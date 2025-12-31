ETV Bharat / entertainment

EXCLUSIVE: தற்போது வெளியாகும் பாடல்களில் உணர்ச்சி இல்லை - பிரபல இசையமைப்பாளர் பரத்வாஜ் வேதனை

இசையமைப்பாளர் பரத்வாஜ் "உன்னை பார்த்த பின்பு நான்", ”ஓ போடு”, ”சத்தம் இல்லாத தனிமை கேட்டேன்” போன்ற பல்வேறு ஹிட் பாடல்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் பரத்வாஜ்
இசையமைப்பாளர் பரத்வாஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 7:46 PM IST

3 Min Read
- BY ஆர். மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: தற்போது வெளியாகும் பாடல்கள் உணர்ச்சி (Emotion) இல்லாமல் ஆடுவதற்கு ஏற்றாற்போல் தான் உள்ளன என்று இசையமைப்பாளர் பரத்வாஜ் வேதனையுடன் கூறினார்.

தமிழ் சினிமாவில் 90 காலகட்டங்களில் பல ஹிட் பாடல்களை கொடுத்தவர் இசையமைப்பாளர் பரத்வாஜ். தென்காசி மாவட்டம் ரவினசமுத்திரம் கிராமத்தில் பிறந்த இவர், 1993ல் திரைத்துறையில் கால் பதித்தார். முதலில் தெலுங்கு படங்களில் இசையமைத்த பரத்வாஜ் நடிகர் அஜித்தின் "காதல் மன்னன்" திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார்.

தனது முதல் படத்திலேயே நடிகர் அஜித்திற்கு ஹிட் பாடல்களை கொடுத்து புகழ் பெற்றார். அதனை தொடர்ந்து நடிகர் விக்ரமின் "ஜெமினி", அஜித்தின் "அமர்க்களம்", கமல்ஹாசனின் "வசூல்ராஜா எம்பிபிஎஸ்", சேரனின் "ஆட்டோகிராஃப்" சரத்குமாரின் "ஐயா" என தமிழின பல முன்னணி நடிகர்களின் ஹிட் படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். குறிப்பாக இவர் இசையமைத்த ’ஓ போடு’ பாடல் பட்டிதொட்டி எங்கும் புகழ் பெற்றது.

அதேபோல் வசூல்ராஜா எம்பிபிஎஸ் திரைப்படத்தில் வரும் "சிரிக்கி சிரிச்சி வந்தா சீனா தானா" பாடலும், ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்றது. இறுதியாக இவர் சுந்தர்.சியின் ’அரண்மனை’ படத்தில் இசையமைத்திருந்தார். அந்த படத்தில் வரும் 'பெட்ரமாஸ் லைட்டே தான் வேணுமா' என்ற பாடலும் மிகப் பிரபலமானது.

இப்படி தமிழ் திரையுலகில் பல ஹிட் பாடல்களை கொடுத்து தமக்கென்று ஓர் அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி கொண்ட பரத்வாஜ் பல ஆண்டுகளாக திரைப்படங்களுக்கு இசையமைக்காமல் இருந்து வருகிறார். அவர் தற்போது தனது சொந்த ஊரான ரவணசமுத்திரம் கிராமத்தில் குடும்பத்தோடு வசித்து வருகிறார். சினிமாவில் பல்வேறு ஹிட் பாடல்களை கொடுத்த பரத்வாஜ் தற்போது இசையமைக்காத காரணம் குறித்து ஈடிவி பாரத் சார்பில் அவரிடம் கேட்டறிந்தோம்.

தெலுங்கு சினிமாவில் அறிமுகம்

அப்போது அவர், "முதலில் எனக்கு தெலுங்கு படத்தில் தான் சினிமா வாய்ப்பு கிடைத்தது. தெலுங்கில் 20 படங்களுக்கு இசையமைத்தேன். பின்னர் கன்னடம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் இசையமைத்தேன். தமிழில் ‘காதல் மன்னன்’ என்ற திரைப்படத்தில் முதல் முதலில் வாய்ப்பு கிடைத்தது. தொடர்ந்து ஏறக்குறைய 100 படங்களுக்கு மேல் இசை அமைத்திருக்கிறேன். எனக்கு நல்ல கதைகள், நல்ல இயக்குனர்கள் அமைந்தார்கள்.

டெல்லியில் இருந்த நான் சினிமா பாடல்களில் ஏற்பட்ட ஆர்வம் காரணமாக இசையமைப்பாளராக வேண்டும் என்ற கனவில் பெட்டி படுக்கையோடு சென்னையில் வந்து இறங்கினேன். ஆரம்பத்தில் பக்தி பாடல்கள், டிவி சீரியல்களுக்கு இசையமைத்தேன். நான் சினிமாவுக்கு வந்தபோது இளையராஜா, ஏ.ஆர் ரகுமான், வித்தியாசாகர், தேவா போன்ற ஜாம்பவான்கள் கோலோச்சி இருந்தனர். நான் யாரிடமும் உதவியாளராகவும் இல்லை, நேரடியாக சினிமா துறைக்கு வந்தேன்.

