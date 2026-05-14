கோயிலுக்கு போவதைவிட இசை மிகவும் புனிதமானது - இசைஞானி இளையராஜா நெகிழ்ச்சி

இசை ரசிகர்கள் இல்லாமல் தான் இந்த இடத்தில் இல்லை என்று இசையமைப்பாளர் இளையராஜா நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

இசைஞானி இளையராஜா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 14, 2026 at 10:06 PM IST

சென்னை: கோயிலுக்கு போவதைவிட இசை மிகவும் புனிதமானது என்று இசையமைப்பாளர் இசைஞானி இளையராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்த முதல் படமான ‘அன்னக்கிளி’ திரைப்படம் வெளியாகி இன்றுடன் (மே 14) 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது. ‎இசைப்பயணத்தில் 50 ஆண்டுகளைக் கடந்த இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு திரையுலகினர், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், இளையராஜாவின் ரசிகர்கள், இசையமைப்பாளர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் அவருக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில் சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இசையமைப்பாளர் இளையராஜா, "உங்களுக்கு தான் 50 வருடம். எனக்கு அப்படி எதுவும் இல்லை. அடுத்தடுத்து படங்களில் பணியாற்றி வருகிறேன். வருடம் தான் சென்றுக் கொண்டிருக்கிறதே தவிர, நான் அங்கேயே தான் இருக்கிறேன். நான் எப்போது எங்கிருந்து வந்தேனோ அப்படியே தான் இருக்கிறேன். நீங்கள் நினைவு வைத்து வாழ்த்து தெரிவிப்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நிச்சயமாக இசை ரசிகர்கள் இல்லாமல் நான் இந்த இடத்தில் இல்லை.

‎எல்லோரும் இசைக்கடவுளாக பார்க்கிறார்கள், பார்த்துக்கொள்ளட்டும். அவர்கள் என்னை அந்த அளவுக்கு மதிக்கிறார்கள் என்பது இதன் மூலம் தெரிகிறது. நான் இசையமைக்கும்போது என் மனதில் எந்த நினைவும் இருக்காது. சுத்தமாக இருக்கும். கோயிலுக்கு போவதை விட இசை மிகவும் புனிதமானது. அதனால் தான் மக்கள் என்னை என்னென்னமோ சொல்லி கொண்டாடுகிறார்கள். நான் இல்லாமல் போனாலும் அந்த கொண்டாட்டம் என்றென்றும் தொடரும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

‘அன்னக்கிளி’ பட பிளாஷ்பேக் குறித்து பேசிய இளையராஜா, “ஜி.கே.வெங்கடேஷ் உள்ளிட்ட பல இசையமைப்பாளர்களுக்கு நான் வாத்தியங்கள் வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்போது எனக்கென்று ஒரு படம் வந்தது. அப்போதுதான் எப்படி பாடலுக்கு இசையமைப்பது என யோசிக்கிறேன்.‎ ‎‘அன்னக்கிளி உன்ன தேடுதே’ என பாடல் வரிகளை எழுதிவிட்டார்கள். இதற்கு இசையமைக்க வேண்டும் என யோசித்துக் கொண்டே இருப்பேன். 250 படங்களில் உதவியாளராக இருந்து இசையமைத்தாலும், எனக்கென்று வரும்போது, எப்படி ஆரம்பிப்பது என்ற யோசனை இருந்தது.

இந்தப் பாடலை ஒரு ஹம்மிங்கில் தொடங்கலாம் என சாந்தோம் பீச்சில் நடந்து கொண்டே யோசிக்க தொடங்கினேன். ஹம்மிங்கை நோட்ஸாக எழுதுவேன். நிறைய நாள் அதற்காக உழைத்தேன். இப்படித்தான் என்னை நானே வளர்த்துக் கொண்டேன். இப்படி நான் இசையமைத்ததால் தான் அது இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறது. அது உங்கள் ஆத்மாவாக வாழ்கிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

