எல்.ஐ.கே, ’டிஎன் 2026’... இந்த வாரம் வெளியாகும் தமிழ்ப் படங்கள் என்ன?
அரசியல் கதையை பின்னணியாக கொண்டு, சமீபத்தில் டிரெய்லர் வெளியாகி சர்ச்சைக்குள்ளான ’டிஎன் 2026’ திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ளது
Published : April 10, 2026 at 3:28 PM IST
சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் இந்த வாரம் எல்ஐகே, மனிதன் தெய்வமாகலாம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளது
எல்ஐகே (Love insurance kompany)
விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன், கீர்த்தி ஷெட்டி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, சீமான் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘எல்ஐகே’ திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ளது. செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ மற்றும் ரௌடி பிக்சர்ஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
2040ல் உலகமே இயந்திரம் மூலம் காதலை பரிமாறிக் கொள்ளும் சூழல் உருவாகிறது. அந்த தருணத்தில் சுயமாக ஒரு பெண் மீது ஆணுக்கு காதல் ஏற்படுகிறது. இயந்திரத்தை எதிர்த்து கதாநாயகன் தனது காதலை கதாநாயகியிடம் எப்படி கடத்துகிறார்? அவர் வெற்றி பெற்றாரா? இல்லையா? என இன்றைய ஜென்சி தலைமுறையினரை கவரும் வண்ணம் இந்த திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மனிதன் தெய்வமாகலாம்
டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் இயக்கத்தில் செல்வராகவன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘மனிதன் தெய்வமாகலாம்’. விஒய்ஓஎம் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் குஷி ரவி, ஒய்ஜி மகேந்திரன், கவுசல்யா, கவுசி ரவி, மைம் கோபி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
ஏ.கே.பிரியன் இசையமைத்துள்ள இந்த படம் உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாகியுள்ளது. மக்களுக்காக எந்த எல்லை வரை சென்று போராடும் நாயகன், தனது கிராமத்தைக் காப்பாற்ற எந்த மாதிரியான முடிவுகளை எடுக்கிறார் என்பது குறித்து இத்திரைப்படம் எடுத்துரைக்கிறது. மனிதன் தெய்வமாகலாம் திரைப்படம் இன்று (ஏப்.10) வெளியாகியுள்ளது.
’டிஎன் 2026’ (TN 2026)
உமாபதி ராமையா இயக்கத்தில் நட்டி, தம்பி ராமையா, எம்.எஸ்.பாஸ்கர், ஜாவா சுந்தரேசன், விஜி சந்திரசேகர் ஆகியோர் நடித்துள்ள ‘டிஎன் 2026’ படம் இன்று (ஏப்.10) வெளியாகியுள்ளது. கண்ணன் ரவி குழு மற்றும் கந்தரா ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். தர்புகா சிவா இசையமைத்துள்ளார். தமிழ் திரை உலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக உள்ள ஒருவர் அரசியல் கட்சி தொடங்குகிறார். அதன் பிறகு என்ன நடக்கிறது என்பதை படத்தின் மீதி கதை.
இந்த படத்தின் டீசர் வெளியானதில் இருந்தே மக்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்று விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. இந்த படத்தின் கதையை தம்பி ராமையா எழுதியுள்ளார். இந்நிலையில் ’டிஎன் 2026’ படத்தில் தவெக கட்சி தலைவரும் நடிகருமான விஜய்யை விமர்சிக்கும் விதமாக காட்சிகள் இருப்பதாக அக்கட்சி நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா கடுமையாக விமர்சித்து இருந்தார். இதற்கு ஒரு டீசரை மட்டுமே பார்த்துவிட்டு யாரும் முடிவு செய்து விடாதீர்கள், இப்படம் நடிகர் விஜய் தாக்கி எடுக்கப்படவில்லை என படக்குழு பதில் அளித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.