மகனுக்கு கோயிலில் மொட்டை அடித்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் - ஜாய் கிரிசில்டா வெளியிட்ட பதிவு வைரல்
கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் வெளியிட்டிருந்த பதிவில், தனது வாழ்நாள் முழுவதும் மகன் ராகாவின் எதிர்காலத்திற்காக முழு பொறுப்புடனும் அன்புடனும் துணை நிற்பேன் என பதிவிட்டிருந்தார்.
Published : August 17, 2026 at 11:12 AM IST
சென்னை: சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் தனது மகனுக்கு கோயிலில் மொட்டை அடித்த புகைப்படங்களை ஜாய் கிரிசில்டா தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
பிரபல சினிமா ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் கோயிலில் தனது மகன் ராகாவுக்கு கோயிலில் மொட்டை அடித்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
அந்த புகைப்படங்களில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டையும், ஜாய் கிறிஸ்டினா சிகப்பு நிற புடவையும் அணிந்துள்ளனர். மேலும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மடியில் அமரை வைத்து அவரது மகன் ராகாவுக்கு காது குத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
பிரபல சமையல் கலைஞரும் நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இந்த சூழலில், அவர் தன்னைத் திருமணம் செய்து கொண்டு, தான் கர்ப்பமாக இருந்த நேரத்தில் தன்னை ஏமாற்றி சென்றுவிட்டதாக ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா கடந்தாண்டு சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.
அப்புகார் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை செய்த நிலையில், ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு பிறந்த குழந்தை தன்னுடையது இல்லை என மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கூறியதால், பிரச்சனை மேலும் தீவிரமானது. தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் குறித்து ஜாய் கிரிசில்டா தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவுகளையும், புகைப்படங்களையும் பதிவிட்டு வந்தார்.
தொடர்ந்து, தனது குழந்தையின் தந்தை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் என நிரூபிக்க, அவருக்கு டி.என்.ஏ பரிசோதனை எடுக்க வேண்டும் என தாயார் ஜாய் கிரிசில்டா கேட்டுக் கொண்டார். அதன்பேரில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட டி.என்.ஏ பரிசோதனையில் குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தான் தந்தை என நிரூபணமானது. இதனையடுத்து குழந்தையின் முழுப் பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்வதாக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு, தனது மகன் ராகாவை கொஞ்சும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், ”எனது மகன் ராகாவிற்கு, ஒரு தந்தையாக செய்ய வேண்டிய அனைத்து கடமைகளையும் கடந்த ஆறு மாதங்களாக முழு பொறுப்புடனும், அன்புடனும் செய்து வருகிறேன்.
இனி, என் வாழ்நாள் முழுவதும் ராகா ரங்கராஜின் நலன், மகிழ்ச்சி மற்றும் எதிர்காலத்திற்காக முழு பொறுப்புடனும், அன்புடனும் துணை நிற்பேன் என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்து கொள்கிறேன்” என பதிவிட்டிருந்தார்.