தமிழக சட்டமன்றத்திலும் ‘கட்டா குஸ்தி’ தான் நடக்கிறது - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கலகல பேச்சு
தமிழ் சினிமாவிற்கு எதிர்க்கட்சியினர் நல்லது செய்தாலும், அவர்களுக்கும் நல்லது செய்யப்பட வேண்டும் என்பதே முதலமைச்சர் விஜய்யின் விருப்பம் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.
Published : September 4, 2026 at 7:56 AM IST
சென்னை: 'கட்டா குஸ்தி 2' திரைப்பட வெற்றி விழாவில் பங்கேற்ற அமைச்சர் ராஜ்மோகன், தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திலும் ’கட்டா குஸ்தி’ தான் நடக்கிறது என கலகலப்பாக பேசினார்.
கடந்த ஜூலை மாதம் 3ஆம் தேதி வெளியான 'கட்டா குஸ்தி 2' திரைப்படம் வெற்றிகரமாக 50 நாட்களைக் கடந்து ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், அப்படத்தில் பணியாற்றிய கலைஞர்களுக்கு விருது கொடுத்து கௌரவிக்கும் நிகழ்வு சென்னையில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில் இயக்குநர் செல்லா அய்யாவு, நடிகர்கள் விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்யா, யோகி பாபு, தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் ஆகியோருடன் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மற்றும் நடனக் கலைஞர் பிரபுதேவா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசுகையில், “நான் நடனக் கலைஞர் பிரபுதேவாவுடன் நடித்தது, என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அனுபவமாகும். நான் அதிகமாக பேசக்கூடியவன், அவர் குறைவாக பேசக்கூடியவர்.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவர் வந்திருப்பதற்கு மிக முக்கிய காரணம் தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் தான். இருவருக்குமான நட்பு திரைத்துறையில் அனைவருக்கும் தெரிந்தது. பெண்கள் அவர்களின் சுய விருப்பத்தினால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்பதை இப்படத்தில் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் கூறியுள்ள இயக்குநருக்கு முதலமைச்சர் விஜயின் சார்பாக வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் என்னிடம் கேட்டால், சட்டமன்றத்திலும் இதே ‘கட்டா குஸ்தி’ தான் நடக்கிறது என கூறுவேன். மேலும் சட்டமன்ற நேரலை நிகழ்வுகளை மக்கள் பார்க்க தொடங்கியுள்ளனர். அதனால் எங்களுக்கு பொறுப்புணர்வு மேலும் அதிகரித்துள்ளது. அதே பொறுப்புணர்வோடு இப்போது ஒன்று சொல்லிக் கொள்கிறேன்.
தமிழ் சினிமாவிற்கு நல்லது செய்யக்கூடிய நபர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் எதிர்க்கட்சியினராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் நல்லது செய்யப்பட வேண்டும் என்பதே முதலமைச்சரின் விருப்பமாகும்” என கூறினார்.
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அவருக்கு முன்னதாக பேசிய நடன கலைஞர் பிரபு தேவா, “நடிகர் விஷ்ணு விஷால் ஒவ்வொரு படத்திற்கும் மிகப்பெரிய அளவில் உழைப்பினை கொடுத்து வருகிறார். அதுவே படத்தின் வெற்றிக்கு பக்கபலமாக இருக்கிறது. இணை தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் மகள் சுஷ்மிதாவை சிறு வயதிலிருந்து நான் பார்த்து வருகிறேன். அவர்தான் இனிமேல் இந்த சினிமாத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை பார்த்துக்கொள்வதாக தெரிவித்தனர்.
அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதல் பாகத்தை வெற்றிபெற வைப்பதே மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ள இந்த காலகட்டத்தில் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை எடுத்து வெற்றிபெற வைத்திருக்கிறார். அந்த வகையில் இயக்குநருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள். படத்தில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ரம்யா கிருஷ்ணன் இருக்கிறார். அதேபோல படத்தில் நடித்திருக்கக்கூடிய மோக்ஷாவிற்கு வாழ்த்துகள். ‘முந்தானை முடிச்சு’ திரைப்படத்தில் தீபாவிற்கு நல்ல பெயர் கிடைத்தது. அதேபோல இந்தப் படத்தில் மோக்ஷா மக்கள் மத்தியில் நல்ல பெயரை வாங்கி இருக்கிறார்” என்றார்.