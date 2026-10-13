ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் - உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு
ரஜினிகாந்தின் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் உலகெங்கும் 600 திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
Published : October 13, 2026 at 6:42 PM IST
சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் நாளை மறுநாள் (அக் 15) வெளியாக உள்ள 'ஜெயிலர் 2' படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிட தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2023ம் ஆண்டு நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் ஜெயிலர் 1 படம் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக ரஜினிகாந்த், விஜய் சேதுபதி, எஸ்.ஜே.சூர்யா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் 300 கோடி ரூபாய் செலவில் உருவாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் நாளை மறுநாள் (அக் 15) உலகம் முழுவதும் வெளியாக உள்ளது.
உலகம் முழுவதும் சுமார் 600 தியேட்டர்களில் திரையிட உள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்கள், டிஜிட்டல் தளங்களில் வெளியிட தடை விதிக்கக்கோரி சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனுவில், படம் வெளியான முப்பது நிமிடங்களில் சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிடப்படுவதால், தயாரிப்பு நிறுவனம் கடும் நஷ்டம் மற்றும் பொருளாதார இழப்பை சந்திப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி, ஜெயிலர் 2 படத்தை, இணையதளங்களில் சட்டவிரோதமாக வெளியிட தடை விதித்து உத்தரவிட்டார்.