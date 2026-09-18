'சைத்ரா ஆச்சர் நடிப்பை பார்த்து மிரண்டு போயிட்டேன்' - ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி நெகிழ்ச்சி
கதாநாயகி சைத்ரா தமிழை கற்றுக் கொண்டு, அவர் நடித்த கதாபாத்திரத்திற்கு அவரே டப்பிங் கொடுத்திருக்கிறார் என்றும் ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி கூறினார்.
Published : September 18, 2026 at 8:17 PM IST
சென்னை: தொழிலுக்கு தேவைப்படும் என்றால் அந்த மொழியைக் கட்டாயம் கற்க வேண்டும் என நடிகரும், இசையமைப்பாளருமான ஹிப்-ஹாப் ஆதி கூறியிருக்கிறார்.
ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இயக்கி, கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘மீசைய முறுக்கு 2’. இந்த திரைப்படத்தில் கேதிகா சர்மா, சைத்ரா ஆச்சர் மற்றும் ரம்யா ரங்கநாதன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இவர்களுடன் நாசர், ஆடுகளம் நரேன், கருணாஸ், யோகி பாபு, பாபா பாஸ்கர், ஷாரா, ஹர்ஷத் கான் உள்ளிட்டோரும் கதைக்கு வலுசேர்க்கக் கூடிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த திரைப்படமானது வரும் செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இந்த நிலையிலேயே படக்குழுவினரின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு இன்று (செப்டம்பர் 18) சென்னை சாலிகிராமத்தில் நடைபெற்றது.
அப்போது மேடையில் பேசிய திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி, "படத்தில் எல்லோருமே மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றியிருக்கின்றனர். குறிப்பாக, சைத்ரா ஆச்சர் நடித்த கன்னட திரைப்படங்களை பார்த்து நான் மிரண்டு விட்டேன். இதன் அடிப்படையிலேயே இந்த படத்தில் ஒரு கனமான கதாபாத்திரத்தை நீங்கள் நடிக்க வேண்டும் என அவரிடம் கேட்டுக் கொண்டேன். அவரும் அதை சிறப்பாக நடித்துக் கொடுத்தார்.
நாம் எந்த இடத்தில் தொழில்ரீதியாக செல்கிறோமோ, அந்த இடத்தில், தேவைப்படும்பட்சத்தில் அந்த மொழியை கட்டாயம் கற்க வேண்டும் என அவரிடத்தில் கூறினேன். அதன் விளைவாகவே கதாநாயகி சைத்ரா தமிழை கற்றுக் கொண்டு, அவர் நடித்த கதாபாத்திரத்திற்கு டப்பிங் பேசினார்.
நான் திரைப் பயணத்தில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஹிப்ஹாப் இசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பயணித்தேன். இனி அடுத்து வரக்கூடிய நான்கு ஆண்டுகளுக்கு கானாவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பயணிக்க உள்ளேன். இந்த படத்தில் யோகி பாபு, குணசித்திர வேடத்தில் நடித்துக் கொடுத்திருக்கிறார்.
காமெடி கதாபாத்திரத்தில் ஹர்ஷத் கான் நடித்துள்ளார். இருப்பினும் யோகி பாபு எந்த விதமான ஈகோவும் இன்றி ஹர்ஷத் கானுக்கு பல்வேறு விதமான அறிவுரைகளை வழங்கினார்.
திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு தேதி இந்த மாதம் 25 என்பதால் இயக்குநராக எனக்கு பல்வேறு விதமான வேலைகள் உள்ளன. ஆகையால் இந்த படத்தின் விளம்பர நிகழ்வுகளில் தொடர்ச்சியாக எங்கள் படத்தில் நடித்திருக்க கூடிய கலைஞர்கள் தாமாக முன்வந்து செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
இவரைத் தொடர்ந்து நடன இயக்குநர் பாபா பாஸ்கர், "முதலில் இந்த படத்தில் பாடலுக்கு நடனம் அமைப்பதற்கு ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி என்னை வந்து பார்த்தார். பாடல் படப்பிடிப்பு நடந்துக் கொண்டிருந்தபோது, என்னிடம் நீங்கள் ஒரு கதாபாத்திரம் நடிக்கிறீர்களா? என கேட்டார். சினிமாவில் எந்தத் துறையில் வேண்டுமானாலும் சாதிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. அந்த வகையில் எனக்கு கிடைத்திருக்க கூடிய கதாபாத்திரத்தை நான் சிறப்பாக நடித்திருக்கிறேன் என நம்புகிறேன்.
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இருப்பினும் இந்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்துக் கொண்டிருந்த போது எனக்கு ஒரு பயம் வந்துவிட்டது. ஏனெனில், மிகவும் வலிமை வாய்ந்த கதாபாத்திரமாக அது இருந்தது. என்னால் சிறப்பாக செய்ய முடியாமல் போய்விடுமோ என்ற பதட்டமும் இருந்தது. இருப்பினும் ஒரு இயக்குனராக என்னிடம் சிறப்பாக ஆதி வேலை வாங்கி இருக்கிறார். ஆகையால் அவருக்கும், என்னுடன் நடித்த அனைவருக்கும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
படத்தில் பாடல்கள் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கிறது. இருப்பினும் இப்போது வரை ஒரு பாடலை மட்டும் இயக்குநர் படத்திற்குள் ஒளித்து வைத்திருக்கிறார். அந்தப் பாடல் வந்த பிறகு அது மிகப்பெரிய வெற்றி பாடலாக மாறும்" என கூறினார்.