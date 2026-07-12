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'திறமையில் யாருக்கும் சளைத்தவர் அல்ல; கடின உழைப்பாளி’ - ஜானகிக்கு இளையராஜா புகழாரம்

மறைந்த எஸ்.ஜானகி உடலுக்கு அரசியல் தலைவர்கள், திரைப் பிரபலங்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இளையராஜா -கோப்புப்படம்
இளையராஜா -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 3:30 PM IST

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சென்னை: இசைக்குயில் எஸ்.ஜானகியின் மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜா, திறமையில் யாருக்கும் சளைத்தவர் இல்லை என்பதை அவர் ஒவ்வொரு பாடலிலும் நிரூபித்துக் கொண்டே வந்தவர் என்றும் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

பிரபல பின்னணி பாடகி இசைக்குயில் எஸ்.ஜானகி உடல்நலக்குறைவால் நேற்று மைசூருவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் காலமானார். அவரின் மறைவு திரைத்துறையினர் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மைசூருவில் உள்ள மகாராஜா கல்லூரி மைதானத்தில் அவரின் உடல் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மாலை 5 மணியளவில் அவரின் பண்ணை வீட்டில் அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்கு நடைபெறவுள்ளது. அவரின் மறைவிற்குத் திரை பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

எஸ்.ஜானகி
எஸ்.ஜானகி (ETV Bharat)

குறிப்பாக எஸ்.ஜானகி மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவித்த பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜா, தன்னுடைய திறமையில் யாருக்கும் சளைத்தவர் இல்லை என்பதை ஒவ்வொரு பாடலிலும் நிரூபித்துக் கொண்டே வந்தவர், அவர் மிகவும் கடினமான உழைப்பாளி என புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

ஜானகியின் மறைவு குறித்து இளையராஜா தமது சமூக வலைத்தள பக்கத்திவ் வீடியோ ஒன்றை இன்று பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "பெருமதிப்பிற்குரிய பாடகி ஜானகி அம்மா அவர்கள் காலமான செய்தி கேட்டு மிகவும் துக்கமடைந்தேன். மிகவும் அதிர்ச்சிகரமான செய்தியாக எனக்கு அது இருந்தது. தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் எத்தனையோ தாங்க முடியாத துக்கங்களை, தாங்கி முடியாத நிகழ்வுகளைத் தாங்கி அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பது மிகவும் வேதனைக்குரிய விஷயம்.

அம்மா ஜானகி அவர்கள் தன்னுடைய திறமையில் யாருக்கும் சளைத்தவர் இல்லை என்பதை ஒவ்வொரு பாடலிலும் நிரூபித்துக் கொண்டே வந்திருக்கிறார். மிகவும் கடினமான உழைப்பாளி.

நான் ஒரு பாடலை உருவாக்குவதற்கு ஒவ்வொரு வாத்தியத்தையும் எவ்வளவு அக்கறையோடு கையாண்டு, எப்படி விடாபிடியாக நினைத்ததை வரவைப்பேனோ, அதேபோன்று நான் சொல்லிக் கொடுக்கும் பாடல்களுக்கு என்னுடைய கடின உழைப்பிற்கு நிகரான அல்லது் அதற்கு மேலான உழைப்பை வழங்கியவர் ஜானகி என்று கூட சொல்லலாம்.

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சிறந்த கம்போஷரான அவர், பஜனை பாடல்கள் நிறைய எழுதி இருக்கிறார். அவருடைய இழப்பு இந்தியத் திரைப்பட சங்கீத உலகத்திற்கு ஒரு பெரிய இழப்பு. அவரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டிக்கொள்கிறேன்” என இளையராஜா உருக்கமாக பேசியுள்ளார்.

தமிழ் திரையிசையில் இளையராஜா, எஸ்,ஜானகி கூட்டணியை பொற்காலம் என்றே அழைக்கலாம். 1976-ம் ஆண்டு இளையராஜா அறிமுகமான முதல் படமான அன்னக்கிளி படத்தில் ஜானகி பாடிய “அன்னக்கிளி உன்னைத் தேடுதே’ என்ற பாடல் இன்றும் பலரின் மனதில் நீங்காத இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

அதே போன்று, பாரதிராஜாவின் முதல் படமான '16 வயதினிலேயே' படத்தில் இளையராஜாவின் இசையில் அவர் பாடிய ”செந்தூரப் பூவே” பாடலுக்காக தேசிய விருதை பெற்றார். 'முதல் மரியாதை' படத்தில் 'ராசாவே உன்னை நம்பி', ஜானி படத்தில் 'காற்றில் எந்தன் கீதம்', மெளன ராகம் 'சின்னச் சின்ன வண்ணக்குயில்' உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறந்த பாடல்களை இளையராஜா மற்றும் ஜானகி கூட்டணி வழங்கியுள்ளது.

TAGGED:

MUSIC COMPOSER ILAIYARAAJA
VETERAN PLAYBACK SINGER S JANAKI
பாடகி எஸ் ஜானகி மறைவு
இளையராஜா இரங்கல்
ILAIYARAAJA ON LATE JANAKI

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