ETV Bharat / entertainment

‘நீளிரா’ திரைப்படம் ரிவைஸ் கமிட்டிக்கு சென்றதா? ‘ஜனநாயகன்’ சர்ச்சையை மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டிய இயக்குநர் வெற்றிமாறன்

‘நீளிரா’ இயக்குநர், தணிக்கை குழுவினரிடமிருந்து எப்படி சான்றிதழ் பெறலாம் என்கிற புத்திசாலித்தனத்தினை எனக்கு பாடமாக புகட்டி இருக்கிறார் என இயக்குநர் ராஜு முருகன் கூறியிருக்கிறார்.

‘நீளிரா’ முன்னோட்ட நிகழ்ச்சி
'நீளிரா' முன்னோட்ட நிகழ்ச்சி
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 8:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ‘நீளிரா’ திரைப்பட நிகழ்ச்சியில் பேசிய இயக்குநர் வெற்றிமாறன், ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட சென்சார் சான்றிதழ் சர்ச்சையை மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டி பேசியுள்ளார்.

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் மற்றும் தெலுங்கு நடிகர் ராணா டகுபதி இணைந்து தயாரித்திருக்கும் ‘நீளிரா’ திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இந்தப் படத்தை சோமிதரன் இயக்க, நவீன் சந்திரா, சனந்த், ரூபா கொடுவாயூர், கபிலா வேணு ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர்.

இப்படத்தின் முன்னோட்ட நிகழ்ச்சியானது, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் நேற்று நடைபெற்றது. அதில் இயக்குநர்கள் சசி, லோகேஷ் கனகராஜ், ரத்னா, ஆர்.கே செல்வமணி, பொன்ராம், வெற்றிமாறன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.

நிகழ்ச்சி மேடையில் பேசிய இயக்குநர் சசி, “நீளிரா திரைப்படத்தை பார்க்க வாருங்கள் என கார்த்திக் சுப்புராஜ் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார். அதை பார்த்த இயக்குநர் லிங்குசாமி, இந்த படத்தை தான் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் பார்த்துவிட்டதாகவும், சிறந்த படம் என்றும் பதில் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார். லிங்குசாமியை பொறுத்தவரை, பாகுபலி, கொட்டுக்காளி இரண்டையுமே பரிந்துரைக்கக் கூடியவர்.

இந்த படத்தில் அனைத்து கதாபாத்திரங்களுமே சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார்கள். கார்த்திக் சுப்புராஜ், ராணா டகுபதி போன்ற பெரிய தயாரிப்பாளர்கள் எடுக்கும் படத்தில் முன்னணி நடிகர்களை வைத்துக்கூட எடுத்திருக்கலாம். ஆனால் கதையை மட்டுமே கருத்தில்கொண்டு புதுமுக நடிகர்களை வைத்து சிறப்பாக எடுத்திருக்கிறார் இந்த படத்தின் இயக்குநர் சோமிதரன்” என்று பாராட்டினார்.

‎அடுத்து பேசிய இயக்குநர் ராஜு முருகன், “‎இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீனம், இலங்கை போர் ஆகியவற்றை மையப்படுத்தி திரைப்படங்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும். இருப்பினும் அதுபோன்ற படங்கள் வரவில்லை. ஆனால் போரை மையப்படுத்திய முதல் திரைப்படமாக இந்த ‘நீளிரா’ திரைப்படம் வந்திருக்கிறது. சென்சார் பெறுவது மற்றும் வியாபாரம் போன்றவற்றை காரணம் காட்டி ஒருவேளை போர் சம்பந்தப்பட்ட திரைப்படங்கள் வராமல் இருந்திருக்கலாம்.

இந்தத் திரைப்படத்தின் இயக்குநர் தணிக்கை குழுவினரிடமிருந்து எப்படி சான்றிதழ் பெறலாம் என்கின்ற புத்திசாலித்தனத்தினை எனக்கு பாடமாக புகட்டி இருக்கிறார். யுத்தம் பற்றி பேசுகிற படத்தில் எந்தவிதமான வன்முறை காட்சியும் இல்லாமல் இயக்குநர் நேர்த்தியாக எடுத்திருக்கிறார். இது வரவேற்கத்தக்கது” என்றார்.

‎‎லோகேஷ் கனகராஜ் பேசுகையில், “இங்கு வந்திருக்கிற இயக்குநர்களில் நான் மட்டும்தான் படத்தை பார்க்கவில்லை. ரசிகர்களோடு இணைந்து பார்க்க இருக்கிறேன். படத்தைப் பார்த்த என்னுடைய நண்பர் இயக்குநர் ரத்னாவிடம் படம் எப்படி இருக்கிறது? என்ற கேட்டேன். அதற்கு அவரோ கண்ணீர் விட்டு அழுதேன் எனக் கூறினார். அந்த வகையில் நானும் திரையரங்கில் கண்ணீர் விட்டு அழ காத்திருக்கிறேன்” என்று பேசினார்.

'நீளிரா' முன்னோட்ட நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் வெற்றிமாறன்

‎கடைசியாக பேசிய இயக்குநர் வெற்றிமாறன், “இந்த படத்தில் வன்முறை காட்சிகள் இல்லை என அனைவரும் கூறுகிறார்கள். இருப்பினும், உணர்வியல் தொடர்பான மிகப்பெரிய வன்முறை உள்ள திரைப்படம் இது. சென்சாரில் சான்றிதழ் பெறுவது மிகப்பெரிய சவாலான சூழலில் இப்பட இயக்குநர் பெற்றிருப்பது பாராட்டுதலுக்குரியது.

ஒரு போர் என்ன மாதிரியான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்பது அற்புதமாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக, துப்பாக்கி தோட்டாக்களை வைத்து குழந்தைகள் விளையாடுவது, திருமணத்திற்கு பிறகு சாதாரணமாக ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைக்கிற விஷயம் போர்ச்சூழலில் கிடைக்காமல் போவது போன்றவை இந்த படத்தில் உணர்ச்சிமிகுந்த காட்சிகளால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது” என்றார்.

பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட சென்சார் சான்றிதழ் சர்ச்சையை மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டி, “இந்தப் படம் சென்சாரில் ரிவைஸ் கமிட்டிக்கு சென்றதா?” என படத்தின் இயக்குநரை பார்த்து வெற்றிமாறன் கிண்டலாக கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு இயக்குநர், “முதலிலேயே கிடைத்துவிட்டது” என்று சிரித்துக்கொண்டே பதிலளித்தார். இவர்களுடைய பேச்சால் நிகழ்ச்சி மேடையில் சிறிது நேரம் சிரிப்பலை எழுந்தது.

TAGGED:

NEELIRA SPECIAL SCREENING
NEELIRA MOVIE PREVIEW SHOW
நீளிரா திரைப்படம்
நீளிரா முன்னோட்ட நிகழ்ச்சி
NEELIRA MOVIE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.