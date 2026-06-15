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’துருவ நட்சத்திரம்’ ரிலீஸ் எப்போது? நாளை மறுநாள் விசாரணை

நடிகர் விக்ரம் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள துருவநட்சத்திரம் திரைப்படத்தை ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்குள் வெளியிட அனுமதி அளித்து தனி நீதிபதியின் உத்தரவை உறுதி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

துருவ நட்சத்திரம் போஸ்டர்
துருவ நட்சத்திரம் போஸ்டர் (FILM POSTERS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 2:25 PM IST

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சென்னை: ‘துருவ நட்சத்திரம்’ திரைப்படத்தை வெளியிட கால அவகாசத்தை ஜூலை 15 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கக் கோரி கவுதம் மேனன் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணை வரும் 17 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.

விக்ரம் நடிப்பில், கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் உருவான ’துருவ நட்சத்திரம்’ திரைப்படம், நிதிப் பிரச்னை தொடர்பாக, பைனான்சியர்கள் புண்ணியமூர்த்தி, பிரேம்குமார் ஆகியோர் வழக்கு தாக்கல் செய்தனர். அந்த வழக்கின் விசாரணையில், துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படத்தை வெளியிட, 2023 ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்திருந்தது.

தொடர்ந்து, வழக்கை மீண்டும் விசாரித்த நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி, ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்குள் படத்தை வெளியிட அனுமதி அளித்து, கடந்த ஏப்ரல் மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தார். அன்றைய தேதிக்குள் படத்தை வெளியிட இயலவில்லை என்றால், கால நீட்டிப்புக் கோரி நீதிமன்றத்தை நாடலாம் எனவும் உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, புண்ணியமூர்த்தி, மற்றும் பிரேம்குமார் ஆகியோர் மேல்முறையீடு செய்திருந்தனர்.

அந்த மேல்முறையீட்டை விசாரித்த நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், திலகவதி அடங்கிய அமர்வு, ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்குள் படத்தை வெளியிட அனுமதியளித்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து தக்கல் செய்யப்பட்ட மேல் முறையீட்டு வழக்கை, தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

இதனிடையே, படத்தை வெளியிடுவதற்கான கால அவகாசத்தை ஜூலை 15 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கக் கோரி கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி கே. குமரேஷ் பாபு, இந்த மனு மீது ஜூன் 17 ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பிப்பதாகக் கூறி, விசாரணையை தள்ளி வைத்தார்.

கவுதன் மேனன் இயக்கத்தில் விக்ரம், சிம்ரன், ஐஷ்வர்யா ராஜேஷ், ரிது வர்மா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘துருவ நட்சத்திரம்’. துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படம் 10 வருடங்களாக நிதிப் பிரச்சனையால் கிடப்பில் உள்ளது. கடந்த 9 வருடங்களுக்கு முன்பு கடந்த 2017-ல், இப்படத்தின் டீசர் வெளியான போது ஸ்டைலிஷான மேக்கிங் மூலம் ரசிகர்களை கவர்ந்தது.

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பின்னர் மீண்டும் சில காலம் படப்பிடிப்பு தொடங்கி நடந்து வந்த நிலையில், கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு மறுபடியும் டீசர் வெளியானது. கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 24 ஆம் தேதி ’துருவ நட்சத்திரம்’ ரிலீஸ் ஆகும் என அறிவிக்கப்பட்டு பின் நிதிப் பிரச்சனை காரணமாக கடைசி நேரத்தில் ரிலீஸாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

DHRUVA NATCHATHIRAM
DIRECTOR GAUTHAM VASUDEV MENON
துருவ நட்சத்திரம்
கவுதம் வாசுதேவ் மேனன்
DHRUVA NATCHATHIRAM RELEASE ISSUE

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