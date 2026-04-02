ETV Bharat / entertainment

மம்மூட்டி, மோகன்லால் நடித்துள்ள ’பேட்ரியாட்’ திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு - டிரெய்லர் எப்போது தெரியுமா?

’பேட்ரியாட்’ திரைப்படத்தில் ஃபகத் பாசில், நயன்தாரா, குஞ்சக்கோ போபன், ரேவதி, ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

பேட்ரியாட் படத்தில் மம்மூட்டி, மோகன்லால் (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 2, 2026 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: மம்மூட்டி, மோகன்லால் இணைந்து நடித்துள்ள ’பேட்ரியாட்’ திரைப்படம் வரும் மே 1 ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது

மலையாள திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரங்களான மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் ஆகியோர் இணைந்து நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘பேட்ரியாட்’ (Patriot). மகேஷ் நாராயணன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள பேட்ரியாட் திரைப்படத்தில் ஃபகத் ஃபாசில், நயன்தாரா, குஞ்சக்கோ போபன், ரேவதி, ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது.

முன்னதாக பேட்ரியாட் திரைப்படம் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்திருந்தது. அதன் பின்னர் மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தற்போது மே 1 ஆம் தேதி பேட்ரியாட் திரைப்படம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மம்மூட்டி தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் உறுதி செய்துள்ளார். மேலும் இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா வரும் ஏப்ரல் 4 ஆம் தேதி கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த தகவல் மலையாள சினிமா ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மலையாள சினிமாவின் இரு பெரும் நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளதால் இப்படம் அறிவிக்கப்பட்டது முதல் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு தொற்றிக் கொண்டது. ஸ்பை த்ரில்லர் படமாக உருவாகியுள்ள பேட்ரியாட் திரைப்படத்தின் டீசர் ஏற்கனவே வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இப்படத்தின் காட்சிகள் ஹாலிவுட் சினிமா தரத்தில் உள்ளதாக ரசிகர்கள் பாராட்டினர்.

மேலும் இப்படம் கொச்சி, இலங்கை, லண்டன், அபுதாபி, அசர்பைஜான், தாய்லாந்து, விசாகப்பட்டினம், ஹைதராபாத், டெல்லி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. மாபெரும் பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள பேட்ரியாட் படத்திற்கு சுஷின் ஷ்யாம் இசையமைத்துள்ளார். மலையாள சினிமா கிட்டதட்ட 40 வருடங்களுக்கு பிறகு மம்மூட்டி, மோகன்லால் இணைந்து இந்த திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டிலும் தற்போது மலையாள சினிமாவிற்கு தனி ரசிகர்கள் பட்டாளம் உள்ளதால் மம்மூட்டி, மோகன்லால் என இரு பெரும் ஜாம்வான்களை திரையில் காண ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலுடன் உள்ளனர்.

TAGGED:

MAMMOOTTY MOHANLAL PATRIOT FILM
மம்மூட்டி
பேட்ரியாட் திரைப்படம்
PATRIOT TRAILER
PATRIOT MOVIE RELEASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.