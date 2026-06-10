இயக்குநர் பாரதிராஜா மறைவு: தமிழக அரசு சார்பில் இறுதி மரியாதை - முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு
Published : June 10, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : June 10, 2026 at 12:08 PM IST
சென்னை: பிரபல தமிழ் திரைப்பட இயக்குநரும் நடிகருமான பாரதிராஜா உடல்நலக் குறைவால் இன்று காலமானார். வயது மூப்பு மற்றும் கடுமையான நுரையீரல் தொற்று காரணமாக இயக்குநர் பாரதிராஜா சென்னையில் உள்ள எம்.ஜி.எம். மருத்துவமனையில் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அதிலிருந்து மீண்டு வந்த அவரை, மருத்துவர்கள் வீட்டிலேயே ஓய்வு எடுக்கும்படி தெரிவித்திருந்தனர். இந்நிலையில் இன்று காலை அவருக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்ட நிலையில், சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் பாரதிராஜா உயிரிழந்தார். அவருக்கு வயது 84.
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பாரதிராஜாவுக்கு மோகன்லால் இரங்கல்
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவுக்கு மலையாள நடிகர் மோகன்லால் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில், 'மண்ணில் கவிதையையும், மௌனத்தில் உண்மையையும், ஒவ்வொரு காட்சியிலும் ஆன்மாவையும் கண்டறிந்த ஓர் இயக்குநர். 'துதாரும்' என்ற திரைப்படத்தில் பாரதிராஜா சாருடன் நடித்தது, நான் என்றென்றும் போற்றிப் பாதுகாக்கும் ஒரு கௌரவம். உங்கள் ஆன்மா சாந்தியடையட்டும், சார். உங்கள் மரபு தலைமுறைகளுக்குத் தொடர்ந்து உத்வேகம் அளிக்கும், உங்கள் இழப்பு ஆழமாக உணரப்படும்' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இயக்குநர் பாக்யராஜ் குடும்பத்தினருடன் அஞ்சலி
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு இயக்குநர் பாக்யராஜ் குடும்பத்தினருடன் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
நீலங்கரையில் உள்ள அவரின் இல்லத்திற்கு வைக்கப்பட்டுள்ள மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு திரையுலகத்தினர் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், இயக்குநர் பாக்யராஜ், அவரின் மனைவி பூர்ணிமா, மகன் சாத்தனு ஆகியவர்களுடன் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.
நடிகர் சிவக்குமார், சூர்யா அஞ்சலி
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு திரைப் பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் அஞ்சல் செலுத்தி வருகின்றனர். நடிகர் சிவக்குமார், சூர்யா நீலங்கரையில் உள்ள அவரின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று மாலை அணிவித்து இறுதி மரியாதை செலுத்தி அஞ்சலி செலுத்தினர்.
ரஜினிகாந்த் நேரில் அஞ்சலி
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் அஞ்சல் செலுத்தினார்.
நீலாங்கரையில் உள்ள அவரின் வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு திரைப் பிரபலங்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் அஞ்சல் செலுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவரின் உடலுக்கு நேரில் அஞ்சல் செலுத்தினார்.
அவரின் படைப்புகள் அழியாத தடம் பதித்துள்ளன - ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் இரங்கல்
இயக்குநர் பாரதிராஜா மறைவிற்கு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
இத்குறித்து பதிவிட்ட அவர், "புகழ்பெற்ற திரைப்பட இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்கள் மறைவால் மிகுந்த துயரமடைந்தேன். கிராமிய வாழ்வையும் மனித உணர்வுகளையும் உண்மைத் தன்மையுடன் வெளிப்படுத்திய அவரது படைப்புகள் தமிழ் திரைப்பட உலகில் அழியாத தடம் பதித்துள்ளன. அவரின் குடும்பத்தினருக்கும் திரையுலகினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். அவரது ஆன்மா சாந்தியடையட்டும்” என தெரிவித்துள்ளார்.
திரை உலகின் ஈடிலா பேரொளி அணைந்துவிட்டது - வைகோ இரங்கல்
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு வைகோ நேரில் சென்று அஞ்சல் செலுத்தினார்.
அவரின் மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவித்த அவர், “திரை உலகின் ஈடிலா பேரொளி அணைந்துவிட்டது. ஆனால், அந்த ஒளி வெள்ளத்தின் பிரகாசம் இருளையும், இரவுகளையும் கடந்து இன்னும் பன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு ஜொலித்துக் கொண்டே இருக்கும்.
