நடிகர் நானா படேகரின் அறியாத பக்கங்கள்: கார்கில் போர் முதல் விவசாயிகள் போராட்டம் வரை
75 வயதான நடிகர் நானா படேகர் இன்று மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்த நிலையில், அவருக்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் திரைத்துறையினர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 8, 2026 at 5:38 PM IST
ஹைதராபாத்: தேசிய அளவில் அறியப்படும் மூத்த நடிகரான நானா படேகர் கார்கில் போரில் ஆற்றிய பங்களிப்பு உள்ளிட்ட அறியாத பக்கங்கள் குறித்து இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம்.
கோவா, தோனா பவுலா பகுதியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் வசித்து வந்த மூத்த நடிகர் நானா படேகருக்கு (75) இன்று அதிகாலை மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர் அவர் நினைவிழந்த நிலையில், உடனடியாக மணிபால் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார். ஆனால் தொடர்ச்சியாக 45 நிமிடங்கள் சிபிஆர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டபோதும், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். அவருக்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் திரைத்துறையினர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
श्री नाना पाटेकर यांच्यासारखी झोकून देण्याची वृत्ती, स्वतःचे वेगळेपण आणि एक आगळा प्रभाव फारच मोजक्या अभिनेत्यांमध्ये पाहायला मिळतो. त्यांनी प्रत्येक भूमिकेत विलक्षण विविधता आणि सर्जनशीलता आणत, अनेक पिढ्यांच्या स्मरणात राहतील अशा भूमिका आपल्यासाठी साकारल्या. आपल्या स्पष्ट आणि परखड विचारांसाठीही त्यांचा मोठा आदर केला जायचा, स्वतःच्या विश्वासावर ठाम राहून मत मांडताना ते कधीही डगमगले नाहीत. हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत श्री नाना पाटेकर यांचे योगदान अफाट होते. त्यांच्या जाण्याने कलाविश्वात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांचे कुटुंब, मित्रपरिवार आणि असंख्य चाहत्यांप्रती मी संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती!— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
நானா படேகரின் தமிழ்ப் படங்கள்
பாரதிராஜா இயக்கிய 'பொம்மலாட்டம்' படத்தில் நிலைத்தன்மை இன்றி விசித்திரமான சினிமா இயக்குநராக நடித்த நானா படேகர், தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் பாராட்டை பெற்றார். அதன் பிறகு ரஜினிகாந்திற்கு வில்லனாக 'காலா' படத்தில் நடித்தார்.
இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்திற்கு சரிசமமான கதாபாத்திரத்தில், நுட்பமான உடல்மொழியில் வித்தியாசமான வசன உச்சரிப்புடன் நடிப்பில் கலக்கி இருந்தார். தமிழ் மொழியில் சில படங்கள் மட்டுமே நடித்திருந்தாலும், தேசிய அளவில் ஒப்பற்ற கலைஞராக அவர் திகழ்ந்தார்.
இதுபோன்று திரைத்துறையில் தனித்துவமான கலைஞராக விளங்கிய நானா படேகர், சமூக ஆர்வலராகவும், கார்கில் போரில் பங்கேற்றும் நாட்டிற்கு தனது சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார்.
பாலிவுட்டில் கலக்கிய நானா படேகர்
விஸ்வநாத் படேகர் என்ற இயற்பெயர் கொண்ட நானா படேகர், கடந்த 1951ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி பிறந்தார். இந்தி மற்றும் மராத்தி சினிமாவில் தனது திரைப்பயணத்தை தொடங்கிய இவர், தமிழ் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் நடித்துள்ளார். வில்லன், நகைச்சுவை என பல வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களில் தனது ஸ்டைலில் நடித்து பெயர் பெற்றார்.
One line. One brutal truth. One unforgettable scene. @nanagpatekar @bindasbhidu #Parinda #NanaPatekar #JackieShroff #Bollywood https://t.co/XBm8i6zUdA— Vidhu Vinod Chopra Films (@VVCFilms) September 30, 2026
அவரது கம்பீர குரல் மற்றும் உடல்மொழி ஆகியவை மூலம் தான் நடிக்கும் கதாபாத்திரங்களுக்கு உயிர் கொடுத்தார். கடந்த 1978ஆம் ஆண்டு 'கமன்' என்ற ஹிந்தி திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் காலடி வைத்த நானா படேகர், கிராந்திவீர், அக்னி சாட்சி என 90க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். இவரை அங்கீகரிக்கும் வகையில் மகாராஷ்டிரா மாநில அரசின் திரைப்பட விருது வழங்கப்பட்டது. மேலும் பரிந்தா (Parinda) திரைப்படத்திற்காக சிறந்த துணை நடிகருக்கான தேசிய விருதை பெற்றார். மொத்தமாக மூன்று தேசிய விருதுகளை பெற்றுள்ளார்.
