசர், நரேன், யூகி சேது, கே.எஸ். ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
Published : November 28, 2026 at 11:50 AM IST
சென்னை: மிஷ்கின், விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள ’டிரெயின்’ படத்தின் டிரெய்லர் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
கலைப்புலி எஸ். தாணு தயாரிப்பில், விஜய் சேதுபதி கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் ’டிரெயின்’. அவருடன் ஸ்ருதிஹாசன், நாசர், நரேன், யூகி சேது, கே.எஸ். ரவிக்குமார், சிங்கம்புலி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த திரைப்படத்திற்கு மிஷ்கின் கதை, திரைக்கதை எழுதி இயக்கியுள்ளதுடன், இசையமைப்பாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
சுமார் ஐந்து மணி நேர ரயில் பயணத்தில் நடைபெறும் பரபரப்பான நிகழ்வுகளை மையமாக கொண்டு இந்த திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. தனக்கு சிறு வயதில் ரயிலில் பயணித்த அனுபவங்கள் இந்த டிரெயின் படத்தை உருவாக்க உத்வேகம் அளித்ததாக இயக்குநர் மிஷ்கின் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த திரைப்படம் தயாரிப்பில் இருந்து வந்த நிலையில், ரிலீஸ் தேதி பலமுறை தள்ளிப் போனது. இறுதியில் வரும் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் டிரெயின் திரைப்படம் வெளியாகிறது. இந்நிலையில் டிரெயின் திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
ரயிலானது வேகமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், அதனை விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்ட பலர் தடுத்து நிறுத்த முயன்கின்றனர். மற்றொரு தரப்பினர் ரயிலை நிறுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் நிலையில், கதையை யூகிக்க முடியாத அளவிற்கு படத்தொகுப்பாளர் கச்சிதமாக டிரெய்லரை எடிட் செய்துள்ளார்.
இந்த படத்தில் பெரிய தாடியுடன் விஜய் சேதுபதி வித்தியாசமான கெட்டப்பில் நடித்துள்ளார். அதே போல நடிகர் நாசரும் வித்தியாசமான ஒப்பனையுடன் நடித்துள்ளார். அவர் டிரெயின் படத்தில் வில்லனாக இருப்பார் என டிரெய்லரின் மூலம் யூகிக்க முடிகிறது. மேலும் விறுவிறுப்பாக செல்லும் டிரெய்லருக்கு அசத்தலான பின்னணியை இசையை மிஷ்கின் வழங்கியுள்ளார். அதனை ரசிகர்கள் உணரக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கிறது.
தனித்துவமான கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் வித்தியாசமான காட்சியமைப்பு மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநர் மிஷ்கின் தனக்கென ரசிகர்கள் பட்டாளத்தை கொண்டுள்ளார். அவரது இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் மிஷ்கின் இயக்கத்தில் கடைசியாக 2020ஆம் ஆண்டு ‘பிசாசு’ திரைப்படம் வெளியானது. பின்னர் கிட்டதட்ட ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மிஷ்கின் திரைப்படம் வெளியாவதால் டிரெயின் திரைப்படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலாக உள்ளனர்.