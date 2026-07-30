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வாழ்க்கையில் யாருக்கு தான் துரோகம் நடக்கவில்லை? மனம் திறந்த டி.இமான்

குறிப்பிட்ட திரைப்படம் மற்றும் பாடல்களை தாண்டி, தேசிய அளவில் நம் மாநிலத்திற்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைத்திருக்கிறது என்றால், அதை ஒட்டுமொத்த தமிழர்களின் வெற்றியாக பார்க்க வேண்டும் என இசையமைப்பாளர் டி.இமான் கூறியுள்ளார்

நிறம் திரைப்பட இசை வெளியீட்டு விழா
நிறம் திரைப்பட இசை வெளியீட்டு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 4:15 PM IST

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சென்னை: வாழ்க்கையில் யாருக்குத் தான் துரோகம் நடக்கவில்லை? என்று இசையமைப்பாளர் டி.இமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நடிகர் முகேன் ராவ், நடிகை பிரீத்தி அஸ்ரானி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள 'நிறம்' திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர் முகேன் ராவ், நடிகை தான்யா, இசையமைப்பாளர் டி. இமான், பாடலாசிரியர் விவேகா உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் பங்கேற்றனர்.

அப்போது செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த இசையமைப்பாளர் டி. இமான், தனக்கு துரோகம் நிகழ்ந்ததாக கூறப்படுவது குறித்து பேசுகையில், ”யாருக்கு தான் துரோகம் நடக்காமல் இருக்கிறது? அது அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் ஒரு கட்டத்தில் நடைபெறக்கூடிய விஷயம் தான். இந்தப் படத்தில் துரோகம் குறித்து பா.விஜய் எழுதியுள்ள பாடல் அனைவருக்கும் பொருந்தும் வகையில் இருப்பதாக எனக்கு தோன்றியது” என்றார்.

தேசிய விருது தொடர்பான சர்ச்சைகள் குறித்து பேசிய இசையமைப்பாளர் டி.இமான், ”இந்தப் படம், இந்தப் பாடல் என்பதை தாண்டி, தேசிய அளவில் நம் மாநிலத்திற்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைத்திருக்கிறது என்றால், அதை ஒட்டுமொத்த தமிழர்களின் வெற்றியாகவே பார்க்க வேண்டும். ஒரு விருது என்பது அந்தப் படைப்பிற்கான அங்கீகாரமாக சில நேரங்களில் சரியாக இருக்கலாம் சில நேரங்களில் தவறுகளும் நடந்திருக்கலாம். ஆனால், ஒரு கலைஞர் எங்கிருந்து வந்தார்? திரைத்துறையில் தனது இடத்தை நிலைநிறுத்த கொடுத்த உழைப்பு என்ன? என்பதையும் கருத்தில் கொண்டு பல விஷயங்கள் நடைபெறுகின்றன. அதுவே முக்கியம் என்று நான் கருதுகிறேன்.

தேசிய விருது தகுதியானதா, தகுதியற்றதா என்ற விவாதத்திற்கு எப்போதும் மாற்றுக் கருத்துகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். அதையெல்லாம் தாண்டி, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு தேசிய விருது கிடைத்திருக்கிறது என்பதை நினைத்து மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும்” என்றார்.

மேலும் பேசுகையில், “தமிழ் திரைத்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் தேசிய அளவில் சாதனை படைத்து விருது பெறும் போது, அதை நம் மாநிலத்தின் பெருமையாகவே கருத வேண்டும்.

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இந்தப் படத்திற்கு விருது கிடைக்கவில்லை, அந்த படத்திற்கு கிடைக்கவில்லை என்று மட்டும் பார்க்காமல், அந்தப் படங்கள் முறையாக தேர்வுக் குழுவிடம் அனுப்பப்பட்டதா என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

தகுதியான பல படங்கள் இருந்தாலும், அவை சரியான முறையில் தேர்வுக் குழுவைச் சென்றடையாமல் இருக்கலாம். அப்படியிருக்கும் போது எப்படி விருது கிடைக்கும்?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

தேசிய விருதுகள் பொறுத்தவரை பல்வேறு நடைமுறைச் சிக்கல்கள் உள்ளன. எனவே, தேர்வுக் குழுவினரை மட்டும் குறை கூறுவது சரியான அணுகுமுறை அல்ல என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.

TAGGED:

D IMMAN ABOUT BETRAYAL
டி இமான்
D IMMAN ABOUT NATIONAL AWARDS
நிறம் திரைப்படம்
MUSIC DIRECTOR D IMMAN

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