தென்பாண்டி மண்டலத்தின் உயிர் நாதமான கிராமங்களை வெட்டரிவாளும், வேலும் தாங்கிய வீர தமிழ்க் குலத்தின் மகத்தான மாண்பினை தலை கவிழாத தன்மானத்தை, ஓடும் சிற்றாறுகளின் சல சலப்பை பண்டுதொட்டு திகழ்ந்த தமிழனின் கலாச்சாரத்தை இமயத்தின் உச்சியில் நட்டு வைத்த கலை உலகின் முடிசூடா வேந்தன், நான் உயிராக நேசித்த பாரதிராஜா எனும் உன்னதப் படைப்பாளி ஐயோ போய்விட்டாரே! அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்கு எக்காலத்திலும் எவராலும் இயலாது” என உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் படைத்த புதுமைகளும், சாதனைகளும் ஏராளமானவை - அன்புமணி இரங்கல்
இயக்குநர் பாரதிராஜா மறைவிற்கு பாமக தலைவர் அன்புமணி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பதிவிட்ட அவர், “மாபெரும் திரைக்கலைஞன் பாரதிராஜா மறைவுக்கு இரங்கல். "இயக்குனர் இமயம்" என்று போற்றப்பட்ட பன்முகம் கொண்ட திரைக்கலைஞர் பாரதிராஜா முதுமை மற்றும் உடல்நலக் குறைவால் காலமானார் என்ற செய்தியறிந்து பெரும் அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்தேன். தமிழ்த் திரையுலக வரலாற்றை பாரதிராஜா அவர்களை தவிர்த்து விட்டு எழுத முடியாது என்று கூறும் அளவுக்கு அவர் படைத்த புதுமைகளும், சாதனைகளும் ஏராளமானவை. தேனி அல்லிநகரத்திலிருந்து திரைத்துறை குறித்த ஏராளமான கனவுகளுடன் வந்த பாரதிராஜா அவை அனைத்தையும் நனவாக்கினார். நீரோட்டத்துடன் பயணித்தால் தான் வெற்றி எளிது என்ற இலக்கணத்தைத் தகர்த்த பாரதிராஜா, படப்பிடிப்பு தளங்களில் மட்டுமே அடங்கிக் கிடந்த திரைப்பட உருவாக்கத்திற்கு விடுதலை கொடுத்து, கிராமங்களுக்கு கொண்டு சென்றார்; நாயகனும், நாயகியும் அழகாக இருக்க வேண்டும் என்ற வழக்கத்தை உடைத்து மிகச் சாதாரணமானவர்களையும் நாயக, நாயகிகளாக்கி புகழின் உச்சத்திற்கு கொண்டு சென்றவர் பாரதிராஜா” என தெரிவித்துள்ளார்.
ஒரு பல்கலைக்கழகமாகத் திகழ்ந்தவர் - அண்ணாமலை இரங்கல்
இயக்குநர் பாரதிராஜா மறைவிற்கு அண்ணாமலை இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பதிவிட்ட அவர், “இயக்குநர் இமயம், ஐயா திரு. பாரதிராஜா அவர்கள் உடல்நலக்குறைவால் காலமான செய்தி, மிகுந்த அதிர்ச்சியையும், வருத்தத்தையும் அளிக்கிறது. திரைப்படங்கள் என்பவை யதார்த்தத்தை மீறிய மாய உலகம் என்பதை மாற்றி, மண் சார்ந்த, இயல்பான வாழ்வியலாக மாற்றியவர்களில், ஐயா பாரதிராஜா அவர்கள் ஒரு பல்கலைக்கழகமாகத் திகழ்ந்தவர். வாழையடி வாழையாக அவரது வழி வந்த இயக்குநர்களும், திரைக்கலைஞர்களுமே அதற்குச் சாட்சி. மண்ணின் மீதும், மக்களின் மீதும் பேரன்பு கொண்டிருந்த ஐயா திரு. பாரதிராஜா அவர்களுக்கு, எனது கண்ணீரஞ்சலியைக் காணிக்கையாக்கிக் கொள்கிறேன். ஓம் சாந்தி” என தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவின் கேமராவை கிராமங்களை நோக்கி திருப்பியவர் - இபிஎஸ் இரங்கல்
இயக்குநர் பாரதிராஜா மறைவிற்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பதிவிட்ட அவர், “இயக்குனர் இமயம் பத்மஶ்ரீ திரு. பாரதிராஜா அவர்கள் காலமானார் என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த துயருற்றேன். தென் தமிழகத்தின் கிராமத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, தமிழ் சினிமாவின் கேமராவை கிராமங்களை நோக்கி திருப்பியவர்; திரைத் துறையை மண் வாசனையால் நிரப்பியவர்; தமிழ் சினிமாவை தமிழ் மண்ணுக்குரிய விழுமியங்களோடு உலகம் திரும்பிப் பார்க்கச் செய்தவர் திரு. பாரதிராஜா அவர்கள். அவர்தம் மறைவு என்பது ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். “என் இனிய தமிழ் மக்களே” என்ற அவரது குரல் சினிமா உள்ளவரை நிலைத்து நிற்கும். அவரை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும், திரைத் துறையினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மறைந்த திரு. பாரதிராஜா அவர்களின் ஆன்மா இறைவன் திருவடி நிழலில் இளைப்பாற எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.
