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பிரபல பின்னணி பாடகி ஜானகி காலமானார்

40,000- க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களைப் பாடியுள்ள எஸ்.ஜானகி, 'தென்னிந்தியாவின் நைட்டிங்கேல்' என்று அன்போடு அழைக்கப்படுபவர்.

பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ்.ஜானகி
பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ்.ஜானகி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 9:04 PM IST

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மைசூரு: பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ்.ஜானகி (வயது 88) வயது மூப்பு காரணமாக மைசூரில் காலமானார்.

யார் இந்த எஸ்.ஜானகி?

கடந்த 1938- ஆம் ஆண்டு ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம், குண்டூரில் பிறந்தவர் எஸ்.ஜானகி. தனது சிறு வயதிலேயே பாடத் தொடங்கிய எஸ்.ஜானகி, நாதசுர மேதை பைடிசாமி என்பவரிடம் முறையான இசைப் பயிற்சியைப் பெற்றார். பின்னர் சென்னைக்கு இடம்பெயர்ந்த அவர், திரைப்படத்துறையில் பணியாற்றத் தொடங்கினார்.

கடந்த 1957- ஆம் ஆண்டு வெளியான 'விதியின் விளையாட்டு' என்ற திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த 'பெண் என் ஆசை பாழானது ஏனோ' என்ற பாடல் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் பின்னணிப் பாடகியாக நுழைந்தார். அவருக்கு தொடர்ந்து பல படங்களில் பாடும் வாய்ப்புக் கிட்டியது.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட 17 மொழிகளில் சுமார் 40,000- க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். ஜப்பான், ஜெர்மன், பிரெஞ்சு உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் பல பக்திப் பாடல்களைத் தாமே எழுதி இசையமைத்துப் பாடியுள்ளார். 'தென்னிந்தியாவின் நைட்டிங்கேல்' என்று அன்போடு அழைக்கப்படுபவர் எஸ்.ஜானகி.

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பின்னணி பாடகி எஸ் ஜானகி காலமானார்
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