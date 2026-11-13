இளம் இயக்குநர்கள் மத்தியில் இடதுசாரி சிந்தனை பரவலாக உள்ளது - திருமாவளவன் பெருமிதம்
இந்தியாவிலே கலை உலகையும், அரசியல் உலகையும் பிரிக்க முடியாத மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருந்து வருகிறது என திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 13, 2026 at 11:53 AM IST
சென்னை: இன்றைய இளம் இயக்குநர்கள் மத்தியில் இடதுசாரி சிந்தனை பரவலாக உள்ளது என மக்களவை உறுப்பினர் தொல். திருமாவளவன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் ஷாகிர் மனோ நடிப்பில், ஏ.சி. சௌந்தர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘மௌன மொழிகள்’ திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா நேற்று சென்னை நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவன், பாடகர் மனோ, இசையமைப்பாளர் சிற்பி, கானா பாலா உள்ளிட்ட திரையுலகப் பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்நிகழ்வில் திருமாவளவன் எம்.பி பேசுகையில், “இந்த படம் எடுத்து மூன்று ஆண்டுகள் திரையரங்கிற்கு வராமல் இருந்தது. மேலும் இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் சொன்னது போல ஆண்டிற்கு நூறு சிறிய திரைப்படத்திற்கு மானியம் கிடைக்க வேண்டும். சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய சிற்பி, மௌன மொழி தமிழ் தலைப்பு என்று கூறியுள்ளார்.
’இருப்பின் மௌனம்’ என்பது தமிழ் கிடையாது. தமிழில் அதற்கு அமைதி என்று பொருள். தமிழ் மொழிகளில் திரைப்படத்தின் தலைப்பு இருக்க வேண்டும் என கடந்த காலங்களில் நானே குரல் கொடுத்துள்ளேன். இந்தப் படத்தின் கதைக்களம் ஆனது, காதலை மையப்படுத்தி இருக்கிறது. காதலில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளது, அதைப் பற்றி திரைப்படங்கள் எடுத்துக் கொண்டே இருக்கலாம்.
அவை ’நல்ல காதல், நாடக காதல்’ என ஒரு சிலர் கூறுவார்கள். காதலை நாடகம் ஆடி வர வைக்க முடியாது. அது மனிதனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஊற்று போன்றது. இந்தியாவிலே கலை உலகையும், அரசியல் உலகையும் பிரிக்க முடியாத மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருந்து வருகிறது. அதற்கு கடந்த கால தமிழ்நாடு அரசியலில் சாட்சியாக இருக்கிறது.
அதன் நீட்சி தான் இன்றைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இருந்து வருகிறார். இதை விமர்சனம் செய்தாலும், ஜனநாயகத்தில் யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம். இருப்பினும் திரை வெளிச்சம், அரசியல் சூழலுக்கு கூடுதல் பலம் சேர்கிறது. இன்றைக்கு வரக்கூடிய இளம் இயக்குநர்கள் பலர் சாதிய பிரிவினைவாதம் தவறு என்றும், பெண்கள் முன்னேற்றம் அவசியம் என்றும் சொல்லக் கூடிய வகையில் தொடர்ச்சியாக பல படங்களை எடுத்து வருகின்றனர்.
அவர்களிடம் இடதுசாரி சிந்தனை பரவலாக இருக்கிறது. இருப்பினும் பேருக்கு பின்னால் சாதி போடுவது தான் உயர்வு என்று ஒரு சிலர் திரைப்படங்களில் தற்போது காட்டத் துவங்கி உள்ளனர். இப்படிப்பட்ட சூழலில் இந்த படத்தின் புதிய இயக்குநர்களை போல, வரக்கூடிய இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் நடிகர்கள் அனைவருமே முற்போக்கு சிந்தனையுடன் இருக்க வேண்டும்.
பிற்போக்கு சிந்தனை கொண்ட திரைப்படத்தில் நான் நடிக்க மாட்டேன் என உறுதியோடு இருக்க வேண்டும். துவக்கத்தில் இந்தப் படக்குழுவினர் என்னிடம் கேட்டது போல, சிறிய படங்களுக்கு மானியம் கிடைப்பதற்கு முதலமைச்சரிடம் உங்களுடைய கோரிக்கையை உறுதியாக கொண்டு சேர்ப்பேன்” என தெரிவித்தார்.