குருநாதர் பாரதிராஜாவை தொடர்ந்து சிஷ்யர் பாக்யராஜும் மறைவு: சோகத்தில் தமிழ் திரையுலகம்
Published : June 27, 2026 at 10:44 AM IST|
Updated : June 27, 2026 at 11:37 AM IST
பிரபல இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் (73) இன்று திடீரென மாரடைப்பால் காலமானார்.
சென்னை நுங்கம்பாக்கம் வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே உள்ள இல்லத்தில் அவருக்கு இன்று காலை திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவரது குடும்பத்தினர் அவரை சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படும் அது பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இந்திய அளவில் திரைக்கதைக்கு பெயர் பெற்ற பாக்யராஜ், நடிகராக 75-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து பாராட்டை பெற்றுள்ளார். பாக்யராஜ் நடிகை பூர்ணிமாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவருக்கு சாந்தனு என்ற மகனும், ஒரு மகளும் உள்ளனர். மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவிடம் ’16 வயதினிலே’ திரைப்படத்தின் மூலம் உதவி இயக்குநராக சேர்ந்து திரை வாழ்க்கையை தொடங்கிய பாக்யராஜ், 25-க்கும் மேற்பட்ட படங்களை இயக்கியுள்ளார். விறுவிறுப்பான திரைக்கதைக்கு பெயர் பெற்ற இவர், பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார்.
கடந்த 10-ம் தேதி குருநாதர் பாரதிராஜா காலமான சோகம் மறைவதற்குள், அடுத்த 15 நாட்களில் சீடர் பாக்யராஜும் மறைந்தது திரையுலகில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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சற்று நேரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் அஞ்சலி
சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே உள்ள இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இயக்குநர் பாக்யராஜ் உடலுக்கு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், இன்று நண்பகல் 12 மணி அளவில் அஞ்சலி செலுத்துகிறார். முன்னதாக பள்ளிக் கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உள்ளிட்டோர் பாக்யராஜ் உடலுக்கு மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர்.
நாளை பிற்பகல் இறுதிநிகழ்ச்சி
மறைந்த இயக்குநர் பாக்யராஜ் உடல் நாளை பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு சென்னை பெசன்ட் நகர் மின் மயானத்தில் தகனம் செய்யப்படும் என அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
வீட்டிற்கு எடுத்துவரப்பட்ட உடல் - திரையுலகம் அஞ்சலி
தனியார் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது உடல் நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள உடலுக்கு தமிழ் திரையுலகம் திரண்டு அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறது. நடிகை ராதிகா, நடிகர் சரத்குமார், நடிகர் மன்சூர் அலி கான், இயக்குநர் சுசீந்திரன் உள்ளிட்டோர் பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
ஆளுநர் இரங்கல்
பாக்யராஜ் மறைவுக்கு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில், "மூத்த தமிழ்த் திரைப்பட இயக்குநரும் எழுத்தாளருமான கே. பாக்யராஜ் மறைவு, சினிமா உலகிற்கு ஒரு பெரும் இழப்பாகும். அவரது தனித்துவமான கதை சொல்லும் பாணி, படைப்பாற்றல் மற்றும் தமிழ்த் திரைப்படத்துறைக்கு அவர் ஆற்றிய அளப்பரிய பங்களிப்பு ஆகியவை ரசிகர்களின் இதயங்களில் அவருக்கு ஒரு தனி இடத்தைப் பெற்றுத் தந்துள்ளன.
அவரது மரபு, தலைமுறை தலைமுறையாகத் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் சினிமா ரசிகர்களுக்கும் தொடர்ந்து உத்வேகம் அளிக்கும். அவரது குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் எண்ணற்ற அபிமானிகளுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது ஆன்மா சாந்தி அடையட்டும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி இரங்கல்
பாக்யராஜ் மறைவுக்கு அதிமுக பொதுச் செயாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், "இந்திய திரையுலகின் தன்னிகரற்ற திரைக்கதை ஆசிரியர் என்ற பெருமைக்குரிய அவர் மறைவு என்பது ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். அவரை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பதாருக்கும், திரைத் துறையினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மறைந்த அவர் ஆன்மா இறைவன் திருவடி நிழலில் இளைப்பாற எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.