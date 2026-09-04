லோகேஷ் கனகராஜின் பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படம் ‘டிசி’ இன்று ஓடிடியில் வெளியீடு
கிருஷ்ணகுமார் ராம்குமார் இயக்கத்தில் மாதவன், சத்யராஜ், துஷாரா விஜயன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ‘ஜிடிஎன்’ திரைப்படமும் இன்று ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : September 4, 2026 at 12:19 PM IST
சென்னை: லோகேஷ் கனகராஜ் நடிப்பில், பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்ற ‘டிசி’ (DC) திரைப்படம் இன்று ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ், வாமிகா கபி, சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘டிசி’. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் இந்த திரைப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்த படத்தில் அனிருத் இசையில் 'Hangova' என்ற பாடல் வெளியானது முதல் இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது.
அதனைத் தொடர்ந்து வெளியான பாடல்களும் படத்தின் புரமோஷன்களுக்கு பெருமளவில் உதவியது. ‘டிசி’ திரைப்படம் வெளியான பிறகு அனிருத்தின் மிரட்டலான பின்னணி இசையும் பாராட்டை பெற்றது. மேலும் அறிமுக கதாநாயகனாக லோகேஷ் கனகராஜ், நடிகை வாமிகா கபி ஆகியோரின் நடிப்பும் ரசிகர்களை கவர்ந்தது.
ரத்தம் தெறிக்கும் காதல் கதையில் உருவான இப்படத்தில் சந்திரா கதாபாத்திரம் மூலம் வாமிகா கபி இளைஞர்கள் மத்தியில் பிரபலமானார். இந்நிலையில் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 100 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்த ‘டிசி’ திரைப்படம் இன்று சன் நெக்ஸ்ட் (Sun NXT) ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படம் ஓடிடியில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் ஸ்டிரீமிங் செய்யப்படுகிறது.
It’s time to go mad with Devadas & Chandra!🔫🌹 #DC is Streaming Now Worldwide! ♥️— Sun Pictures (@sunpictures) September 4, 2026
Exclusively only on @SunNXT in Tamil, Telugu, Malayalam & Kannada! 🔥@Dir_Lokesh @ArunMatheswaran @anirudhofficial #WamiqaGabbi @isanjkayy @mukesh_DOP @editor_prasanna @skannanartdir @PC_stunts… pic.twitter.com/EnIlyTi3PM
ஜிடிஎன் (GDN)
நடிகர் மாதவன் நடிப்பில் ஜிடி நாயுடு வாழ்க்கை வரலாற்றை தழுவி உருவாக்கப்பட்ட ‘ஜிடிஎன்’ திரைப்படம் இன்று ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது. Edison Of India என அழைக்கப்படும் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஜி.டி.நாயுடு கண்டுபிடிப்புகளை மையமாக கொண்டு இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணகுமார் ராம்குமார் இயக்கியுள்ள ‘ஜிடிஎன்’ படத்தில் சத்யராஜ், துஷாரா விஜயன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தில் ஜிடி நாயுடுவாக நடித்துள்ள மாதவனின் நடிப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பாராட்டை பெற்றது. இந்த திரைப்படம் இன்று நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
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கடந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான ‘அன்பே டயானா’ திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், திரையரங்குகளில் அதிக வசூலை பெற்ற திரைப்படங்கள் இந்த வாரமும் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது பார்வையாளர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.