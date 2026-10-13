விஜய் சேதுபதியின் வெற்றிநடை தொடருமா? மிஷ்கின் இயக்கும் ’டிரெயின்’ பட ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
கலைப்புலி எஸ். தாணு தயாரித்துள்ள டிரெயின் திரைப்படத்தில் நாசர், ஸ்ருதிஹாசன், நரேன், யூகி சேது உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
Published : October 13, 2026 at 9:53 AM IST
சென்னை: மிஷ்கின் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள ’டிரெயின்’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் திரையுலகில் வித்தியாசமான கதைக்களங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வரும் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘டிரெயின்’ (Train). இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கியுள்ள இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பில் கலைப்புலி எஸ். தாணு இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளார்.
வழக்கமான திரைப்படங்களில் இருந்து மாறுபட்ட கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள ‘டிரெயின்’ திரைப்படம், ரயிலை மையமாகக் கொண்ட பரபரப்பான திரில்லராக உருவாகியுள்ளது. ஓடும் ரயிலில் நடைபெறும் மர்மமான சம்பவங்களையும், அதனால் ஏற்படும் பதற்றமான சூழல்களையும் மையமாகக் கொண்டு கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் கூறப்படுகிறது. இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் நடிகர்கள் நாசர், ஸ்ருதிஹாசன், நரேன், யூகி சேது, கே.எஸ்.ரவிக்குமார், கலையரசன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இயக்குநர் மிஷ்கின், தனது தனித்துவமான திரைக்கதை அமைப்பு மற்றும் வித்தியாசமான காட்சியமைப்புகளுக்காக அறியப்படுபவர் என்பதால், இந்தப் படத்திலும் அவரது பாணியில் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டிருக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். மேலும், இப்படத்திற்கு மிஷ்கின் இசையமைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விஜய் சேதுபதி தனது நடிப்பின் மூலம் கதாபாத்திரங்களுக்கு இயல்பான தன்மையை வழங்குவதில் தனித்துவம் பெற்றவர் என்பதால், ‘டிரெயின்’ திரைப்படமும் அவரது திரைப்பயணத்தில் குறிப்பிடத்தக்க படமாக அமையும் என படக்குழு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. அந்த வகையில் வருகின்ற டிசம்பர் 4ஆம் தேதி டிரெயின் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
இந்த வருட தொடக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்த ’காந்தி டாக்ஸ்’ திரைப்படம் எதிர்மறை விமர்சனங்களை பெற்றது. இதனைத்தொடந்து இந்த மாத தொடக்கத்தில் பாலாஜி தரணிதரன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியான ’பத்தா’ திரைப்படம், துளியும் எதிர்பார்ப்பின்றி வெற்றி பெற்றது.
ரசிகர்கள் தற்போது வரை பத்தா திரைப்படத்தை இந்த ஆண்டின் சிறந்த படம் என பாராட்டி வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில் விஜய் சேதுபதியின் அடுத்த படமான டிரெயின் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கவனம் பெற்றுள்ளது. இந்த திரைப்படமும் வரவேற்பை பெற்று கோலிவுட்டில் விஜய் சேதுபதியின் வெற்றிநடை தொடரும் என ரசிகர்கள் நம்பிக்கையில் உள்ளனர்.