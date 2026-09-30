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’மீசைய முறுக்கு 2’ படம் பார்த்துவிட்டு தேவா கொடுத்த 'முத்தம்' ஆஸ்கருக்கு இணையானது - ஹிப்ஹாப் ஆதி நெகிழ்ச்சி

‘மீசைய முறுக்கு 2’ திரைப்படம் வெளியாகி நான்கு நாட்களில் உலகளவில் ரூ. 51 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது

ஹிப்ஹாப் ஆதிக்கு முத்தம் கொடுக்கும் இசையமைப்பாளர் தேவா
ஹிப்ஹாப் ஆதிக்கு முத்தம் கொடுக்கும் இசையமைப்பாளர் தேவா (X/@hiphoptamizha)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 9:43 AM IST

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சென்னை: இசையமைப்பாளர் தேவா ’மீசைய முறுக்கு 2’ திரைப்படம் பார்த்து என்னை பாராட்டி கொடுத்த முத்தம் ஆஸ்கருக்கு இணையானது என நடிகர் ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் ஹிப் ஹாப் தமிழா ஆதி இயக்கி நடித்துள்ள ’மீசைய முறுக்கு 2’ திரைப்படத்தின் வெற்றி விழா நடைபெற்றது.

‘மீசைய முறுக்கு 2’ திரைப்படத்தில் நடித்த ஹிப் ஹாப், கெட்டிகா ஷர்மா, ரம்யா ரங்கநாதன், சைத்ரா ஜே. ஆச்சார், நாசர், ஹர்ஷத் கான், உள்ளிட்டோருடன் இத்திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் குஷ்பு மற்றும் இயக்குநர் சுந்தர்.சி ஆகியோரும் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றனர். மேலும் இந்நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினராக இசையமைப்பாளர் தேவா கலந்து கொண்டார்.

‘மீசைய முறுக்கு 2’ திரைப்படம் வெளியாகி நான்கு நாட்களில் உலகளவில் ரூ. 51 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ள நிலையில், இத்திரைப்படத்தின் வெற்றி விழா நடைபெற்றது.

சுந்தர் சி பாராட்டு

இந்நிகழ்ச்சியில் இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான சுந்தர் சி பேசுகையில், ”Captain of ship ஹிப்ஹாப் ஆதி உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். என் மீதும், ஆதி மீதும் நம்பிக்கை வைத்த அனைவருக்கும் நன்றிகள், 13 ஆண்டுக்கு முன்பாக ஒரு ஆல்பம் பாட வேண்டும் என சென்னை வந்த ஆதி, இன்று உலகம் அறியும் நபராக உள்ளார்.

இந்த படத்தில் கானா கலைஞர்கள் எதிர்கொண்ட சிரமங்கள் குறித்து பேசி உள்ளார். அப்படி சிறிய பொறியாக ஆரமித்த ’மீசைய முறுக்கு 2’ திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் ஓடி வருகிறது. மேலும் பல திரையரங்கில் காட்சிகளை அதிகப்படுத்தி உள்ளனர். நான் படத்தை பார்த்ததும் வெற்றி பெறும் என முடிவு செய்துவிட்டேன். படத்தில் சில தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி விமர்சனம் செய்த விமர்சகர்கர்களுக்கு நன்றிகள், திரையரங்குகளில் ஆதி கச்சேரி போல் இருந்தது. ஒருவரை நான் மறந்துவிட்டேன் வீட்டுற்கு சென்றால் அடி விழும் எனது மகள் அவர்களுக்கும் நன்றி என தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து நடிகரும், இயக்குநருமான ஹிப்ஹாப் ஆதி பேசுகையில், “எனது படக்குழுவினர் அனைவருக்கும் நன்றிகள், இந்த படத்தின் வெற்றியை ஒவ்வொரு ஊராக சென்று பார்க்கும் போது அவர்களின் வெற்றியாக மக்கள் கொண்டாடினர். உன்னை நான் நம்புகிறேன் எனக்கூறி எனக்காக சுதந்திரத்தை சுந்தர்.சி அண்ணா கொடுத்தார். அவருக்கான அனுபவம் அதிகமாக இருந்தாலும், என்னை ஊக்கப்படியத்தியது முக்கியமானது.