கார்கில் போருக்கு சென்ற நானா படேகர்
சினிமாவை விடுத்து நானா படேகர் நாட்டிற்காக கார்கில் போர் மூலம் தனது பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார். கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு கார்கில் போரின்போது, நானா படேகர் தனது நடிப்பை தற்காலிகமாக நிறுத்திவிட்டு, இந்திய வீரர்களுடன் பணியாற்ற அனுமதி கோரினார். 'Prahaar: The Final Attack' என்ற படத்தின்போது மராத்திய ராணுவ படைப்பிரிவினர் உடன் தங்கிப் பயிற்சி பெற்றுள்ளார்.
Rest In Peace Nana Patekar - Legend. #Krantiveer https://t.co/DMWalzXLgN— Zeeshan Hanif 🇨🇦🇵🇰 (@umpirezee) October 8, 2026
கார்கில் போரின்போது அவர் மூத்த ராணுவ அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு ராணுவ படைகளுடன் இணைய விருப்பம் தெரிவித்தார். அப்போது பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திடம் தான் அனுமதி பெற முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து நானா படேகர் அப்போதைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸை தொடர்பு கொண்டார். ஆனால் அவர் அனுமதி அளிக்க மறுத்தார்.
ராணுவ பணி நியமனத்திற்கு தேவையான பயிற்சி ஆறு மாதங்கள் தான் என்றாலும், தான் 3 ஆண்டுகள் ராணுவ பயிற்சி பெற்றுள்ளதாக நானா படேகர் விளக்கம் அளித்தார். பின்னர் கார்கில் போரில் பங்கேற்க அவருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
பின்னர் கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், நாட்டின் எல்லை பகுதியில் இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாக தங்கி ராணுவ வீரர்களுக்கும், மருத்துவமனையிலும் உதவியாக இருந்தார். அப்போது ஒரு ராணுவ குழுவில் இருந்ததை நானா படேகர் நினைவு கூர்ந்தார்.
இது அவருக்கு உடல்ரீதியாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நானா படேகர் ஸ்ரீநகரை அடைந்தபோது, அவரது உடல் எடை 76 கிலோ இருந்ததாகவும், பின்னர் அது 56 கிலோவாக குறைந்ததாகவும் தெரிவித்தார். இருப்பினும், கார்கில் போரில் பங்கேற்றதை நானா படேகர் ஒரு தனிப்பட்ட சாதனையாக இல்லாமல், தன்னால் நாட்டிற்கு முடிந்த சிறு பங்களிப்பாக கருதினார்.
நானா படேகரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை
திரை உலகத்தை தவிர்த்து நானா படேகர் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கடினமான காலத்தை எதிர்கொண்டார். கடந்த 1978ஆம் ஆண்டு நீல்காந்தி படேகரை, நானா படேகர் திருமணம் செய்து கொண்டார். பின்னர் இவர்களுக்கு இரு மகன்கள் பிறந்த நிலையில், மூத்த மகன் துர்வாசா இளம் வயதிலேயே நோய் வாய்ப்பட்டு உயிரிழந்தார். பின்னர் நானா படேகர் மற்றும் அவரது மனைவியும் சட்டப்பூர்வமான திருமண உறவில் நீடித்தாலும், பல ஆண்டுகள் தனித்து வாழ்ந்து வந்தனர்.
சமூகத்தில் நடைபெறும் பிரச்சனைகளுக்கு நானா படேகர் குரல் கொடுக்க தவறியதில்லை. மகாராஷ்டிரா அரசுக்கு எதிராக நடைபெற்ற விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளித்தார். மேலும் விவசாயிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு உதவும் முயற்சிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார். நடிகர் மகரந்த் அனஸ்புரேவுடன் சேர்ந்து ’நாம் அறக்கட்டளை’யை தொடங்கினார்.