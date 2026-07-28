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‘திருவண்ணாமலையில் நான்’ - இசையமைப்பாளர் இளையராஜா பகிர்ந்த சுவாரஸ்ய தகவல்கள்

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைத்து எழுதிய "பள்ளியெழுச்சி பாவைப் பாடல்கள்" ஆல்பத்தை, பாடகர் சஞ்சய் சுப்பிரமணியன் பாடியுள்ளார்.

"பள்ளியெழுச்சி பாவைப் பாடல்கள்" ஆல்பம் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய இளையராஜா
"பள்ளியெழுச்சி பாவைப் பாடல்கள்" ஆல்பம் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய இளையராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 11:05 AM IST

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சென்னை: ஆன்மீகம் என தனியாக ஒன்றில்லை, நமது வாழ்வே ஆன்மீகம் என இசையமைப்பாளர் இளையராஜா கூறியுள்ளார்.

இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்து எழுதிய "பள்ளியெழுச்சி பாவைப் பாடல்கள்" ஆல்பத்தை, பாடகர் சஞ்சய் சுப்பிரமணியன் பாடியுள்ளார். இந்த ஆல்பத்தின் வெளியீட்டு விழா சென்னை மியூசிக் அகாடமியில் நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் பேசிய இசையமைப்பாளர் இளையராஜா, “நான் 1980-களில் திருவண்ணாமலையில் மலை சுற்றுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தேன். அதன்பின்பு நான் மலை சுற்றுவதை பார்த்து தான் அங்கே அதிகம் பேர் மலை சுற்றும் வழக்கம் கொண்டதாக கூறுவார்கள். பகவான் ரமணர் உடன் நான் மலை சுற்றுவதை வழக்கமாக வைத்திருப்பேன். நான் உண்மையை தான் சொல்வேன். திருவண்ணாமலையில் நான் வலம் செல்லுவதை வைத்து, குஞ்சு சுவாமிகள் நான் பௌர்ணமியின் போது திருவண்ணாமலை சென்றால் தான் மழை வருகிறது என்று கூறினார்.

மேலும் அங்கு நான் இறங்கும் போதே காலில் செருப்புகள் அணிவதை தவிர்த்துவிட்டேன். நான் அங்கே நடுப்பாதையில் தான் நடப்பேன், அப்போது என் கால்களில் முள் குத்தும் போது குஞ்சு சுவாமிகள், நான் செய்த பாவத்திற்கு அனுபவிப்பதாக கூறுவார். நான் அடிப்பாதையில் வலம் சென்று உட்காரும் போது அங்கு நான் லிங்கத்துடன் அமர்ந்திருப்போம். அப்போது நான் தனியாக அமர்ந்திருக்கும் போது மாணிக்கவாசகர் பாடிய பாடலை நினைத்து பார்ப்பேன்.

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அங்கிருந்து நான் வீட்டிற்கு வந்து 3 மாதங்களுக்கு என்னால் கால் எடுத்து வைக்க முடியவில்லை. மேலும் திருவண்ணாமலையில் இருந்து இங்கு வந்து 3 மாதங்களுக்கு பிறகு ஒருநாள் வீட்டில் எழுந்து உட்கார்ந்த போது தான், ’பாடிக்கிடைத்த பரம்பொருளே’ என்ற பாடல் எனக்குள் வந்தது. இந்த பாடல் நான் எழுதிய தமிழா என எனக்கே தோன்றியது. அது இறைவன் கொடுத்தது. இசை என்பதே தெய்வீக கலை” என்றார்.

இதனைத்தொடர்ந்து உங்களை பொறுத்தவரை ஆன்மிகம் என்றால் என்ன? என தொகுப்பாளர் கேட்டதற்கு, “ஆன்மீகம் என்பது தனியாக ஒன்றுமில்லை. நமது வாழ்வே ஆன்மீகம் தான்” என கூறினார். பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தற்போது தியாகராஜா குமாரராஜா இயக்கும் ‘பாக்கெட் நாவல்’ மற்றும் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கும் படங்களுக்கு இசையமைத்து வருகிறார்.

TAGGED:

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா
பள்ளியெழுச்சி பாவைப் பாடல்கள்
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