ETV Bharat / entertainment

’எனது மகன் ராகாவுடன் வாழ்நாள் முழுவதும் துணை நிற்பேன்’ - மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் எமோஷனல் பதிவு

முன்னதாக ஜாய் கிரிசில்டா குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தந்தை என்பது முன்னதாக அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட டி.என்.ஏ பரிசோதனையில் உறுதியானது.

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் (@MadhampattyRR / X)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 11:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பிரபல சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன் மகனுக்குத் துணையாக இருப்பேன் என அவரது மனைவி ஜாய் கிரிசில்டா மூலமாக சமூக வலைதள பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அவரது இரண்டாவது மனைவியான ஜாய் கிரிசில்டா சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “எனது மகன் ராகாவிற்கு, ஒரு தந்தையாகச் செய்ய வேண்டிய அனைத்து கடமைகளையும் கடந்த 6 மாதங்களாக முழுப் பொறுப்புடனும், அன்புடனும் செய்து வருகிறேன்.

இனி என் வாழ்நாள் முழுவதும் ராகா ரங்கராஜின் நலன், மகிழ்ச்சி, மற்றும் எதிர்காலத்திற்காக முழுப் பொறுப்புடனும், அன்புடனும் துணை நிற்பேன் என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக சமையல் கலைஞரும், நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் திருமணம் செய்து கொண்டு ஏமாற்றியதாக கடந்த ஆண்டு ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா கடந்தாண்டு சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

அப்புகார் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில், அந்தக் குழந்தை தன்னுடையது இல்லை என மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கூறியதால், மேலும் பிரச்சனை தீவிரமானது. மேலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஜாய் கிரிசில்டா தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் தொடர்ந்து பதிவுகளையும், புகைப்படங்களையும் வெளியிட்டு வந்தார்.

மேலும், அந்த பதிவுகளில் மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனத்தையும் இணைத்திருந்தார். அதை எதிர்த்து மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனம் தாக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், ஜாய் கிரிசில்டா இடையே மத்தியஸ்தம் செய்ய உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி பி.என். பிரகாஷை நியமித்தது.

இதையும் படிங்க: வாழ்க்கையில் யாருக்கு தான் துரோகம் நடக்கவில்லை? மனம் திறந்த டி. இமான்

இதனிடையே, தனது குழந்தையின் தந்தை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் என நிரூபிக்க, அவருக்கு டி.என்.ஏ பரிசோதனை எடுக்க வேண்டுமென குழந்தையின் தாயார் ஜாய் கிரிசில்டா கேட்டுக் கொண்டார். அதன்பேரில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடம் டிஎன்ஏ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்த பரிசோதனையில் குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தான் தந்தை என நிரூபணமானது.

அதன்பின் ஒரு கட்டத்தில், இருவரும் பரஸ்பரம் சமாதானம் ஆன நிலையில், மேலும், தங்களுக்குப் பிறந்த குழந்தைக்கு ராகா ரங்கராஜ் என்றும் பெயரிட்டதைத் வெளிப்படையாக தெரிவித்தார்.

TAGGED:

JOY CRIZILDAA
MADHAMPATTY RANGARAJ ABOUT HIS SON
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்
ஜாய் கிரிசில்டா
MADHAMPATTY RANGARAJ

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.