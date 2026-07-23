ETV Bharat / entertainment

"தளபதி வாழ்க, தளபதி வாழ்க” திரையரங்கில் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் உற்சாகம்!

சாத்தான்குளம் திரையரங்கில் ட்ரோன் மூலமாக முதலமைச்சர் விஜய்யின் 70 அடி கட்டவுட்டிற்கு பாலாபிஷேகம் செய்து ரசிகர்கள் கொண்டாடினர்.

அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்
அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் (Etv Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 3:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் டைட்டில் கார்டை பார்த்ததும் தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் தன்னையே மறந்து "தளபதி வாழ்க.. தளபதி வாழ்க" என ஆர்ப்பரித்த காட்சி சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது.

முதலமைச்சர் விஜய் நடித்து இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கிய 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இன்று (ஜூலை 21) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியானது. பல்வேறு தடைகளை கடந்து இந்த திரைப்படம் திரையரங்கில் வெளியாகியுள்ளதால் ரசிகர்கள் திருவிழா போல இதனை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தூத்துக்குடி மாநகரில் உள்ள 4 திரையரங்குகளில் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது. இதனிடையே, தூத்துக்குடியில் உள்ள கிளியோபட்ரா திரையரங்கில் வெளியான இந்த படத்தை பார்ப்பதற்காக தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் இன்று காலை வந்திருந்தார்.

அவரை முதலமைச்சர் விஜய்யின் ரசிகர்களும், தவெகவினரும் மேள தாளங்கள் முழங்க உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.

தொடர்ந்து, திரையரங்கில் ரசிகர்களுடன் அமர்ந்து அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் திரைப்படத்தை கண்டார். இந்நிலையில், படத்தின் டைட்டில் கார்டு வந்த போது, விஜய் முன்பு நடித்த திரைப்படங்களின் பாடல்கள் திரையரங்கில் ஒலிபரப்பானது.

இதை கேட்டதும் தன்னையே மறந்து மெய்சிலிர்த்து போன அமைச்சர் ஸ்ரீகாந்த், திடீரென எழுந்து நின்று “தளபதி வாழ்க, தளபதி வாழ்க” என கோஷம் எழுப்பி ஆர்ப்பரித்தார். அப்போது ரசிகர்களும் “தளபதி வாழ்க” என்று கோஷமிட்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். இந்த காட்சி சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் பகுதியில் உள்ள லட்சுமி திரையரங்கில் வைக்கப்பட்ட விஜய்யின் 70 அடி கட் அவட்டுக்கு ட்ரோன் மூலம் ரசிகர்கள் பாலாபிஷேகம் செய்தனர்.

தொடர்ந்து, அங்கு வந்த ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.ஜி.சரவணன், திரைப்படத்தின் முதல் காட்சிக்கான சிறப்பு அனுமதிச் சீட்டுகளை ரசிகர்களுக்கு வழங்கினார். மேலும், ரசிகர்களுக்கு இலவச சிற்றுண்டிக்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டன.

மேலும், லட்சுமி திரையரங்கில் திரையிடப்படும் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் காட்சிக்கும், நான்காம் காட்சிக்குமான அனுமதி சீட்டுகள், தவெக நிர்வாகிகளுக்கு கட்டணமில்லாமல் வழங்கப்பட உள்ளன.

TAGGED:

JANANAYAGAN
MINISTER SRINATH
ஜனநாயகன் வெளியீடு
CM VIJAY
JANANAYAGAN RELEASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.