இயக்குநர் கோபி நயினாரின் 'கருப்பர் நகரம்’ திரைப்படத்தை வெளியிட தடை
தயாரிப்பாளர் ரமேஷ் இயக்குநர் கோபி நயினாரின் ’கருப்பர் நகரம்’ என்ற கதையை அவரது அனுமதி இல்லாமல், வேறு ஒருவரை வைத்து படமாக்கியதாக கூறப்படுகிறது
Published : October 19, 2026 at 6:42 PM IST
சென்னை: இயக்குநர் கோபி நயினார் இயக்கத்தில் தொடங்கப்பட்ட ’கருப்பர் நகரம்’ திரைப்படத்தை அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி வரை திரையிட இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இயக்குநர் கோபி நயினார் தன்னுடைய கதை மற்றும் இயக்கத்தில் ’கருப்பர் நகரம்’ என்ற திரைப்படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். நடிகர் ஜெய், நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது கருப்பர் நகரம் படத்தின் தயாரிப்பாளர் கங்காதரன் தனது படத்தை தயாரிப்பாளர் ரமேஷ் என்பவருக்கு விற்றுவிட்டார்.
இந்நிலையில், கோபி நயினாரின் தடையில்லாச் சான்று பெறாமலும், அவருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய சம்பள பாக்கியை தராமலும் தயாரிப்பாளர் ரமேஷ் இழுத்தடித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் இயக்குநர் கோபி நயினார் கதையை அவரது அனுமதி இல்லாமல் வேறு ஒருவரை வைத்து படமாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத்தொடர்ந்து தன்னுடைய தடையில்லா சான்றிதழ் இல்லாமலும், தனக்கு வழங்க வேண்டிய சம்பள பாக்கியை கொடுக்காமலும் கருப்பர் நகரம் திரைப்படத்தை வெளியிட தடை கேட்டு இயக்குனர் கோபி நாயினார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
|இதையும் படிங்க: நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் - 3 பேர் கொண்ட கும்பல் ராஜஸ்தானில் கைது
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி, இது தொடர்பாக அக்டோபர் 27ஆம் தேதிக்குள் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ரமேஷ் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார். மேலும், அதுவரை 'கருப்பர் நகரம்' படத்தை வெளியிடவும், இடைக்கால தடை விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.