பெரும்பான்மையினரின் யதார்த்தவாத குரல்களை திரையில் பதிவு செய்தவர் - கனிமொழி எம்.பி இரங்கல்
இயக்குநர் பாரதிராஜா மறைவிற்கு திமுக எம்.பி கனிமொழி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் அவர், “‘இயக்குநர் இமயம்’ திரு. பாரதிராஜா அவர்கள் மறைவெய்திய செய்தி மிகுந்த வருத்தமளிக்கிறது. பெரும்பான்மையினரின் யதார்த்தவாத குரல்களை திரையில் பதிவு செய்த அவரது மறைவு தமிழ்த் திரையுலகிற்குப் பேரிழப்பாகும். அவரது குடும்பத்தினர், திரையுலகினர் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
நாளை படப்பிடிப்பு ரத்து - தமிழ்த் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் அறிவிப்பு
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு திரையுலகத்தினர் காலை முதலே அஞ்சல் செலுத்தி வருகின்றனர். நடிகர் ராதிகா, இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன் உள்ளிட்டோர் காலை முதலே நீலங்கரையில் உள்ள அவரின் வீட்டில் இருக்கும் நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் காலையில் அஞ்சல் செலுத்தினார். அதனைத்தொடர்ந்து, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், இசையமைப்பாளர் இளையராஜா, நடிகர் சிவக்குமார், சூர்யா, இயக்குநர் மாரிசெல்வராஜ், நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் உள்ளிட்டவர்கள் நேரில் அஞ்சல் செலுத்தினர். தொடர்ந்து, பல திரைத்துறையினர் அவரின் மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். பலர் அஞ்சல் செலுத்த அவரின் இல்லத்திற்கு முன்பு குவிந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், நாளை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை படப்பிடிப்பு ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழ்த் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. இயக்குநர் பாரதிராஜா மறைவிற்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு இளையராஜா நேரில் அஞ்சலி
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “பாரதிராஜாவின் ஆத்துமா சாந்தியடைய எல்லா வல்ல இறைவனை பிராத்திக்கிறேன் என தெரிவித்தார். மேலும், நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் மற்றும் பல திரையுலகத்தினர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இயக்குநர் பாரதிராஜா உடலுக்கு அரசு மரியாதை
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் அரசு மரியாதை அளிக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக இன்று காலை முதலமைச்சர் விஜய், நீலாங்கரையில் உள்ள வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.
பாரதிராஜா உடலுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி
நீலாங்கரையில் உள்ள வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு திரையுலக பிரபலங்கள் அஞ்சல் செலுத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் சென்று அவரின் உடலுக்கு அஞ்சல் செலுத்தினார். அவரிடன் எம்.பி டி.ஆர் பாலு, முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியம், எம்.பி. தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு மாலை அணிவித்து மு.க.ஸ்டாலின் இறுதி மரியாதையை செலுத்தினார். இத்தருணத்தில் அங்கிருந்த கவிஞர் வைரமுத்து, நடிகர் ராதிகா மற்றும் அவரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
’தமிழ்த் திரையுலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பு’ - முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல்
நீலாங்கரையில் உள்ள வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் காலையிலேயே நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி மூன்று நாள் பயணமாக டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்றார்.
இதுகுறித்து முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தில் அவர் கூறியதாவது, ”தமிழ்த் திரையுலகின் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா காலமானார் என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த மனவேதனையும் துயரமும் அடைந்தேன். கிராமியப் பின்னணியில் வாழ்வியல் உயிரோட்டத்துடன் பல வெற்றிப் படங்களை உருவாக்கி, தமிழ்த் திரைப்பட உலகில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் இயக்குநர் பாரதிராஜா அவர்கள். தனது படைப்புகளுக்காக நாட்டின் உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ உள்ளிட்ட பல்வேறு தேசிய, மாநில விருதுகளைப் பெற்றவர்.
பல தலைமுறைக் கலைஞர்களை உருவாக்கிய அவரது பங்களிப்பு தமிழ்த் திரைப்பட வரலாற்றில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும். இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்களின் மறைவு, தமிழ்த் திரையுலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும், நண்பர்களுக்கும், திரைப்படத் துறையினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது ஆன்மா இறைவன் திருவடி நிழலில் இளைப்பாற பிரார்த்திக்கிறேன். திரைத்துறையில் பாரதிராஜா அவர்களின் பங்களிப்பைப் போற்றி, அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும்” என தெரிவித்துள்ளார்.