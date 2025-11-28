100 பிறவிகள் எடுத்தாலும் நடிகராக பிறக்கவே விரும்புகிறேன் - ரஜினிகாந்த் நெகிழ்ச்சி பேச்சு
மத்திய அரசின் உயரிய விருதுகளான பத்ம பூஷன், பத்ம விபூஷன் விருதுகளையும், இந்திய திரையுலகின் உயர்ந்த விருதாக கருதப்படும் தாதா சாகிப் பால்கே விருதையும் ரஜினி பெற்றுள்ளார்.
Published : November 28, 2025 at 10:58 PM IST
பனாஜி: இன்னும் 100 பிறவிகள் எடுத்தாலும் அத்தனை பிறவியிலும் நடிகராகவே பிறக்க விரும்புகிறேன் என்று தமிழக திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டாராக இன்றைக்கும் கொண்டாடப்படும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் உணர்ச்சி பொங்க கூறினார்.
மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் மற்றும் கோவா அரசின் சார்பில் சர்வதேச திரைப்பட விழா மாநில தலைநகர் பனாஜியில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த ஆண்டு 56-வது சர்வதேச திரைப்பட விழா கோவாவில் கடந்த 20-ம் தேதி துவங்கியது. விழாவின் நிறைவு நாளான இன்று தமிழ் திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டாராக இன்றைக்கும் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் ரஜினிகாந்துக்கு 'வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது' வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது.
சினிமாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக அவர் நிகழ்த்திவரும் சாதனைகளுக்காகவும், தமிழ் திரையுலகிற்கு மட்டுமின்றி ஹிந்தி, தெலுங்கு மற்றும் கன்னட திரையுலகிற்கும் அரை நூற்றாண்டாக அவர் ஆற்றிவரும் மகத்தான பங்களிப்பை பாராட்டும் விதத்திலும் இந்த விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கோவா முதலமைச்சர் பிரமோத் சவாத் ரஜினிக்கு விருதை வழங்கி கௌரவித்தார். அப்போது விழா மேடையில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை இணையமைச்சர் எல்.முருகன், நடிகர் ரன்வீர் சிங் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
விழாவில் ரஜினிகாந்த் பேசும்போது, " எனக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கியதற்காக மத்திய அரசுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சினிமாவையும், நடிப்பையும் மிகவும் நேசிப்பதால் 50 ஆண்டுகள், வெறும் 10 ஆண்டுகளை போல் உருண்டோடிவிட்டதை போல் உணர்கிறேன்," என்றார்.
🔥 Fifty Years of Pure Rajni Magic! 🔥— PIB in Goa 🇮🇳 (@PIB_Panaji) November 28, 2025
As #IFFI2025 celebrates 50 glorious years of Rajinikanth, we honour a legend who reimagined heroism, elevated storytelling and connected with millions through sheer charisma and heart.
From breaking box-office records to redefining Indian… pic.twitter.com/jBRCBkZXAS
மேலும் அவர் பேசும்போது, "இன்னும் 100 பிறவிகள் எடுத்தாலும் அத்தனை பிறவியிலும் நடிகராகவே (ரஜினிகாந்த் ஆகவே) பிறக்க விரும்புகிறேன்" என்று ரஜினி உணர்ச்சி பொங்க பேசினார்.
கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதை பெற்றுள்ள ரஜினிகாந்த், கடந்த 2000-ம் ஆண்டு, மத்திய அரசின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான 'பத்ம பூஷன்' விருதை பெற்றுள்ளார். 2016-ம் ஆண்டு அவருக்கு 'பத்ம விபூஷன்' விருது அளித்து கௌரவிக்கப்பட்டது. அத்துடன், இந்திய திரையுலகில் உயரிய விருதாக கருதப்படும் 'தாதா சாகிப் பால்கே' விருதும் கடந்த 2020 -இல் ரஜினிகாந்துக்கு வழங்கப்பட்டது.
தமது லட்சோபலட்ச ரசிகர்களால் 'தலைவா' என்று கொண்டாடப்படும் ரஜினிகாந்த், தலைமுறைகள் பல கடந்து இன்றைக்கும் வெள்ளித்திரையில் அனைத்து தரப்பு வயது ரசிகர்களையும் தனதுதனித்துவமான நடிப்பின் மூலம் கவர்ந்திழுக்கும் திறன் கொண்டவராக திகழ்கிறார்.