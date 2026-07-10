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'இதயம் முரளி' படத்துக்கு தடை விதிக்க கோரிய மனு | இயக்குநர் சுதா கொங்கராவுக்கு நீதிமன்றம் அறிவுரை

இதுவரை ரூ.6.61 கோடி மட்டுமே சம்பளமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இயக்குநர் தரப்பில் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.

இதயம் முரளி போஸ்டர்
இதயம் முரளி போஸ்டர் (Dawn Pictures)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 5:51 PM IST

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சென்னை: 'இதயம் முரளி' படத்திற்கு தடைவிதிக்க மறுத்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், பிரச்சனையை மத்தியஸ்தர் மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், இயக்குநர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில், ஆகாஷ் பாஸ்கரன்-இன் டான் பிக்சர்ஸ் (Dawn Pictures) நிறுவனம் தயாரித்த திரைப்படம் 'பரசாக்தி'. இந்த திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி 9 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இப்படத்தை இயக்க இயக்குநர் சுதா கொங்கரா-வுக்கு ரூ. 15 கோடி ஊதியம் பேசப்பட்டு, ஒப்பந்தம் போடப்பட்டதாகவும், ஆனால், இதுவரை ரூ. 6.61 கோடி மட்டுமே சம்பளமாக அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இயக்குநர் தரப்பில் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.

ஆகையால், மீதமுள்ள ரூ. 8 கோடியே 39 லட்சம் ஊதிய பாக்கியை உடனடியாக வழங்கிட உத்தரவிடக் கோரி இயக்குநர் சுதா கொங்கரா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.

மேலும் அந்த மனுவில், "டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள 'இதயம் முரளி' படத்தை வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும். பராசக்தி படத்தின் உரிமையை மூன்றாம் நபருக்கு வழங்க தடை விதிக்க வேண்டும். பராசக்தி படத்தை ஓடிடி (OTT), தொலைக்காட்சி ஆகியவற்றுக்கு உரிமம் வழங்கியதன் மூலம் கிடைத்த வருமானத்தின் முழு விவரங்களையும் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் இன்று (ஜூலை 10) இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்த நீதிபதி குமரேஷ் பாபு, இதயம் முரளி படத்தை வெளியிட இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது என மறுப்பு தெரிவித்தார். மேலும், இந்த பிரச்சனையை மத்தியஸ்தர் மூலம் தீர்த்துக் கொள்ளவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இன்று வெளியான இதயம் முரளி

நடிகர் முரளியின் மகனும், பிரபல நடிகருமான அதர்வா-வின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் இதயம் முரளி. இவருடன் இப்படத்தில் நட்டி நட்ராஜ், பிரீத்தி முகுந்தன், கயாது லோகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். பிரபல தயாரிப்பாளரான ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார். இவரின் டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனமே இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.

இதயம் முரளி படம் இன்று (ஜூலை 10) திரையரங்குகளில் வெளியான நிலையில், இப்படத்தை முடக்கக் கோரி பராசக்தி இயக்குநர் சுதா கொங்கரா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார். ஆனால் மத்தியஸ்தர்கள் மூலம் பிரச்னைகளை தீர்த்துக் கொள்ளும்படி அவருக்கு நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

இதயம் முரளி
PARASAKTHI
IDHAYAM MURALI
MADRAS HIGH COURT
SUDHA KONGARA PRASAD

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