இசையமைப்பாளர் தேவா உடல் சொந்த ஊரில் நல்லடக்கம்; 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை

இசையமைப்பாளர் தேவா உடல் சொந்த ஊரில் நல்லடக்கம்; 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை
மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் அமைச்சர்கள் முன்னிலையில், 24 காவலர்கள் துப்பாக்கியால் மூன்று சுற்றுகளாக மொத்தம் 72 குண்டுகளை வானத்தை நோக்கி சுட்டனர்.
Published : October 18, 2026 at 5:45 PM IST
சென்னை: மறைந்த திரைப்பட இசையமைப்பாளர் தேவாவின் உடல், 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் சொந்த ஊரான மாங்காட்டை அடுத்த சக்கரமல்லூரில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
தமிழ் திரையுலகை தனது மெல்லிசையாலும், கானா இசையாலும் ஒருசேர கட்டிப்போட்ட இசையமைப்பாளர் தேவா (75) மாரடைப்பால் நேற்று உயிரிழந்தார். தேவாவின் மரண செய்தி தமிழகத்தையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இதையடுத்து, சென்னையில் உள்ள தேவாவின் இல்லத்தில் வைக்கப்பட்ட அவரது பூத உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் உள்ளிட்ட அரசியல் பிரமுகர்களும், ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட திரையுலக பிரபலங்களும் அஞ்சலி செலுத்தினர். ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களும் திரண்டு வந்து அவரது உடலுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இதையடுத்து, இன்று மதியம் தேவாவின் உடல், அவரது சொந்த ஊரான ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், மாங்காட்டை அடுத்த சக்கரமல்லூர் பகுதிக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அங்கு அவரது உடலுக்கு ஊர் மக்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர். தொடர்ந்து, கிருஷ்ணவேணி அன்னை தோட்டத்தில் இன்று மாலை தேவாவின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் 72 குண்டுகள் முழங்க நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. தேக்கு மரத்தால் செய்யப்பட்ட பேழையில் அவரது உடல் வைக்கப்பட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்டது.
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முன்னதாக, மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் அமைச்சர்கள் முன்னிலையில், 24 காவலர்கள் துப்பாக்கியால் மூன்று சுற்றுகளாக மொத்தம் 72 குண்டுகளை வானத்தை நோக்கி சுட்டனர். பின்னர் அவரது உடலுக்கு அவரது மகனும், இசையமைப்பாளருமான ஸ்ரீகாந்த் தேவா இறுதிச் சடங்கு செய்தார். இதில் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களும், குடும்பத்தினரும், திரைப்பிரபலங்களும் கலந்து கொண்டு கண்ணீருடன் தேவாவை வழியனுப்பி வைத்தனர்.
250 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணி
தேவாவின் இறுதிச்சடங்கை ஒட்டி, அப்பகுதியில் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கவும், போக்குவரத்தை சீரமைக்கவும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் சிபின் தலைமையில் சுமார் 250 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
கண்ணீர் மழையில் சொந்த ஊர் மக்கள்
இசையமைப்பாளர் தேவாவின் மறைவு செய்தியில் இருந்து அவரது சொந்த ஊரான மாங்காடு மற்றும் சக்கரமல்லூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள் இன்னும் வெளிவரவில்லை. அப்பகுதி முழுவதும் தேவாவுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டர்களும், பேனர்களும் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இளையராஜா, ஏ.ஆர்.ரகுமான் ஆகிய ஜாம்பவான்கள் கோலோச்சிய காலத்தில், தமிழ் திரையுலகில் தனக்கென ஓர் அசைக்க முடியாத இசை அடையாளத்தை உருவாக்கிய தேவாவின் மறைவு, அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் இசை ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.