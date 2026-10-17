தேனிசைத் தென்றல் தேவா காலமானார் - ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி
இசையமைப்பாளர் தேவா தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் 400க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார்.
Published : October 17, 2026 at 11:43 AM IST
சென்னை: தேனிசைத் தென்றல் தேவாவிற்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு, சென்னை சூர்யா மருத்துவமனையில் இன்று காலை சுமார் 8.30 மணிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
பிரபல தமிழ் சினிமா இசையமைப்பாளர் தேவா (75) இன்று மாரடைப்பால் காலமானார். கானா பாடல்களை தமிழ் சினிமாற்கு அறிமுகப்படுத்திய புகழ் பெற்றவர். தேனிசை தென்றல் தேவா என்றும் ரசிகர்களால் அழைக்கப்படுகிறார். இசையமைப்பாளர் தேவா கடைசியாக சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கிய சாருகேசி என்ற திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் தேவா தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் 400க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். ரஜினிகாந்தை மிகப்பெரும் கமர்ஷியல் நாயகனாக நிலைநிறுத்திய அண்ணாமலை, பாட்ஷா ஆகிய படங்களுக்கு இசையமைத்தவர் தேவா.
மேலும், ரஜினிகாந்தின் சூப்பர்ஸ்டார் டைட்டில் கார்டுக்கு இன்று வரை தேவாவின் பின்னணி இசை தான் ஒலித்து வருகிறது. இரு தினங்களுக்கு முன் வெளியான, ஜெயிலர் 2 படத்திலும் ரஜினிகாந்த் டைட்டில் கார்டில் தேவாவின் இசை ஒலித்தது. இது அவரின் தனிச்சிறப்பாக சினிமா ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது.