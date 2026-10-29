ஆஸ்தான கித்தார் கலைஞர் சதா மாஸ்டர் காலமானார் - இளையராஜா வீடியோ வெளியிட்டு இரங்கல்
இளையராஜா இசையமைத்த பல திரைப்படப் பாடல்களுக்கும் பின்னணி இசைக்கும் சதா மாஸ்டர் தனது பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 10:29 PM IST
சென்னை: தனது ஆஸ்தான கித்தார் கலைஞர் சதா மாஸ்டர் என்கிற சதானந்தம மறைவுக்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இரங்கல் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழ் திரையிசை உலகின் பிரபல கித்தார் கலைஞரும், இளையராஜாவின் நீண்டகால இசைப் பயணத்தில் முக்கியப் பங்காற்றியவருமான சதா மாஸ்டர் உடல்நவக் குறைவு காரணமாக சென்னையில் இன்று காலமானார். அவரது மறைவு இசையுலகில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எஸ்.சதானந்தம் என்ற இயற்பெயர் கொண்ட சதா மாஸ்டர், தனது கித்தார் இசையால் பல தலைமுறை ரசிகர்களின் மனதில் இடம்பிடித்தவர். இளையராஜாவின் இசைக்குழுவில் பல ஆண்டுகளாகப் பணியாற்றி, அவர் இசையமைத்த பல திரைப்படப் பாடல்களுக்கும் பின்னணி இசைக்கும் தனது பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார்.
குறிப்பாக, இளையராஜாவின் இசையமைப்பில் உருவான பல பாடல்களில் கித்தார் இசையின் தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்திய கலைஞர்களில் மிகவும் முக்கியமான ஒருவராகத் திகழ்ந்தார். ‘அன்னக்கிளி’ திரைப்படம் மூலம் தொடங்கிய இளையராஜாவின் இசைப் பயணத்தில், பல்வேறு காலகட்டங்களில் இசைக்கலைஞர்களின் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் பெற்றது. அந்த வகையில், சதா மாஸ்டரின் இசைப் பங்களிப்பும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் இருந்துள்ளது.
திரையிசையில் கித்தார் இசைக்கு தனி அழகையும் உணர்வையும் வழங்கிய அவர், இசைத்துறையினரின் அன்பையும் மரியாதையையும் பெற்றிருந்தார். மேலும் பல மேடை கச்சேரிகளையும் வாசித்தவர் என்கிற பெருமைக்குரியவர்.
இந்நிலையில், சதா மாஸ்டரின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து இசை அமைப்பாளர் இளையராஜா வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த வீடியோவில், "என்னுடன் நெடுங்காலம் பணியாற்றிய சதானந்தத்தின் மறைவு செய்தி கேட்டு மிகுந்த வருத்தம் அடைகிறேன். சதானந்தம் இசையமைப்பாளர் சுதர்சனத்தின் புதல்வர். சதானந்தம் காலமாகிவிட்டார் என்று தெரிந்தவுடன் மிகுந்த துக்கமுற்றேன்.
காலமானவர்களை அந்த நிலையில் நான் பார்ப்பது கிடையாது; பார்க்க விரும்புவதில்லை.ஏனென்றால் அவர்கள் எல்லாம் என்னுடன் உயிருடன் வாழ்ந்தவர்கள். உணர்வுடன் கலந்தவர்கள். அவருடைய ஆன்மா சாந்தி அடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று இளையராஜா தெரிவித்துள்ளார்.