தமிழில் சூப்பர் ஹிட் பாடல்கள்

ஆனாலும் எனக்கு முதல் படமாக நடிகர் அஜித் படத்தில் வாய்ப்பு கிடைத்தது. முதல் படமே எனது திரை வாழ்க்கையை தீர்மானித்தது அந்த படத்தில் வரும் "உன்னை பார்த்த பின்பு நான்" என்ற பாடல் இசையமைத்து 29 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இன்றுவரை அந்த பாட்டை மக்கள் ரசிக்கிறார்கள்.

காதல் மன்னன், அமர்க்களம், பார்த்தேன் ரசித்தேன், ரோஜாக் கூட்டம் போன்ற படங்களுக்கு இசையமைத்தேன். பிறகு ஏவிஎம் ஸ்டூடியோ மூலம் ’ஜெமினி’ படம் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அது ஒரு கமர்ஷியல் மசாலா படம், அதற்கு ஏற்றாற்போல் இசையமைத்த ’ஓ போடு’ பாடல் ஹிட்டானது. பாண்டவர் பூமியில் ’அவரவர் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் ஆயிரம் மாற்றங்கள்’ அமர்க்களம் படத்தில் ’சத்தம் இல்லாத தனிமை கேட்டேன்’ போன்ற பாடல்கள் மெகா ஹிட்டானது," என்கிறார் பெருமையுடன்.

"கலைமாமணி உட்பட பல விருதுகளை பெற்றிருக்கிறேன். ஜெமினியில் ’ஓ போடு’ என்ற வார்த்தையை இயக்குநர் தான் கொடுத்தார். ’வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ்’ படத்தில் சிரிக்கி சிரிச்சி வந்தா சீனாதானா என்ற பாடல் ஹிட்டானது. சீனா தானா என்ற பெயரில் எனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார். அவர் தனது பெயரில் பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றிருப்பதை நினைவு கூர்ந்தார். இறுதியாக நான் இசையமைத்த பெரிய படம் ’அரண்மனை’ தான். அதில் ’பெட்ரமாஸ் லைட்டே தான் வேணுமா’ என்ற பாடல் பெரிய ஹிட் ஆனது.

இன்றைய பாடல்களில் எமோஷன் இல்லை

இப்போது சினிமா வேறு மாதிரி இருக்கிறது. படத்திற்கு ஓரிரு பாடல்கள் மட்டும் தான் இருக்கின்றன. அந்தப் பாடல்களும் எமோஷனல் இல்லாமல் ஆடுவதற்கு ஏற்றாற்போல் தான் உள்ளன. உதாரணமாக ’சத்தம் இல்லாத தனிமை கேட்டேன்’, ’ஒவ்வொரு பூக்களுமே’ போன்ற பாடல்கள் இப்போது வருவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. இப்போது உள்ள படங்கள் அனைத்துமே 30 வயதிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு பிடிக்கும் வகையில் தான் எடுக்கின்றனர்.

ரசிகர்களும் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு ஆகிய மூன்று நாட்கள் மட்டும் தான் தியேட்டருக்கு வருகிறார்கள். பெரியவர்கள் ரசிப்பதற்கு ஏற்ற பாடல்களை இப்போது யாரும் போடுவதில்லை. தொழில்நுட்பம் வளர்ந்திருப்பதால் உணர்ச்சிப்பூர்வமாக இசையமைக்கும் இசையமைப்பாளர்களுக்கான தேவை குறைந்துவிட்டது. தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு தான் இப்போதுள்ள பாடல்களில் அதிகமாக இருக்கிறது.

நிறைய இளைஞர்கள் புதிதாக வந்துள்ளனர், அவர்கள் மிக திறமையாக இசையமைக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் வேறு விதமான பாடல்களை இசையமைக்க வாய்ப்பில்லை ஒரேவிதமாக ஆட்டம் போடும் பாடல்களுக்கு தான் இசையமைக்கிறார்கள். அவர்கள் திறமையை முழுமையாக காண்பிக்க முடியவில்லை, நல்ல ராகத்தில் உணர்ச்சிபூர்வமாக பாடக்கூடிய பாடகர்கள் இப்போது இல்லை. மெல்லிசை பாடல்களுக்கான தேவை குறைந்து விட்டது," என்கிறார் வேதனையுடன்.

இதையும் படிங்க: நம் கையால் வாசிக்கும் வயலின் அனுபவமே சிறந்தது - ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பம் குறித்து ஏ.ஆர்.ரகுமான் கருத்து

எனது ஸ்டைலை மாற்றிக் கொள்ள முடியாது

"அதனால் சொந்த கிராமத்தில் இருந்தபடியே இசையமைக்கும் முயற்சியில் இருக்கிறேன். தற்போது கம்ப்யூட்டர் உதவி இருப்பதால் அந்த முயற்சி எளிதாகிவிடும். இங்கு ஒரு ஸ்டுடியோ வைத்துள்ளேன். அந்த காலத்தில் அனைத்து கலைஞர்களும் ஒரே இடத்தில் இருந்து இசையமைக்க வேண்டும், ஆனால் இப்போது எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் இசையமைக்கலாம். எனவே அதுபோன்ற முயற்சியில் இறங்கி இருக்கிறேன். தேவைகள் குறைந்தாலும் என் ஸ்டைலை நான் மாற்றப் போவதில்லை, நமக்குத் தெரிந்த விஷயத்தை மட்டும் தான் செய்ய வேண்டும். எனக்கென்று இருக்கும் ஸ்டைலை மாற்ற முடியாது" என்கிறார் பரத்வாஜ் தீர்க்கமாக.

