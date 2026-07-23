’ஜனநாயகன்’ பட முதல் ஷோ டிக்கெட்கள் இலவசம்; இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த த.வெ.க
முதல் நாள், முதல் காட்சிக்கு ரசிகர்களுக்கு டிக்கெட்டை அதிக விலைக்கு விற்காமல், பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக டிக்கெட் வழங்கி, தவெகவினர் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
Published : July 23, 2026 at 9:00 AM IST
மயிலாடுதுறை: முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் வெளியாகி இருக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்திற்கான சிறப்புக் காட்சி டிக்கெட்டுகளை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (த.வெ.க) மாவட்ட செயலாளர் இலவசமாக வழங்கினார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், நடிகருமான ச. ஜோசப் விஜய் நடித்துள்ள அவரது கடைசி திரைப்படமான ’ஜனநாயகன்’ இன்று (ஜூலை 23) உலகம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 7,500-க்கும் அதிகமான திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் த.வெ.க-வினர் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
'ஜனநாயகன்' படத்திற்கு இலவச டிக்கெட் #jananayagan | #cmvijay | #thalapathyvijay | #moviefreetickets | #mayiladurai | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/uUqloWUpUZ— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 23, 2026
அந்த வகையில் மயிலாடுதுறையில் உள்ள விஜயா மற்றும் கோமதி எல்.ஏ ஆகிய இரண்டு திரையரங்குகளில் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு த.வெ.க சார்பில் நூற்றுக்கணக்கான மக்களுக்கு முதல் சிறப்பு காட்சிக்கான டிக்கெட் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.
த.வெ.க மாவட்டச் செயலாளர் கோபிநாத் தலைமையில் கட்சிப் பொறுப்பாளர்கள், நகரில் முக்கிய பகுதிகளில், சாலையோரம் கடை வைத்து வியாபாரம் செய்து வரும் சிறு தொழிலாளர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் கூலித் தொழிலாளர்களுக்கு நேரடியாக சென்று இலவச டிக்கெட்டுகளை வழங்கினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, அவர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கியும் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். மேலும், ஏராளமான விஜய் ரசிகர்கள் மற்றும் த.வெ.க நிர்வாகிகளுக்கும் இலவசமாக முதல் காட்சிக்கான டிக்கெட்டை மாவட்டச் செயலாளர் வழங்கினார். அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் மயிலாடுதுறை மாவட்ட த.வெ.க சார்பில் இலவசமாக டிக்கெட் வழங்கப்பட்ட நிகழ்வு அப்பகுதியில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
தற்போதைய காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய நடிகரின் திரைப்பட முதல் காட்சிக்கான டிக்கெட்டுகள் அதிக விலைக்கு ரசிகர்களுக்கு விற்கப்படுகிறது. ஆனால், முன்னணி நடிகரான விஜய் படத்தின் முதல் காட்சிக்கு ரசிகர்களுக்கு டிக்கெட்டை அதிக விலைக்கு விற்காமல், பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கிய த.வெ.க மாவட்ட செயலாளர் கோபிநாத்தின் முயற்சி அனைவரின் பாராட்டை பெற்றுள்ளது.
கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில், விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பிரகாஷ் ராஜ், பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் கடந்த பொங்கல் பண்டிகயை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது. ஆனால் சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதாக தணிக்கை வாரியம் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க மறுப்பு தெரிவித்தது. இதனால் படத்தில் வெளியீடு தள்ளிப் போன நிலையில், கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு தணிக்கை வாரியம் ‘A’ சான்றிதழ் வழங்கியது. தொடர்ந்து இன்று ஜனநாயகன் திரைப்படம் பிரமாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது.