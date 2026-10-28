தமிழ் படங்கள் ஓடிடி ரிலீசுக்கான கால அவகாசம் நீட்டிப்பு - தயாரிப்பாளர்கள் சங்க பேச்சுவார்த்தையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உறுதி
திரையரங்குகளில் தமிழ்ப் படங்கள் காலை 9 மணிக்கு முதல் காட்சி திரையிடுவதற்கு பதிலாக 6 மணிக்கு திரையிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டதாக நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கம் பொருளாளர் தனஞ்செயன் தெரிவித்தார்.
Published : October 28, 2026 at 10:52 AM IST
சென்னை: தமிழ் திரைப்படங்களின் ஓடிடி வெளியீட்டிற்கான கால அவகாசம் 8 வாரங்களுக்கு நீட்டிப்பு உள்ளிட்ட 90 சதவீத கோரிக்கைகள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதாக தமிழ் திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர்கள் சங்க செயலாளர் சிவா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம், தமிழ் திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம், திரையரங்க உரிமையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்கள் சங்கங்களுடன், செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.
இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் தலைவர் தமிழ்குமரன், தமிழ் திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் டிஜி தியாகராஜன், செயலாளர் சிவா, பொருளாளர் தனஞ்செழியன் திரையரங்க உரிமையாளர்கள், மற்றும் விநியோகஸ்தர்கள் சங்கம் தலைவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன், பொதுச் செயலாளர் பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட சங்கங்களின் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இதுகுறித்து செய்தியாளரிடம் பேசிய தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத் தலைவர் தமிழ்குமரன், “திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்கும், திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இடையே சில சிறிய பிரச்சனைகளும், திரையரங்கில் வெளியான திரைப்படம் ஒடிடியில் வெளியாகும் 8 வாரங்கள் கால அவகாசம் குறித்த பிரச்சனைகளும் நிலவி வந்தன.
இந்த இரு சங்கங்களையும் அழைத்து சுமூகமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அனைத்து தரப்பினரும் ஒற்றுமையாக கலந்து கொண்ட இந்த பேச்சுவார்த்தை மிகவும் சுமூகமாக முடிவடைந்தது. இந்த பிரச்சனைக்கு நல்ல தீர்வு காண உதவிய அமைச்சர் ராஜ்மோகனுக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பில் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து தமிழ் திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர்கள் சங்க செயலாளர் சிவா கூறுகையில், “திரைப்படத்துறை சார்ந்த பிரச்சனைகள் மற்றும் உடன்பாடுகளைத் தீர்த்து வைக்க முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அவரது உத்தரவின்படி செய்தித் துறை அமைச்சர் துறை சார்ந்த பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
இந்த பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் 90% கோரிக்கைகள் உடனடியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, முதலமைச்சரின் அனுமதியோடு செயல்படுத்த உறுதி அளிக்கப்பட்டது. எஞ்சியுள்ள கோரிக்கைகளையும் விரைவில் நிறைவேற்றித் தருவதாக அமைச்சர் உறுதி அளித்துள்ளார்” என்றார்
இதன்பின்னர் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சங்கம் தலைவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் பேசுகையில், “திரையுலகின் மூன்று முக்கிய சங்கங்களும் எந்தவித வேறுபாடுகளுமின்றி ஒற்றுமையாகச் செயல்பட வேண்டும். துறைகளின் கோரிக்கைகளைக் கேட்டு விரைந்து நல்ல முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
ஒட்டுமொத்தத் திரையுலகின் ஒரே குரலாகவே இன்று நாங்கள் அனைவரும் பேசினோம். வழக்கமாகத் திரைப்படத் துறை சார்ந்த முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளில் பல்வேறு மாறுபட்ட கருத்துகள் எழும். ஆனால், இம்முறை அனைவரும் ஒருமித்த கருத்துடன் திரையுலகின் நன்மைக்காகக் கோரிக்கைகளை அரசின் முன் வைத்துள்ளனர். தற்சமயம் சினிமாத்துறை எதிர்கொண்டுள்ள சவாலான சூழலையும், அதன் நிலமையையும் ஊடகவியலாளர்கள் அறிவர்.
தமிழ் திரையுலகில் இருந்து வந்த முதலமைச்சர், இத்துறை மீது மிகுந்த அக்கறை கொண்டு இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளார். இந்த கூட்டத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சருடன் கலந்து பேசி, அடுத்த மாதத்தில் நல்ல முடிவுகள் மற்றும் அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உறுதி அளித்துள்ளார்” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து தமிழ் திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கம் பொருளாளர் தனஞ்செயன் கூறுகையில், “கேரளா, ஆந்திரா மாநிலங்களில் திரைப்பட காட்சி 6 மணிக்கு காட்சி தொடங்குகிறது. நமது மாநிலங்களுக்கு மட்டும் 9 மணிக்கு தொடங்குகிறது. அந்த நடைமுறையை மாற்ற வேண்டும் என்று முக்கியமான கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்.
ஓடிடி குறித்தான கோரிக்கைக்கு அடுத்த மாதம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுப்போம் என அமைச்சர் தெரிவித்திருக்கிறார். நீங்கள் கொடுத்த கோரிக்கையில் முதல் 10 கோரிக்கை அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறீர்கள். அதை நான் முதலமைச்சரிடம் பேசி அதை நிறைவேற்றுவதற்கான பணியை மேற்கொள்கிறோம் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்” என கூறினார்.