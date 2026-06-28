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பிரியாவிடை பெற்ற பாக்யராஜ்: காலை 9 மணிக்கு இறுதி ஊர்வலம்

பாக்யராஜ்
பாக்யராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 7:04 AM IST

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Updated : June 28, 2026 at 7:29 AM IST

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பிரபல இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் (73) நேற்று திடீரென மாரடைப்பால் காலமானார்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கம் வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே உள்ள இல்லத்தில் அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. அவரது குடும்பத்தினர் அவரை உடனடியாக சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். ஆனால், சிகிச்சை பலனளிக்காமல் அவர் உயிரிழந்தார்.

தொடர்ந்து, அவரது உடல் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பாக்யராஜின் இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது. அவரது உடலுக்கு திரைப் பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

இந்நிலையில், மறைந்த இயக்குநர் பாக்யராஜின் இறுதி ஊர்வலம் இன்று காலை 9 மணிக்கு தொடங்கி, பெசன்ட் நகரில் காலை 11 மணியளவில் அவரது பூத உடல் தகனம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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7:24 AM, 28 Jun 2026 (IST)

அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம்

மறைந்த இயக்குநர் பாக்யராஜின் இறுதி ஊர்வலம் இன்று காலை 9 மணிக்கு தொடங்கும். பாக்யராஜ் உடல் அஞ்சலிக்காக, காலை 9 மணி வரை அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்படும். வள்ளுவர் கோட்டத்திலிருந்து பெசண்ட் நகர் மின் மயானத்திற்கு காலை 10.30 மணியளவில் பாக்யராஜ் உடல் கொண்டு வரப்பட்டு, காலை 10.45 மணி முதல் 11.45 மணிக்குள், முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தபடி, அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச்சடங்கு நடைபெறும் என்று அவரது குடும்பத்தார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Last Updated : June 28, 2026 at 7:29 AM IST

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