ETV Bharat / entertainment

’கருப்பு’ படத்தில் நான் நடித்த பாடல்கள் காட்சிகள் எங்கே? - சூர்யாவை கடுமையாக விமர்சித்த மன்சூர் அலிகான்

கருப்பு படத்திற்கு எனது மகனை அழைத்து சென்ற போது நான் நடித்த பாடல் காட்சிகள் படத்தில் ஏன் இடம்பெறவில்லை என கேள்வி எழுப்பியதாக மன்சூர் அலிகான் தெரிவித்தார்.

’ஆல்பாஸ்’ திரைப்பட நிகழ்வில் மன்சூர் அலிகான்
’ஆல்பாஸ்’ திரைப்பட நிகழ்வில் மன்சூர் அலிகான் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 'கருப்பு' படத்தின் தான் நடித்த பாடல் காட்சிகள் இடம் பெறாதது குறித்து நடிகர் சூர்யா, இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி ஆகியோரை நடிகர் மன்சூர் அலிகான் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

தர்ஷன் ஜெயபிரகாஷ், பிக் பாஸ் ஜனனி ஆகியோரது நடிப்பில், ’ஆல்பாஸ்’ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக நடிகர் மன்சூர் அலிகான் கலந்து கொண்டார்.

அந்த நிகழ்வில் நடிகர் மன்சூர் அலிகான் பேசுகையில், ”சமீபத்தில் நான் நடித்து பெருவெற்றி பெற்ற ’கருப்பு’ படத்தில் என்னுடைய நடிப்பினை இருட்டடிப்பு செய்துள்ளனர். அப்படத்தில் இடம்பெற்ற ’நாங்கள் நாலு பேரு’ பாடலில் மிகவும் சிரமப்பட்டு ஆடினோம். அதை நேரமின்மை காரணத்தினால் படத்தில் இருந்து எடுத்திருப்பதாக தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர். பிரபு கூறியிருந்தார். அப்படி என்றால் அந்தப் பாடல் வேறு ஏதாவது தளத்தில் வருமா? என்று கேட்ட போது யூடியூப் தளத்தில் வரும் எனக் கூறினார்.

இருந்த போதிலும், யூடியூப் தளத்தில் கூட அந்த பாடல் இடம் பெறவில்லை. ஏனென்று தயாரிப்பாளரிடம் மறுபடியும் நான் கேட்ட போது அதை அப்படியே விற்று விட்டோம் என பொறுப்பில்லாமல் பதில் கூறுகிறார். எனக்கு வயது இருக்கிறது இன்னும் நூறு படங்கள் கூட நடிப்பேன். அதில் நிச்சயமாக என்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவேன். இந்த மேடையில், நான் இதை சொல்வதற்கு காரணமாவது எனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆதங்கம். கிட்டத்தட்ட 350க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறேன்.

எனக்கே திரையுலகில் இந்த நிலைமை என்றால், புதிதாக வரக்கூடியவர்கள் நிலைமை மிகப் பெரிய கேள்விக்குறியாக உள்ளது. படத்தின் கதாநாயகன் சூர்யா, இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி எல்லோருமே நல்ல பெயர் வாங்கட்டும், பணம் சம்பாதிக்கட்டும். ஒருபுறம் அகரம் பவுண்டேஷன் வைத்து நல்ல பேர் வாங்கட்டும், ஆனால் எங்களைப் போன்ற கலைஞர்களை எதற்காக இருட்டடிப்பு செய்கிறீர்கள்?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும் பேசுகையில், “நான் கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறேன் அதில் பணியாற்றிய கதாநாயகன் மற்றும் இயக்குனரின் கால் தூசுக்கு இவர்கள் எல்லாம் வருவார்களா?. கருப்பு படத்தின் பாடல் காட்சி எடுக்கும் போது என்னுடைய மகனை அழைத்துச் சென்றிருந்தேன். திரைப்படம் பார்க்கவும் மகனை அழைத்துச் சென்ற போது, அவன் நீங்கள் நடித்த பாடல் காட்சி ஏன் வரவில்லை? என கேள்வி எழுப்பினான். அதற்கு நான் அவரிடம் பதில் சொல்ல முடியவில்லை.

இதையும் படிங்க: செல்போனால் வந்த வினை - நடிகை ஷகிலாவுக்கு கழுத்தில் அறுவை சிகிச்சை

இப்படி பொது மேடையில் கூறியவுடன் ஐடிவிங்கை வைத்து பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பதில் அளிப்பார்கள், அதாவது நீ என்ன பெரிய யோக்கியமா? உங்களுடைய மகன் கஞ்சா உபயோகப்படுத்தினானே என்றுதானே கூறுவார்கள்.

எனது கேள்விக்கு மடைமாற்றம் செய்யும் விதத்தில் வேறு விதத்தில் பதில் சொல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். அந்த வகையில் இந்த ’ஆள் பாஸ்’ திரைப்படத்தில் பணியாற்றிய கலைஞர்களின் பெயரை இருட்டடிப்பு செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என கூறினார்.

TAGGED:

KARUPPU MOVIE
மன்சூர் அலிகான்
நடிகர் சூர்யா
MANSOOR ALI KHAN VIDEO
MANSOOR ALI KHAN CRITICIZES SURIYA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.