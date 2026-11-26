வித்தியாசமான கெட்டப்பில் சாய் பல்லவி - ‘இஞ்சி வெல்லம்’ திரைப்படத்தின் முதல் சிங்கிள் வைரல்
மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இஞ்சி வெல்லம் திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 27 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
Published : November 26, 2026 at 10:19 AM IST
சென்னை: விஜய் சேதுபதி, சாய் பல்லவி நடித்துள்ள ‘இஞ்சி வெல்லம்’ படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
மணிரத்னம் இயக்கத்தில் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் மற்றும் லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரிக்கும் திரைப்படம் ’இஞ்சி வெல்லம்’. இந்த திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி, சாய் பல்லவி, சைத்ரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு மணிரத்னத்தின் ஆஸ்தான இசையமைப்பாளரான ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார். இந்த திரைப்படத்தின் முதல் சிங்கிள் ‘ஆச்சி ஆச்சி’ பாடல் வெளியாகி இணையத்தில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.
இந்த பாடலை வைஷாலி சமந்த் மற்றும் சரண்யா ஸ்ரீனிவாஸ் ஆகியோர் இணைந்து பாடியுள்ளனர். இந்த பாடலில் வித்தியாசமான மேக்கப்புடன் சாய் பல்லவி கர்ப்பிணியாக வந்து நடனமாடுகிறார். விஜய் சேதுபதி மற்றும் சாய் பல்லவி ஆகிய இரண்டு கதாபாத்திரங்களின் காதலை மையமாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
இந்நிலையில், ஆச்சி ஆச்சி பாடல் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இந்த பாடல் புத்துணர்ச்சியூட்டும் வகையில் உள்ளதாகவும், ஒரு பாடலில் ஏ.ஆர்.ரகுமான் பல்வேறு வகையில் இசையமைதுள்ளதாகவும் நெட்டிசன்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். மேலும் தற்போது வரும் பாடல்களில் இரைச்சல் அதிகமாக இருப்பதாகவும், வெகு நாட்களுக்கு இனிமையான இசையை கேட்பதாகவும் ரசிகர்கள் ஏ.ஆர்.ரகுமானை பாராட்டி வருகின்றனர்.
தமிழ் சினிமாவில் காதல் கதைக்கு பெயர் பெற்றவர் மணிரத்னம். இவரது இயக்கத்தில் அலைபாயுதே உள்ளிட்ட படங்கள் எவர்கிரீன் திரைப்படங்களாக ரசிகர்கள் மனதில் இடம் பிடித்துள்ளது. இந்நிலையில் அவரது இயக்கத்தில் அனுபவம் வாய்ந்த நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி மற்றும் சாய் பல்லவி இணைந்து நடித்துள்ளதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த வருடம் தொடங்கி, கொல்கத்தாவில் நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், இஞ்சி வெல்லம் திரைப்படம் வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஜனவரி மாதம் 27 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கடைசியாக பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து வெளியான பொன்னியின் செல்வன் 2, மற்றும் கமல்ஹாசன், சிலம்பரசன் நடித்த தக் லைஃப் ஆகிய திரைப்படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. அதன்படி இஞ்சி வெல்லம் திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெறும் என படக்குழு நம்பிக்கையில் உள்ளது.