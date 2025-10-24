ETV Bharat / entertainment

எழுத்தாளர் பூமணி எழுத்தில் நடித்தது மீண்டும் தேசிய விருது கிடைத்தது போல் இருந்தது - எம்.எஸ்.பாஸ்கர்

சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் பூமணி எழுத்தில் வரதன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ’கசிவு’ திரைப்படத்தில் எம்.எஸ்.பாஸ்கர், விஜயலட்சுமி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

கசிவு திரைப்பட விழா
கசிவு திரைப்பட விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 24, 2025

சென்னை: சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் பூமணி எழுத்தில் நடித்தது, தனக்கு மீண்டும் தேசிய விருது கிடைத்தது போல் இருந்தது என எம்.எஸ்.பாஸ்கர் என கூறியுள்ளார்.

தனியார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ள ’கசிவு’ திரைப்படத்தின் அறிமுக விழா, சென்னை சாலிகிராமத்தில் நடைபெற்றது. திரைப்படத்தை எழுதிய சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் பூமணி, தேசிய விருது பெற்ற திரைப்பட நடிகர் எம்.எஸ்.பாஸ்கர், திரைப்பட இயக்குநர்கள் சுப்பிரமணிய சிவா, அஜயன் பாலா, ராப் இசைப் பாடகர் அறிவு ஆகியோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.

இந்நிகழ்வில் இயக்குநர் சுப்பிரமணிய சிவா மேடையில் பேசுகையில், “நான் உதவி இயக்குநராக வந்த போது பலரும் என்னிடம் பூமணி எழுதிய 'வெக்கை' நாவலை படித்தீர்களா? எனக் கேட்பார்கள். புத்தகத்தின் முதல் வரியே வாசகர்களை அடித்து போட்டது போல் இருக்கும். ’அசுரன்’ திரைப்படம் கூட அவரது வெக்கை நாவல் தழுவல் தான். அவரது ஒவ்வொரு படைப்பும் உன்னதமானது” என்றார்.

பாடகர் அறிவு பேசுகையில், “படம் பார்க்கும் போது நிறைய ஞாபகங்கள் வந்து சென்றது. நம்முடைய தாத்தா, பாட்டி பல பிழைகளை வைத்து கொண்டுதான் நம்மை வழி நடத்துகிறார்கள். இந்த படம் பார்த்து மனிதன் மனதில் உள்ள கசிவுகள் வெளிவரும் என நம்புகிறேன்” என்றார்.

அஜயன் பாலா மேடையில் பேசுகையில், “எழுத்து, திரைப்படம் இரண்டும் வேறு, வேறு. எழுத்து, காஷ்மீர் என்றால் திரைப்படம் கன்னியாகுமரி. இருப்பினும் இரண்டையும் திறன் பட செய்தவர் எழுத்தாளர் பூமணி. பல புத்தகங்களை சிறப்பாக எழுதியுள்ளார். ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்க்கையை இயல்பாகவும், சிறப்பாகவும் எழுதக்கூடியவர். இப்படத்தில் எம்.எஸ்.பாஸ்கர் திறம்பட நடித்திருக்கிறார். நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுக்கு பிறகாக ஒருவரின் முதுகு கூட திறம் பட நடிக்கும் என எம்.எஸ்.பாஸ்கரை பார்த்த பிறகு நான் உணர்ந்தேன்” என்றார்.

எம்.எஸ். பாஸ்கர் மேடையில் பேசுகையில், “கரிசல் காட்டை பற்றி எழுத்தில் அருமையாக படைத்தவர்கள் இருவர். அதில் ஒருவர் பூமணி. மாட்டு கொட்டகையில் நான் தூங்கியது தொடர்பாக பலரும் வியந்து பேசினார்கள். இருப்பினும், அது என்னை பொறுத்தவரையில் சாதாரணம் தான். எங்கு படுத்தாலும் என்னால் தூங்க முடியும்.

அதுபோலவே, ஆதாயத்திற்காக படங்களில் நடிக்கவும் முடியும். ஆத்ம திருப்திக்காகவும் படம் நடிக்க முடியும். இந்த திரைப்படம் ஆத்ம திருப்திக்காக நடித்த படம். வெப்பம், குளிர், மழை அந்த திரைப்படத்தில் வருவது போல இந்த திரைப்படம் அமைந்திருக்கிறது என கூறுகிறார்கள். இருப்பினும் அதிலும் இதிலும் ஒரே வயது கொண்ட கதாபாத்திரம் தவிர இரண்டிற்குமான குணாதிசியம் மாறுபடுகிறது. படத்தில் எனது கதாபாத்திரம் இறக்கும் போது, தான் செய்த தவறுகளை சொல்லிவிட்டு சென்றுள்ளது.

கரிசல் காட்டில் மட்டுமல்ல கற்காலம் தொடங்கியதில் இருந்து பாவிகளும் இருக்கிறார்கள். புண்ணியவான்களும் இருக்கிறார்கள். இது தற்போது உள்ள சூழலுக்கு கூட பெருந்தும். அரசாங்கம் இதையெல்லாம் கவனிக்க வேண்டும் என்றால், ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டும்.

தினமும் கேமரா முன்பு நடிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை இல்லை, இருப்பினும் என்னுடைய மனதிற்கு நெருக்கமான கதாபாத்திரத்தில் நிச்சயம் நடிப்பேன். ஐயா பூமணி எழுத்தில் நடித்தது எனக்கு மீண்டும் ஒரு தேசிய விருது கிடைத்தது போல் இருந்தது” என கூறினார்.

