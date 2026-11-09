அனிருத் - காவியா மாறன் திருமணத்தில் கலந்துகொள்ளும் ஸ்டார்களின் பட்டியல்; கிரீஸ் புறப்பட்ட மு.க. ஸ்டாலின், ரஜினிகாந்த்
அனிருத் - காவியா மாறன் திருமண விழாவில் பங்கேற்பதற்காக தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தினருடன் இன்று அதிகாலை சென்னையில் இருந்து கிரீஸ் நாட்டிற்குப் புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார்.
Published : November 9, 2026 at 5:35 PM IST
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம் வருபவர் அனிருத் ரவிச்சந்தர். தனது இசையால் இளம் தலைமுறை ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வரும் இவர், தற்போது சன் குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறனின் மகளும், சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் நிர்வாகப் பொறுப்பில் இருப்பவருமான காவியா மாறனைத் திருமணம் செய்ய உள்ளார். இவர்களது திருமண நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
அனிருத் - காவியா மாறன் திருமண விழா ஐரோப்பிய நாடான கிரீஸில் நவம்பர் 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுகிறது. நெருங்கிய உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் முக்கியப் பிரமுகர்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் வகையில் இந்தத் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தத் திருமணம் திரையுலகம் மட்டுமின்றி அரசியல் மற்றும் தொழில்துறை வட்டாரங்களிலும் கவனம் பெற்றுள்ளது.
ஸ்டாலின்; ரஜினிகாந்த் கிரீஸ் பயணம்
அனிருத் - காவியா மாறன் திருமண விழாவில் பங்கேற்பதற்காக தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தினருடன் இன்று அதிகாலை சென்னையில் இருந்து கிரீஸ் நாட்டிற்குப் புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார். அவருடன் உதயநிதி ஸ்டாலின், துர்கா ஸ்டாலின், கிருத்திகா உதயநிதி உள்ளிட்ட குடும்பத்தினரும் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். அவர்கள் எமிரேட்ஸ் விமானம் மூலம் துபாய் வழியாக கிரீஸ் செல்ல உள்ளதாக சினிமா வட்டாரத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதேபோல், நடிகர் ரஜினிகாந்தும் தனது குடும்பத்தினருடன் இன்று காலை சென்னையில் இருந்து கிரீஸ் நாட்டிற்குப் புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார். அவருடன் மகள் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தும் சென்றுள்ளார். சென்னை விமான நிலையத்தில் ரஜினிகாந்த் புறப்பட்டுச் சென்ற வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன.
கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெறும் இந்தத் திருமண விழாவைத் தொடர்ந்து, நவம்பர் 21-ஆம் தேதி சென்னையில் பிரம்மாண்டமான திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அரசியல் தலைவர்கள், திரையுலக நட்சத்திரங்கள், தொழிலதிபர்கள், விளையாட்டுத் துறையைச் சேர்ந்த முக்கியப் பிரபலங்கள் எனப் பலரும் கலந்துகொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திருமண அழைப்பிதழ் பெற்ற பிரபலங்கள்
அரசியல், திரையுலகம், தொழில்துறை மற்றும் விளையாட்டுத் துறையைச் சேர்ந்த முக்கியப் பிரபலங்களுக்கு கலாநிதி மாறன் குடும்பத்தினர் நேரில் அழைப்பிதழ் கொடுத்து மகளின் திருமணத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுத்தனர்.
அந்த வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி, காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்களுக்கு அழைப்பிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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குறிப்பாக டெல்லியில் சோனியா காந்தி மற்றும் நிர்மலா சீதாராமனை கலாநிதி மாறன் தனது மனைவி காவேரியுடன் நேரில் சந்தித்து அழைப்பிதழ் வழங்கினார். அதேபோல் திரையுலகைப் பொறுத்தவரையில் நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், அஜித் குமார் - ஷாலினி, சிவகார்த்திகேயன், அல்லு அர்ஜுன், பிரசன்னா - சினேகா, இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர். ரஹ்மான், இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் உள்ளிட்டோருக்கும் அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கிரிக்கெட் மற்றும் தொழில்துறை சார்ந்த முக்கியப் பிரமுகர்களுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரே குடும்பமான ரஜினிகாந்த் - மு.க. ஸ்டாலின்
இந்த திருமண நிச்சயம் வாயிலாக இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தருக்கும், நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கும் இடையே நெருங்கிய குடும்ப உறவு மலர்ந்துள்ளது. அனிருத்தின் தந்தை ரவி ராகவேந்திராவின் சகோதரிதான் லதா ரஜினிகாந்த். இதனால், லதா ரஜினிகாந்தின் கணவரான ரஜினிகாந்த், அனிருத்துக்கு மாமா முறை ஆவார்.
அதேபோல், சன் குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறனின் மகளான காவியா மாறனுக்கும் முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கும் குடும்ப உறவு உள்ளது. கலாநிதி மாறனின் தந்தை முரசொலி மாறன், முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் சகோதரி மகன் ஆவார். கருணாநிதியின் மகனான மு.க. ஸ்டாலின், காவியா மாறனுக்கு தாத்தா முறை உறவினர் ஆவார். அந்த வகையில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், மு.க. ஸ்டாலினும் ஒரு வகையில் சம்பந்தி ஆனார்கள்.
இதற்கிடையே கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெற உள்ள திருமண நிகழ்ச்சியில் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க உள்ளதாகவும், சென்னையில் நடைபெறும் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அனிருத் - காவியா மாறன் திருமணம் இந்த ஆண்டின் முக்கிய நட்சத்திரத் திருமணங்களில் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது.