தாயார் மறைவு; துபாயில் இருந்து சென்னை திரும்பிய அஜித் குமார்
சென்னையில் நடிகர் அஜித்குமாருடன் வசித்து வந்த தாயார் மோகினி, உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று காலை காலமானார்.
Published : May 30, 2026 at 10:18 PM IST
சென்னை: தாயாரின் மறைவு செய்தியை கேட்டு துபாயில் இருந்த நடிகர் அஜித் குமார், அவசரமாக சென்னை திரும்பினார்.
நடிகரும், கார் ரேசருமான அஜித்குமாரின் தாயார் மோகினி (வயது 89) வயது மூப்பு மற்றும் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக இன்று காலை சென்னையில் காலமானார். அவரது மறைவு திரையுலகினரையும் அஜித் குமார் ரசிகர்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
தமிழ்த் திரையுலகில் முன்னணி நட்சத்திரமாக இருப்பவர் நடிகர் அஜித்குமார். இவர் தற்போது பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெறும் கார் ரேஸ் பந்தயங்களில் கலந்து கொண்டு பிஸியாக இருந்து வருகிறார். அவருடைய தாயார் மோகினி, பாலவாக்கத்தில் உள்ள அஜித் குமாரின் இல்லத்தில் தங்கி இருந்தார்.
அஜித் குமாரின் தாயார், மோகினி கொல்கத்தாவை பூர்விகமாகக் கொண்டவர். சென்னையில் நடிகர் அஜித்குமாருடன் உடன் வசித்து வந்த தாயார் மோகினி, உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று காலை காலமானார்.
இந்த நிலையில், துபாயில் கார் பந்தயங்கள் தொடர்பாக பிஸியாக இருந்த அஜித் குமார், தனது தாயாரின் மறைவு செய்தியை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். இதையடுத்து உடனடியாக துபாயில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்ட அவர், விமானம் மூலம் சென்னை விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தார். விமான நிலையத்தில் இருந்து கலங்கிய கண்களோடு அஜித் குமார் சென்னை பாலவாக்கத்தில் உள்ள தனது இல்லத்திற்கு காரில் புறப்பட்டுச் சென்றார்.
கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு அஜித் குமாரின் தந்தை சுப்பிரமணியம் காலமான நிலையில் தற்போது அஜித் குமார், தாயாரையும் இழந்து சோகத்தில் ஆழ்ந்து உள்ளார். அவருக்கு திரையுலகினரும் அவரது ரசிகர்களும் ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
சென்னை ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரின் இல்லத்தில் மோகினி அம்மாளின் உடல் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசு சார்பில் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் நேரில் சென்று அஜித் குமார் தாயாரின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். மேலும் திரையுலகை சேர்ந்த முக்கிய நடிகர்கள் பலரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.
அஜித் குமார் தாயாரின் இறுதிச் சடங்கு ஞாயிறு காலை 8.30 மணி அளவில் பெசன்ட் நகரில் உள்ள மின் மயானத்தில் நடைபெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தாயாரின் மறைவால் ஆழ்ந்த சோகத்தில் இருக்கும் அஜித் குமாருக்கு ரசிகர்கள் மற்றும் திரை உலகினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாக ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.