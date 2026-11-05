மீண்டும் கலாய்க்க வரும் சிவாவின் ‘தமிழ் படம் 3’ - போஸ்டர் வெளியீடு
மிர்ச்சி சிவா நடிக்கும் ‘தமிழ் படம் 3’ படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று தொடங்கும் நிலையில், ’ஏலியன் அத்தியாயம்’ என்ற வாசகத்துடன் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது
Published : November 5, 2026 at 1:42 PM IST
சென்னை: சி.எஸ். அமுதன் இயக்கத்தில் மிர்ச்சி சிவா நடிக்கும் ‘தமிழ் படம் 3’ திரைப்பட போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் வெளியான திரைப்படங்களின் காட்சிகள், ஹீரோயிசம், பஞ்ச் வசனங்கள் உள்ளிட்டவற்றை நகைச்சுவையாகக் கிண்டல் செய்து ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்ற திரைப்படம் ‘தமிழ் படம்’.
கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு இயக்குநர் சி.எஸ். அமுதன் இயக்கத்தில் நடிகர் மிர்ச்சி சிவா நடிப்பில் வெளியான முதல் பாகம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்த படத்தில் எம்.எஸ். பாஸ்கர், மறைந்த நடிகர் மனோபாலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.
தமிழ் சினிமாவில் புளாக்பஸ்டர் ஹிட்டான பாட்ஷா, சிவாஜி, போக்கிரி, காக்க காக்க, நாட்டாமை உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை மறைமுகமாக கேலி செய்யும் விதமாக இப்படத்தில் காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் ஒட்டுமொத்த திரைக்கதையும் ஸ்பூஃப் வீடியோ (Spoof Video) போன்ற வகையில் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது.
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இந்த திரைப்படம் அன்றைய காலகட்டத்திற்கு புதுமையாக அமைந்ததால் ரசிகர்களிடையே பேசுபொருளானது. இதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘தமிழ் படம் 2’ திரைப்படமும் நகைச்சுவை மற்றும் நையாண்டி காட்சிகளால் கவனம் பெற்றது. இந்த படத்தில் அஜித் நடித்த மங்காத்தா, விஜய் நடித்த துப்பாக்கி, மெர்சல், பாகுபலி ஆகிய திரைப்படங்கள் மறைமுகமாக கேலி செய்யப்பட்டது. தமிழ் படம் 2-ஆம் பதிப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
'Intergalactic superstar'
இதனையடுத்து மூன்றாம் பாகம் எப்போது வரும் என ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு இருந்து வந்தது. இந்நிலையில், ‘தமிழ் படம் 3’ குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை அப்படத்தின் இயக்குநர் சி.எஸ். அமுதன் அவரது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். ’தமிழ் படம் 3’ படத்தின் அறிவிப்பை போஸ்டருடன் வெளியிட்டுள்ளார்.
இதுவரை அகில உலக சூப்பர்ஸ்டார் என நடிகர் மிர்ச்சி சிவா காமெடியாக அழைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இந்த படத்தின் போஸ்டரில் 'Intergalactic superstar' என்ற அடைமொழி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Bigger. Better. Out of this world. WE ARE BACK! #TamizhPadam3 https://t.co/jw9DkV7hmd— CS Amudhan (@csamudhan) November 5, 2026
மேலும் அந்த போஸ்டர், விண்வெளியில் மிதக்கும் தட்டுடன் ஒருவர் பூமிக்கு கடற்கரை ஓரமாக வந்து இருப்பது போலவும், அதனைப் பார்த்த வாரே கதாநாயகன் சிவா கோட் சூட் அணிந்து போஸ் கொடுப்பது போலவும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ’ஏலியன் அத்தியாயம்’ என்ற வாசகமும் போஸ்டரில் இடம்பெற்றுள்ளது.
தமிழ் படம் 3 படப்பிடிப்பு இன்று தொடங்குகிறது. முதல் இரண்டு பாகங்களைப் போலவே மூன்றாம் பாகத்திலும், தமிழ் சினிமாவின் சமகாலப் அரசியல் நடப்புகள், பிரபல திரைப்படங்களின் காட்சிகள், வசனங்கள் மற்றும் வழக்கமான சினிமா அம்சங்கள் ஆகியவற்றை கிண்டல் செய்யும் விதமாக உருவாக்கப்படும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.