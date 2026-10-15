சென்னை வெற்றி திரையரங்கில் ரசிகர்களுடன் ’ஜெயிலர் 2’ படம் பார்த்த அனிருத்
அனிருத் இசையில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் ‘அல்ல பொலேலோ’, ‘One Name’ உள்ளிட்ட பல பாடல்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 1:12 PM IST
சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள ’ஜெயிலர் 2’ படத்தை அதன் இசையமைப்பாளர் அனிருத் வெற்றி திரையரங்கில் பார்த்து ரசித்தார்.
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் உருவாகியுள்ள ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, சென்னை குரோம்பேட்டை வெற்றி திரையரங்கில் ரஜினி ரசிகர்கள் உற்சாகமாகக் கொண்டாடி வருகின்றனர். முதல் காட்சியைக் காண்பதற்காகத் திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் அனிருத் வெற்றி திரையரங்குக்கு வருகை தந்துள்ளார்.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் மீண்டும் முத்துவேல் பாண்டியன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். அனிருத் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின் முதல் பாகம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாம் பாகத்தைக் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், ஜெயிலர் 2 இன்று உலகம் முழுவதும் பல்வேறு திரையரங்குகளில் பிரமாண்டமாக வெளியானதை முன்னிட்டு, குரோம்பேட்டை வெற்றி திரையரங்கில் அதிகாலை முதலே ரஜினி ரசிகர்கள் திரண்டனர். திரையரங்க வளாகத்தில் பட்டாசு வெடித்தும், மேளதாளங்களுடன் நடனமாடியும் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். மேலும், ரஜினிகாந்தின் பிரம்மாண்ட கட்-அவுட் அமைத்து, அதற்கு பாலாபிஷேகம் செய்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனிடையே, ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் அனிருத், இன்று காலை முதல் காட்சியைப் பார்ப்பதற்காகக் சென்னை குரோம்பேட்டை வெற்றி திரையரங்குக்கு வருகை தந்தார். அப்போது திரையரங்கிற்கு வெளியில் அனிருத்தை காண கூட்டம் கூடியதால் சற்று போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. பின்னர் திரையரங்கிற்கு சென்ற அவர் ரசிகர்களுடன் முதல் காட்சியை பார்த்து ரசித்தார்.
ரஜினிகாந்தின் ’பேட்ட’ திரைப்படம் முதல் அனிருத் இசையமைக்க தொடங்கினார். அந்த படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் பெரும் வெற்றி பெற்ற நிலையில், அடுத்ததாக வந்த தர்பார், ஜெயிலர், மற்றும் கடைசியாக வெளியான கூலி வரை அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார். ரஜினிகாந்த் - அனிருத் கூட்டணி, ரஜினி - ஏ.ஆர். ரகுமானுக்கு பிறகு வெற்றி கூட்டணியாக பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக ஜெயிலர் படத்தில் அவர் இசையமைத்த ஹூகும் பாடலை இன்றளவும் ரஜினி ரசிகர்களின் செல்போன் ரிங்டோனாக இருந்து வருகிறது. ரஜினிகந்தின் நட்சத்திர பிம்பத்தை போற்றும் வகையில் ஹூகும் பாடல் இசையமைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரசிகர்கள் பலர் அனிருத்தை பாராட்டினர். இந்நிலையில், ஜெயிலர் 2 படத்தின் பாடல்களும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.