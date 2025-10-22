ETV Bharat / entertainment

‘கருத்த மச்சான்’ பாடலால் 'டியூட்' திரைப்படத்திற்கு வந்த சிக்கல்!

இளையராஜா இசையை வணிகரீதியாக பயன்படுத்தி ஈட்டிய வருமானம் தொடர்பான கணக்கு விவரங்களை சீலிட்ட கவரில், சோனி நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது.

டியூட் பட போஸ்டர்
டியூட் பட போஸ்டர் (@MythriOfficial X page)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 22, 2025 at 4:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: Dude திரைப்படத்தில் ‘கருத்த மச்சான்’ உள்ளிட்ட தனது 2 பாடல்களை அனுமதியின்றி பயன்படுத்தியுள்ளதாக இளையராஜா நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

சோனி மியூசிக் என்டர்டைன்மென்ட் இந்திய பிரைவேட் லிமிடட் நிறுவனம், எக்கோ ரெகார்டிங் நிறுவனம் அமெரிக்காவில் உள்ள ஓரியண்டல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு எதிராக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பிரபல இசையமைப்பாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான இளையராஜா வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

அந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையை வணிகரீதியாக பயன்படுத்தி ஈட்டிய வருமானம் தொடர்பான 1 மாத விவரங்களை சோனி நிறுவனம் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இளையராஜா தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் எஸ்.பிரபாகரன், "வழக்கில் சோனி நிறுவனம் இதுவரை எந்த பதில் மனுவும் தாக்கல் செய்யவில்லை. தற்போது வெளியாகியுள்ள டியூட் (Dude) என்ற திரைப்படத்தில் கூட இளையராஜாவின் 2 பாடல்களை சட்டவிரோதமாக பயன்படுத்தி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து சோனி நிறுவனம் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயணன், சோனி நிறுவனம் ஈட்டிய வருவாயை சீலிட்ட கவரில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். மேலும், வழக்கில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய தயாராக உள்ளதாகவும், உச்ச நீதிமன்றத்தில் சோனி நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவில் இளையராஜாவின் 500-க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களின் பதிப்புரிமை தொடர்பான வழக்கை மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்ற கோரிய மனுவுக்கு இளையராஜா பதிலளிக்க உதரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: சூப்பர் மாரி.. பைசன் பார்த்து விட்டு ரஜினிகாந்த் சொன்ன வார்த்தை - நெகிழ்ச்சியில் மாரி செல்வராஜ்!

இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி என்.செந்தில் குமார், டியூட் திரைபடம் தொடர்பாக தனியாக வழக்கு தொடர இளையராஜா தரப்புக்கு அறிவுறுத்தினார். மேலும், இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதால், வழக்கு விசாரணையை நவம்பர் 19 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டார்.

பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள ‘டியூட்’ திரைப்படம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. மேலும், டியூட் படம் கடந்த 5 நாட்களில் ரூ.95 கோடி வசூலை கடந்துள்ளது. இந்த நிலையில், இப்படத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள இளையராஜாவின் ‘கருத்த மச்சான்’ பாடலுக்கு நடிகை மமிதா பைஜு நடனமாடியுள்ள வீடியோ வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ILAYARAJA SONGS COPYRIGHTS
இளையராஜா
டியூட்
MADRAS HIGH COURT
ILAIYARAAJA CASE TO DUDE MOVIE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.