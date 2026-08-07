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லோகேஷ் கனகராஜின் ’டிசி’ சிறப்பு காட்சியில் குவிந்த தமிழ் சினிமா இயக்குநர்கள் - வைரலாகும் புகைப்படம்

அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ், வாமிகா கபி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள டிசி திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது

’டிசி’ திரைப்பட போஸ்டர்
’டிசி’ திரைப்பட போஸ்டர் (@sunpictures)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 11:34 AM IST

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சென்னை: ’டிசி’ திரைப்படத்தின் சிறப்புக் காட்சிக்கு வருகை தந்த தமிழ் சினிமா இயக்குநர்களுடன் லோகேஷ் கனகராஜ் எடுத்த புகைப்படத்தை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள முதல் திரைப்படம் 'டிசி' (DC) இன்று (ஆகஸ்ட் 7) திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இதனை முன்னிட்டு நேற்று சென்னையில் நடைபெற்ற சிறப்புக் காட்சிக்கு கிட்டதட்ட அனைத்து இயக்குநர்களும் வருகை புரிந்தனர்.

இயக்குநர்கள் சேரன், வெங்கட் பிரபு, கௌதம் மேனன், விக்னேஷ் சிவன், நெல்சன் திலீப்குமார், ராஜ்குமார் பெரியசாமி, ஆர்.ஜே.பாலாஜி, பா. ரஞ்சித், மிஷ்கின், எச். வினோத், மோகன் ராஜா, கே.எஸ். ரவிக்குமார், ஏ.எல். விஜய், அறிவழகன், சுரேஷ் கிருஷ்ணா, சுந்தர். சி, விக்ரமன், டி.ஜே. ஞானவேல், பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பலர் சிறப்புக் காட்சியில் பங்கேற்றனர்.

இதுகுறித்து லோகேஷ் கனகராஜ் தனது சமூக வலைதள பகக்த்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ”இந்த ஆதரவு தான் எல்லாமே. எனது அறிமுக திரைப்படத்தை மேலும் சிறப்பாக மாற்றிய அனைத்து இயக்குநர்களுக்கும் நன்றி” என தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் மாநகரம் திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக தடம் பதித்த லோகேஷ் கனகராஜ், அதன்பின் கார்த்தி நடித்த கைதி, விஜய் நடித்த மாஸ்டர், லியோ ரஜினிகாந்த் நடித்த கூலி ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி குறுகிய காலகட்டத்தில் முன்னணி இயக்குநராக உருவெடுத்தார். தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சில இயக்குநர்களுக்கு மட்டுமே ரசிகர்கள் பட்டாளம் உருவாகியுள்ளது.

அந்த வகையில் லோகேஷ் கனகராஜ் தனது திரைப்படங்களில் உருவாக்கிய ‘லோகி யுனிவர்ஸ்’ மூலம் அவருக்கு என தனி ரசிகர்கள் பட்டாளம் உருவானது. அடுத்ததாக லோகேஷ் கனகராஜ் அல்லு அர்ஜூன் நடிக்கும் படத்தை இயக்கவுள்ள நிலையில், தற்போது அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் ஹீரோ அவதாரம் எடுத்துள்ளார்.

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கேங்ஸ்டர் கதைகளை இயக்கி ரசிகர்களை கவர்ந்த லோகேஷ் கனகராஜ் ரத்தம் தெறிக்கும் ஆக்‌ஷன் படங்களை இயக்கும் அருண் மாதேஷ்வரன் இயக்கத்தில் நடித்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் 'DC' படம் வெளியாவதற்கு முன்பே அனிருத்தின் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றது. மேலும் ’ஏ’ சான்றிதழுடன் இன்று வெளியாகும் டிசி திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மாபெரும் வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

DC MOVIE
DC MOVIE SPECIAL SCREENING
லோகேஷ் கனகராஜ்
டிசி திரைப்படம்
LOKESH KANAGARAJ

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