பெற்றோர் மற்றும் மனைவி குறித்து ‘ராமாயணா’ மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம் - ஏ.ஆர்.ரகுமான் புகழாரம்
அமரன் திரைப்படத்தை பார்த்து ரன்பீர் கபூர் பாராட்டினார் என்றும், பத்தா, மகாராஜா என அனைத்து படத்தையும் அவர் பார்த்து அப்டேட்டாக உள்ளார் என்றும் நடிகை சாய் பல்லவி கூறினார்.
Published : October 22, 2026 at 9:04 AM IST
சென்னை: பெற்றோர் மற்றும் மனைவியிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை ராமாயணா மூலம் புரிந்துகொள்ள முடியும் என இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் தெரிவித்தார்.
நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள வர்த்தக மையத்தில், அமேசான் மியூசிக் சார்பில், நமித் மல்ஹோத்ரா தயாரிப்பில், நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ராமாயணா – ரைஸ் ஆஃப் எ லெஜண்ட்’ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது.
இந்த படத்தில் ரன்பீர் கபூர் ராமராகவும், சாய் பல்லவி சீதையாகவும், ரவி துபே லட்சுமணனாகவும், யஷ் ராவணனாகவும் நடித்துள்ளனர். மேலும் இப்படத்தில் இசையமைப்பாளராக ஹான்ஸ் சிம்மர் மற்றும் ஏ.ஆர். ரகுமான் ஆகியோர் பணிபுரிந்துள்ளனர். ராமாயணா படத்தின் இசை வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு இசைக் கலைஞர்கள் முன்னிலையில் படத்தின் பாடல்களை இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் வெளியிட்டார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி, “ராமாயணா படத்தின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு சிறப்பாக வந்துள்ளது. அதை டிரெய்லரில் பார்க்கும் போதே தெரிகிறது. ‘மைக்கேல் மதன காமராஜன்’ படத்தை, மொழி பெயர்க்காமலேயே என்னுடைய மனைவி சிரித்து ரசித்து பார்த்தார்.
நானும் தமிழ் பேச முயற்சி செய்து வருகிறேன். எதற்காக இதனை சொல்கிறேன் என்றால், ‘ராமாயணா’ திரைப்படத்தின் மொழிபெயர்ப்பு தமிழில் உணர்வுப்பூர்வமாகவே செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த திரைப்படத்தை நீங்கள் திரையில் பார்க்க வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.
ஏ.ஆர் ரகுமான் பகிர்ந்த தருணம்
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான், “பள்ளியில் நான் பார்த்த ராமாயணம், ஆர்.எஸ் மனோகரன் இயக்கத்தில் உருவான 'லங்கேஸ்வரன்' தொடர் தான். அந்த லங்கேஸ்வரன் தொடர் மற்றும் இந்த ராமாயணா திரைப்படம், அனைத்துமே ஒரு சிறந்த பயணம். இதன் மூலம் நாம் அனைவரும் நிறைய கற்றுக்கொள்ள முடியும். ராமாயணா மூலம் நிறைய உணர்வுகளை புரிந்துகொள்ள முடியும். பெற்றோர் மற்றும் மனைவியிடம் எப்படி நடந்து கொள்வது என்பதை இப்படம் உணர்த்தும். அந்த வகையில் எனக்கு ரசிகர் ஒருவர் அனுப்பிய குறுஞ்செய்தியினை இந்த மேடையில் படித்துக்காட்ட விரும்புகிறேன்.
‘பல நாட்கள் என்னுடைய கனவில் ஒன்று தென்படுகிறது. இந்தியாவை தாண்டி உலகம் முழுவதும் இசையால் மேஜிக் செய்யக்கூடிய நீங்கள், நிச்சயம் ஒரு நாள் ராமாயணத்திற்கு இசையமைப்பீர்கள்’ என நியூயார்க்கில் இருந்து 2014ஆம் ஆண்டு சதீஷ் என்ற ரசிகர் தெரிவித்திருந்தார். அது தற்போது நிறைவேறியுள்ளது.
அதேபோல தென்னிந்திய, வட இந்திய இசை அனைத்திலும் அதிக அளவு பக்தி நிறைந்துள்ளது. கிருஷ்ணர், ராமர் போன்ற கடவுள்களுக்கு பாடக்கூடிய துதி பாடல்களாகட்டும், கீர்த்தனை, தும்பி, வர்ணம் இவை அனைத்திலும் கிடைக்கக்கூடிய உந்துதல் மூலமாக ஒரு படைப்பாளியாக நான் இதை உருவாக்கியுள்ளேன்” என கூறினார்.
சீதை கதாபாத்திரத்தில் நடித்தது என் பாக்கியம்
அதனைத்தொடர்ந்து பேசிய நடிகை சாய் பல்லவி, “ராமாயணா படத்தை உலக தரத்தில் கொண்டுவர பத்து ஆண்டுகளாக உழைத்து வருகின்றனர். நான் இதில் மூன்று வருடங்கள் பயணித்துள்ளேன். படத்தில் நடித்த போதுகூட பெரிதாக தெரியவில்லை. ஆனால் தற்போது ராமாயணா நிகழ்ச்சிகளில், நீங்கள் காட்டும் அன்பை பார்க்கும்போது சீதை கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததை பாக்கியமாக நினைக்கிறேன்.
ராமாயணம் திரைப்படத்தை இந்தியாவின் சிறந்த திரைப்படமாக கொண்டுவர உழைத்து வருகின்றனர். ஆங்கிலம், சீன மொழி உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் இப்படம் தயாராகி உள்ளது. இப்படத்தில் வசனங்கள் ஒரு தமிழ் படத்தைப் போலவே எழுதியுள்ளனர். நடிகர் யாஷ் எங்கு போனாலும் அந்த இடத்தை அவருக்கான இடமாக மாற்றிக்கொள்கிறார். ரசிகர்களும் அவரைக் கொண்டாடுகிறார்கள், அதனை பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
தமிழில் வெளியாகும் படங்களை நான் கூட சில நேரங்களில் பார்க்காமல் இருந்திருப்பேன். ஆனால் ரன்பீர் கபூர் தமிழில் வரும் அனைத்து படங்களையும் பார்த்து விடுவார். பெரிதாக அறிமுகம் இல்லாத போது கூட ’அமரன்’ படத்தை பார்த்து பாராட்டினார். அதேபோல ’பத்தா’, ’மகாராஜா’ என அனைத்து படங்களையும் பார்த்து அப்டேட்டில் வைத்திருப்பார். எந்த மொழியில் படங்கள் நடித்தாலும், தமிழ் ரசிகர்களின் அன்பு அங்குவந்து சேர்ந்து விடுகிறது, நன்றி” என தெரிவித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் யாஷ், “திரை கலைஞர்களில், இசையமைப்பாளர்கள் மிகவும் முக்கியமானவர்கள். நான் மிகவும் மதிக்கும் இசையமைப்பாளரான ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையில் நடித்திருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அவர் மூலமாகவே நான் நிறைய தமிழ் கற்றுக் கொண்டேன். சின்ன வயதில் என்னுடைய கிராமத்தில் ‘ஜென்டில்மேன்’ திரைப்படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு நடனமாடி இருக்கிறேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து, எனக்கு நினைவில் இருக்கக் கூடிய பாடல் ஒன்றினை உங்கள் முன் பாடி காட்டுகிறேன் என்று கூறியபடி, ‘டேக் இடிசி பாலிசி’ பாடலை பாடினார். அவர் பாடியதும் சிறிது நேரம் ரசிகர்களின் கைதட்டல்களால் அரங்கம் அதிர்ந்தது.
மேலும், “ராமாயணா படத்தில் ராவணனாக நடிக்க எனக்கு வாய்ப்பு வந்தது. அந்த தருணத்தில் பலரும் எதற்காக ராவணன் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறீர்கள்? அது பலரும் வெறுக்கக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம் என எதிர்மறையாக கூறினார்கள். இருப்பினும் ஒரு நடிகர் அனைத்து கதாபாத்திரத்தையும் ஏற்று நடிக்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். மேலும் ராவணனுக்கான ’சிவதாண்டவம்’ பாடல் ஒன்று இருக்கிறது.
அதற்காகவும் நான் ராவணன் கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்திருக்கிறேன். தமிழ் மக்கள் எதையும் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்.
ரசிகர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அன்பிற்கு பதிலாக, பல்வேறு விதமான கதாபாத்திரங்களில் தோன்றி மகிழ்விக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கடமையாகும்” என தெரிவித்தார்.