தமிழர் என்ற காரணத்தால் மட்டுமே வடஇந்தியா வரை பி.சுசீலா செல்லவில்லை: திருச்சி சிவா பேச்சு
திருச்சி சிவா அண்ணனை படத்தில் நடிக்க அழைத்தேன், அவர் வேலை பளுவை காரணம் காட்டி நடிக்க மறுத்துவிட்டார் என இயக்குநர் சீனு ராமசாமி குறிப்பிட்டார்.
Published : December 20, 2025 at 8:39 PM IST
சென்னை: பாடகி பி.சுசீலா தமிழர் என்ற காரணத்தால் அவர் வடஇந்தியா வரை சென்று சேரவில்லை என திமுக எம்.பி. திருச்சி சிவா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள பிரசாத் லேபில் இலங்கையின் மூத்த இசையமைப்பாளர் 'ஈழத்து மெல்லிசை மன்னர்' என்று போற்றப்படும் எம்.பி. பரமேஷின் புத்தக வெளியீட்டு விழா மற்றும் 60 ஆண்டு இசை சேவையை கௌரவப்படுத்தும் விழா நடைபெற்றது. இதில் திமுக எம்பி திருச்சி சிவா, திரைப்பட இயக்குநர் சீனு ராமசாமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சி மேடையில் பேசிய இயக்குநர் சீனு ராமசாமி, "அண்ணன் திருச்சி சிவா ஹிந்தி பாடல்களை சிறப்பாக பாடுவார். தமிழ் பாடல்களையும் அழகாக பாடுவார். தர்மதுரை படம் வெளியான அன்றே என்னை தொலைபேசியில் அழைத்து இந்த படம் மிகப் பெரிய வெற்றி பெறும் என்று கூறினார்.
திருச்சி சிவாவின் மகள்கள் அவரை உள்ளங்கைகளில் தாங்குவார்கள். அவரின் இளைய மகள் தன் தந்தைக்காக கவிதை புத்தகம் எழுதி உள்ளார். அடுத்த தலைமுறையில் இப்படிபட்ட பிள்ளைகள் இருப்பார்களா? என்று உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இலங்கைக்கும், தமிழகத்துக்கும் வாழ்வியல் உறவு எப்படி இருந்தது என்று இந்த புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்திலேயே உள்ளது. சிவா அண்ணனை நான் நடிக்க அழைத்தேன். அவர் பணிகள் காரணமாக மறுத்து விட்டார். ரசிகர்கள் வேண்டுகோளுக்கிணங்க அடுத்த படத்தில் அண்ணன் திருச்சி சிவா அவர்களை பாட வைத்து விடலாம்" என நகைச்சுவையாக தெரிவித்தார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய எம்.பி பரமேஷ், "நான் கூற நினைத்ததை எல்லாம் சீனு ராமசாமி பேசிவிட்டார். தென்னிந்திய, தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பெருமையை அளித்த கி.வா.ஜெகன்நாதனால் என் தந்தை பாராட்டப்பட்டார் என்று சொன்னார். அதில் தான் எங்களுக்கும் மகிழ்ச்சி.
சென்னை விமான நிலையம் அமெரிக்க விமான நிலையம் போல் இருந்தது. இன்னும் 10 ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவை விட சிறப்பாக தமிழ்நாடு மாறும். தமிழ்நாட்டில் எந்த பஞ்சமும் இல்லை. பெற்றோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே தமிழகத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தியுள்ளோம்.
எப்படி சிறுவயதில் குழந்தைகளுக்கு பெரியவர்கள் உடன் இருக்க வேண்டும். அது போல் 80 வயதுக்கு மேல் பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகளின் கவனம் தேவை. இது புரிந்தால் கூட்டு குடும்பம் மீண்டும் மலரும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருச்சி சிவா, "ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் வானொலி இருந்தது. தமிழ் பாடல்களை இலங்கை வானொலி போல் தமிழ் வானொலி ஒலிபரப்பியதில்லை. பி.சுசீலா தமிழில் இருந்த காரணத்தால் வடக்கில் சென்று சேரவில்லை. எவ்வளவு திறமை இருந்தாலும் தமிழர்கள் என்ற காரணத்தால் அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டார். திருக்குறளை இப்போது தான் கொண்டு சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுவும் எல்லோரிடமும் சென்று சேரவில்லை.
சுசிலா அம்மா திரையுலகத்திற்கு வந்து 60 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் திருச்சியில் பெரிய பாராட்டு விழா நடத்தினேன். சுசீலா அம்மா பங்கேற்ற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பலர் வரவில்லை. அப்போது சுசீலா அம்மாவிடம் இனி மற்ற விழாவுக்கு அழைத்தால் உடனே செல்லாதீர்கள். உங்கள் திறன் உங்களுக்கு தெரியவில்லை. என்னை கேட்காமல் திருச்சி பக்கம் வரக் கூடாது என்று சொன்னேன். ஆனால், அதை அவர் விளையாட்டாக எடுத்துக் கொண்டார்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சீனு ராமசாமி அவரின் எல்லா படங்களையும் என்னிடம் காட்டி விட்டு தான் வெளியிடுவார் என்றார். அவர் கதையையே என்னிடம் சொல்லி விட்டு தான் எடுப்பார். கதையை சொல்லத் தொடங்கினால், நான்கு முறை அண்ணா சாலையில் இருந்து பட்டினப்பாக்கம் வரை நடந்து முடிக்கும் வரை கதை சொல்வார்" என்றார்.
தொடர்ந்து நாடாளுமன்ற விவாதம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "நாடாளுமன்றம் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மன்றம், விவாதங்கள் நடைபெறும் மன்றம் என்பது எல்லாம் இப்போது இல்லை. எங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய சத்தம் போட்டு அதற்கு இடையே குறிப்பிடுபவர்களையும் சமாளித்து கருத்துக்களை பதிவு செய்கிறோம். நாடாளுமன்றத்தில் ஜனநாயகம் நிலைத்திருந்தால் தான் நாட்டில் ஜனநாயகம் நிலைத்திருக்கும்" என்றார்.