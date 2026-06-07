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தேசிய விருது பெற்ற பிரபல மலையாள நடிகர் சலீம் குமார் காலமானார்

‘ஆதாமின்டே மகன் அபு’ எனும் திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்த சலீம் குமாருக்கு தேசிய விருது கிடைத்தது.

சலீம் குமார்
சலீம் குமார் (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 12:55 PM IST

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சென்னை: பிரபல மலையாள நடிகர் சலீம்குமார் உடல்நலக் குறைவால் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 56. கொச்சியில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.

மலையாளம், தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகளில் 300க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்து தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த நடிகர் என்று அனைத்து தரப்பட்ட மக்களிடம் பாராட்டையும் பெற்றவர் சலீம்குமார். நகைச்சுவை மற்றும் குணசித்திர வேடங்களில் இயல்பாக நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்தவர். அவரது மறைவுக்கு திரையுலகினர் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தொடர்ந்து இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நடிகர் ஆரி நடித்த ‘நெடுஞ்சாலை’ திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து தமிழக ரசிகர்கள் மனதிலும் சலீம்குமார் இடம்பிடித்தார்.

மலையாள சினிமாவின் முன்னணி ஹீரோக்களான மம்முட்டி, மோகன்லால் தொடங்கி இன்றைய தலைமுறை இளம் கதாநாயகர்கள் வரை அனைவருடன் இணைந்து நடித்தவர் சலீம் குமார். ‘ஆதாமின்டே மகன் அபு’ என்கிற படத்தில் கதையின் நாயகனாக தோன்றிய சலீம் குமார், இத்திரைப்படத்தில் தன்னுடைய தன்னிகரற்ற சிறப்பு வாய்ந்த நடிப்பால் கடந்த 2010ம் ஆண்டு 'தேசிய விருது' மற்றும் கேரள மாநில அரசின் விருதை வென்றார்.

இந்த நிலையில், கடந்த சனிக்கிழமை அதிகாலை 2.30 மணி அளவில் அவருக்கு காய்ச்சல் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டதையடுத்து கொச்சியில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.

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ஆனால், நேற்று மாலை அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டதையடுத்து உடனடியாக வென்டிலேட்டர் உதவியுடன் செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டது. எனினும் சிகிச்சைக்கு அவரது உடல் ஒத்துழைக்காததால் உயிர் பிரிந்தது.

‎‎சலீம்குமாரின் திரைப் பயணம்

‎‎1969ல் கொல்லம் அருகே உள்ள பரவூர் எனும் கிராமத்தில் சலீம்குமார், துவக்க காலத்தில் பல குரல் கலைஞராகத் தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார். சினிமாவுக்குள் நுழைவதற்கு முன்பே சலீம் குமார் தொடர்ச்சியாக பல மேடை நாடகங்களில் நடித்து அதன் மூலம் பிரபலமான நபராக அந்த காலகட்டத்தில் அறியப்பட்டவர். அதனைத் தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிகராக வேண்டும் என்கிற லட்சியத்துடன் இருந்து, அதில் பல்வேறு சவால்களைக் கடந்து திரைத்துறையில் சாதித்தும் காட்டினார்.

‎‎'இஷ்டமானு நூறு வட்டம்’ படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமான சலீம் குமாருக்கு 2000ம் ஆண்டில் வெளியான மாபெரும் வெற்றிப் படமான ‘தென்காசிப்பட்டணம்’ மூலம் ஒரு திருப்புமுனை ஏற்பட்டது. அதிலிருந்து அவரது வாழ்க்கை ஏறுமுகம் காட்டியது. அவரது திரை வாழ்க்கை பெரும்பாலும் காமெடி கேரக்டர்களை கொண்டே அமைந்தது. அவரது நகைச்சுவை உணர்வு காரணமாக மலையாள ரசிகர்கள் வெகுவாக அவரை கொண்டாடினர்.

‎ஒரு நடிகரின் நிலையை தாண்டி அடுத்தகட்டமாக எழுத்தாளர், இயக்குvர் போன்ற அவதாரங்களையும் சலீம் குமார் எடுத்திருக்கிறார் அந்த வகையில் ‘கம்பார்ட்மென்ட்’, ‘கருத்த ஜூதன்’ மற்றும் ‘தெய்வமே கைதிதொழம் கே. குமரகனம்’ போன்ற படங்கள் அவரது எழுத்திலும் இயக்கத்திலும் வெளிவந்த திரைப்படங்களாகும்.

‎‎1996ல் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகள் கேரள மக்களை சிரிக்க வைத்த சலீம் குமாரின் மறைவு அம்மாநில மக்களை சோகத்தில் ஆழத்தியுள்ளது.

TAGGED:

MALAYALAM ACTOR
SALIM KUMAR
சலீம் குமார்
பிரபல மலையாள நடிகர் காலமானார்
SALIM KUMAR PASSED AWAY

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