இசையமைப்பாளர் தேவா பாராட்டு

இந்த படத்தின் கதையை கேட்டதும் இது தான் ’மீசைய முறுக்கு 2’ என கூறினார். எனது கருத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டு எனது படத்தை திரையரங்குகளில் வந்து பார்க்கின்றனர். தமிழ்நாட்டை போல வெளிநாடுகளிலும் குறிப்பாக ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகளில் படம் நன்றாக ஓடி வருகிறது.

கானா கலைஞர்களுக்காக 'Gana Gang' எனும் பிரத்யேக தளத்தை தொடங்குகிறோம். இது வளர்ந்து வரும் கானா பாடல் கலைஞர்களுக்கு ஒரு தளமாக அமையும். கானாவை கரையில் இருந்து திரைக்கு கொண்டு சென்ற இசையமைப்பாளர் தேவா சார், இந்த படத்தை பார்த்து என்னை பாராட்டினார். அது மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமாக இருந்தது. நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த முத்தம் இந்த படத்துக்கான ஆஸ்கர் விருது” என்றார்.

கானா பாடல் கொண்டு வந்தது ஏன்?

தொடர்ந்து இசையமைப்பாளர் தேவா பேசுகையில், “நான் ஏன் கானாவை கொண்டு வந்தேன் என்பதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. நான் வந்த போது இளையராஜா மற்றும் ஏ.ஆர்.ரகுமான் ஆகியோர் உச்சத்தில் இருந்தனர். அப்போதும் எனது பாடலை பற்றி பேசும் போது ஒன்று ராஜா சார் பாடல் போல் உள்ளது எனவும், இல்லையென்றால் ரகுமான் சார் பாடல் போல் உள்ளது என கூறுவார்கள்.

பத்திரிகையில் என்னை திட்டி எழுதுவார்கள். அப்போது தான் நான் கானா பாடலை திரைப்படத்தில் கொண்டு வரலாம் என நினைத்தேன். ஆனால் அது சாதாராண விஷயம் இல்லை. இதனை ஒரு ஃபிளாட்பார்ம் பாடல் என்றும், சென்னை ஃபோக் பாடல் (chennai folk) என்றும் கூறுவார்கள். அதன் பிறகு தான் கானா பாடல் என மாற்றினேன்.

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வடசென்னை மக்களும் கானா பாடல் கொண்டு வர முக்கியமானவர்களாக இருந்தார்கள். ராஜா சாருக்கும், ரகுமான் சாருக்கும் கானா பாடல் தெரியாது. அதனால் நான் அதை கொண்டு வந்தேன். மீசைய முறுக்கு 2 திரைப்படத்தை பார்த்த அனைவரும் திரையரங்குகளில் அழுதார்கள். இவ்வளவு காலம் சினிமாவில் கானா பாடல் பாடி வருகிறேன்.

ஆனால் எனக்கு அந்த கலைஞர்களின் வளர்ச்சிக்கு ஏதாவது கொண்டு வர வேண்டும் என தோன்றவில்லை. ஆனால் அதனை ஆதி செய்துள்ளார், அவருக்கு நன்றி. நான்கு நாட்களில் மீசைய முறுக்கு 2 திரைப்படம் 52 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளது. இன்னும் பல கோடிகளை படம் உருவாக்க வேண்டும்” என வாழ்த்தினார்.

TAGGED:

HIPHOP TAMIZHA ADHI
DEVA PRAISES MEESAYA MURUKKU 2
ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி
மீசைய முறுக்கு 2
MEESAYA MURUKKU 2 MOVIE

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