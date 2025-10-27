ஜி.டி.நாயுடுவாக மாதவன்... வெளியானது ஃபர்ஸ்ட் லுக்!
கோயம்புத்தூரில் 10 கி.மீ கொண்ட தமிழ்நாட்டின் மிக நீண்ட மேம்பாலத்தை கடந்த அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்து, ’ஜி.டி.நாயுடு’ மேம்பாலம் என பெயரிட்டுள்ளார்.
சென்னை: மாதவன், துஷாரா விஜயன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ’ஜிடிஎன்’ (GDN) திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
எலெக்ட்ரிக் மோட்டார் உள்ளிட்ட இந்திய தொழில்துறையில் பல கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வித்திட்டவர் ‘எடிசன் ஆஃப் இந்தியா’ என அழைக்கப்படும் ‘ஜி.டி.நாயுடு’. இவரது வாழ்க்கையைக் கொண்டாடும் வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படமான 'ஜிடிஎன்' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
இத் திரைப்படத்தில் ஜி.டி.நாயுடு கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் மாதவன் நடித்துள்ளார். முன்னதாக, இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் கதாபாத்திரத்தை வெள்ளித் திரையில் தத்ரூபமாக கொண்டு வந்தவர் நடிகர் மாதவன். அந்த வகையில், ஜி.டி. நாயுடு கதாபாத்திரத்தையும் திரையில் தத்ரூபமாக நடித்துள்ளார்.
புதுமை, அறிவியல் மற்றும் பொது சேவையில் ஜி.டி. நாயுடுவின் மகத்தான பங்களிப்பு இந்திய வரலாற்றில் அவருக்கென தனி இடத்தை பிடித்துள்ளது எனக் கூறினால் அது மிகையாகாது. அந்த வகையில் 'இந்தியாவின் எடிசன்' மற்றும் 'கோயம்புத்தூரில் வளமான செல்வத்தை உருவாக்கியவர்' என்று பரவலாக அறியப்படும், தமிழ்நாட்டின் மிக நீளமான பாலத்திற்கும் அவரது பெயரானது சூட்டப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டது. கோயம்புத்தூர் அவிநாசி சாலையில் 10 கி.மீ கொண்ட தமிழ்நாட்டின் மிக நீண்ட ஜி.டி.நாயுடு மேம்பாலத்தை கடந்த அக்டோபர் 9ஆம் தேதி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.
நேற்று (அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி) வெளியான ’ஜிடிஎன்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இப்படத்திற்கு 96, உரியடி, மெய்யழகன் போன்ற படங்களுக்கு இசையமைத்த கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்துள்ளார். மேலும் இந்த திரைப்படத்தில் சத்யராஜ், ஜெயராம், பிரியாமணி, துஷாரா விஜயன், தம்பி ராமையா மற்றும் வினய் ராய் உள்ளிட்ட ஏராளமான நட்சத்திரங்கள் நடித்து வருகின்றனர் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
’ஜிடிஎன்’ திரைப்படத்தை கிருஷ்ணகுமார் ராம்குமார் எழுதி இயக்கி வருகிறார். ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கை மற்றும் அக்காலத்தின் நம்பகத்தன்மையை திரையில் சரியாக பிரதிபலிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவரது பிறந்த இடமான கோயம்புத்தூரில் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வருவதாகவும், வருகிற 2026 கோடை விடுமுறைக்கு உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக திரைப்படக் குழு அறிவித்துள்ளது.