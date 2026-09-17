ETV Bharat / entertainment

ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் ஆகும் விஜய் சேதுபதியின் மகாராஜா; இயக்குநர் நித்திலன் சுவாமிநாதன் பிரத்யேக பேட்டி

எல்லையை கடந்த இப்படம் சீனாவில் டப் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட நிலையில், அங்கும் அப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மகாராஜா படக்குழு
மகாராஜா படக்குழு (dir_nithilan x a/c)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 3:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மகாராஜா திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் செய்யப்பட உள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என அப்படத்தின் இயக்குனர் நித்திலன் சுவாமிநாதன் ஈடிவி பாரத்திற்கு தொலைபேசி வாயிலாக அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் விஜய் சேதுபதி, பாரதிராஜா, அனுராக் காஷ்யப், மம்தா மோகன்தாஸ், அபிராமி, நட்டி நட்ராஜ் ஆகியோர் நடிப்பிலும், அஜனிஷ் லோக்நாத் இசையமைப்பிலும் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வெளியான திரைப்படம் மகாராஜா.

குரங்கு பொம்மை திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமான நித்திலன் சாமிநாதனின் இரண்டாவது திரைப்படமான இதனை, சுதன் சுந்தரம் மற்றும் ஜெகதீஷ் பழனிசாமி ஆகியோர் தயாரித்தனர். மேலும், இது ‎நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் 50ஆவது திரைப்படமாகும்.

மாபெரும் வெற்றியைப் பெற்ற இந்த திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் செய்ய பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதுகுறித்து இயக்குநர் நித்திலன் சாமிநாதன் ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேகமாக தொலைபேசி வாயிலாக பேட்டியளித்தார்.

இயக்குநர் நித்திலன் சாமிநாதன்
இயக்குநர் நித்திலன் சாமிநாதன் (dir_nithilan x a/c)

‎அப்போது அவர் கூறும்போது, "திரைப்படம் வெளியாகி கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகிறது. இந்த திரைப்படம் ஹாலிவுட்-க்கு செல்வதற்கான பேச்சுவார்த்தை தற்போது தயாரிப்பாளரிடம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம். தமிழ் மொழியில் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் பல ஹாலிவுட்டுக்கு செல்வது இதுவே முதல் முறையாகும். சினிமாவிற்கு என்றுமே மொழி கிடையாது. மகாராஜா படத்தின் இரண்டாம் பாகத்திற்கான வேலைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன.

இதையும் படிங்க: எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் பயோபிக்கில் ராஷ்மிகா - கிளாப் அடித்து தொடக்கி வைத்தார் கமல்ஹாசன்

நிச்சயமாக முதல் பாகம் எடுக்கும்போது இவ்வளவு பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்து வேலை செய்யவில்லை. எங்களுடைய வேலையை முழு மனதுடன் செய்தோம். அதற்கான பலன் கிடைத்திருக்கிறது. மகாராஜா இரண்டாம் பாகத்தில் யாரெல்லாம் நடிப்பார்கள்? எப்பொழுது படப்பிடிப்பு துவங்கும்? என்பது குறித்த தகவல்கள் கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படும். தற்போது மகாராஜா திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் ஆவது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பினை தயாரிப்பாளர் கூடிய விரைவில் வெளிப்படையாக அறிவிப்பார்" என கூறினார்.

விஜய் சேதுபதியின் மாபெரும் வெற்றி படமாக அமைந்த மகாராஜா, வெளியான அன்றைய காலகட்டத்தில் ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமான வசூலைப் பெற்றது. இந்த சாதனையைத் தொடர்ந்து ஓடிடி தளத்திலும் வெளியாகி அதிகமானோரின விருப்பத் திரைப்படமாக அது மாறியது. இதையடுத்து, இந்தியாவின் பல்வேறு மொழிகளில் டப்பிங் செய்யப்பட்டு வெளியானது. இந்திய நாட்டின் எல்லையை கடந்த இப்படம் சீனாவில் டப் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டநிலையில், அங்கும் அப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

மகாராஜா ரீமேக்
DIRECTOR NITHILAN SAMINATHAN
MAHARAJA REMAKE
MAHARAJA HOLLYWOOD
MAHARAJA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.