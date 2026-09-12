மகுடம், விஸ்வநாத் & சன்ஸ்; எந்த படம் எந்த ஓடிடியில் வருகிறது? இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் விபரம்
வெஞ்சியன்ஸ் படம் கடந்த மார்ச் மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியான நிலையில், இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாக உள்ளது.
Published : September 12, 2026 at 10:06 PM IST
சென்னை: மகுடம் தொடங்கி விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் வரை, இந்த வாரம் ஓடிடி தளத்தில் ரிலீஸாக இருக்கும் படங்கள் பற்றிய தகவலை இங்கு பார்க்கலாம்.
ஒவ்வொரு வாரத்தின் இறுதியிலும் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்த திரைப்படங்கள் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த வாரமும் நெட்பிளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஆஹா தமிழ் உள்ளிட்ட ஓடிடி தளங்களில் வெளியாக உள்ளன. அந்தவகையில், எந்த படம் எந்த ஓடிடியில் வெளியாக இருக்கிறது என்பதையே இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம்.
மகுடம் - அமேசான் பிரைம்
விஷால் இயக்கி மற்றும் இரட்டை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து உருவான திரைப்படம் மகுடம். இந்த படம் கடந்த ஆகஸ்ட் 14 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி ஆகியோர் கதாநாயகிகளாகவும் யோகி பாபு, ஜான் விஜய், ஜெய பிரகாஷ், தம்பி ராமையா, வம்சி கிருஷ்ணா மற்றும் அஜய் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கின்றனர்.
மறைந்த ஆர்.பி.சௌத்ரியின் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் (நிறுவனத்தின் 99-வது தயாரிப்பு) மற்றும் விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்டரி இணைந்து இந்த படத்தை தயாரித்தது. ரிச்சர்ட் எம்.நாதன், அபிநந்தன் ஒளிப்பதிவிலும், பொன் பார்த்திபன் வசனத்திலும் என்.பி.ஸ்ரீகாந்த் படத்தொகுப்பிலும் உருவாகியிருந்த இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களை திரையரங்குகளில் பெற்றது. இந்த நிலையில், இந்த வார ஓடிடி ரிலீசில் இப்படம் இடம்பிடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
விஸ்வநாத் & சன்ஸ் - நெட்பிளிக்ஸ்
ஆகஸ்ட் 14 அன்று வெளியாகிய மற்றுமொரு முன்னணி நடிகரின் திரைப்படமாக விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் உள்ளது. சூர்யா, மமிதா பைஜு, ராதிகா சரத்குமார், ரவீனா டாண்டன் ஆகியோர் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கின்றனர். எமோஷனல் மற்றும் ஃபீல்-குட் குடும்பத் திரைப்படமாக இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான 'வாத்தி' படத்தை இயக்கிய வெங்கட் அட்லூரி இந்த படத்தை இயக்கியிருந்தார். சித்தாரா என்டர்டெய்ன்மென்ட்ஸ் மற்றும் ஃபார்சூன் ஃபோர் சினிமாஸ் சார்பாக சூர்ய தேவரா நாக வம்சி மற்றும் சாய் சௌஜன்யா ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருந்தனர். நிமிஷ் ரவி ஒளிப்பதிவிலும், ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைப்பிலும் இப்படம் உருவாகியிருக்கிறது. திரையரங்கில் நல்ல வரவேற்பு பெற்ற திரைப்படம் ஓடிடி தளத்திலும் நல்ல வரவேற்பு பெறும் என சூர்யாவின் ரசிகர்கள் வெகுவாக எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.
வெஞ்சியன்ஸ் - ஆஹா தமிழ்
ஊழலுக்கு எதிராகப் போராடும் மற்றும் தனது அதிகாரத்தை நிலைநாட்ட ஊடகங்களைக் கையாளும் ஒரு மாவட்ட பெண் அதிகாரியின் கதையை மையமாக கொண்ட அரசியல் த்ரில்லர் திரைப்படமே வெஞ்சியன்ஸ். இந்த படம் கடந்த மார்ச் மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியான நிலையில், இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாக உள்ளது.
அபர்ணதி, இளவரசு, ஜான் விஜய், காளி வெங்கட், ஒய்.ஜி.மகேந்திரன் ஆகியோரது நடிப்பிலும், ராகுல் அசோக் இயக்கத்திலும் உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு திரையரங்குகளில் பெரிய அளவில் வரவேற்புக் கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும், ஓடிடியில் நல்ல வரவேற்பை இது மக்கள் மத்தியில் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.