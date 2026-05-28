லெஜண்ட் சரவணன் நடித்துள்ள ‘லீடர்’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

துரை செந்தில்குமார் இயக்கியுள்ள 'லீடர்' திரைப்படத்தில் பாயல் ராஜ்புத், ஷாம், ஆண்ட்ரியா ஜெரேமியா, லால், பிரபாகர், அம்ரிதா ஐயர், விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்

லீடர் திரைப்பட போஸ்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 28, 2026 at 7:32 AM IST

சென்னை: லெஜண்ட் சரவணன் நடிப்பில் உருவாகி, திரையரங்குகளில் வரவேற்பை பெற்ற ‘லீடர்’ திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் லெஜண்ட் சரவணன் கதாநாயகனாக நடித்த திரைப்படம் ‘லீடர்’. மேலும் இப்படத்தில் பாயல் ராஜ்புத் கதாநாயகியாக நடிக்க, ஷாம், ஆண்ட்ரியா ஜெரேமியா, லால், பிரபாகர், அம்ரிதா ஐயர், விடிவி கணேஷ் மற்றும் பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் கடந்த ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

‎லெஜெண்ட் சரவணா புரொடக்‌ஷன்ஸ் பிரமாண்டமாக தயாரித்துள்ள ‘லீடர்’ திரைப்படத்தில் தன் குழந்தைக்காக சவால்களை எதிர்கொள்ளும் ஒரு பாசமிகு தந்தையாக லெஜெண்ட் சரவணன் நடித்துள்ளார். மேலும் விறுவிறுப்பான எழுத்து மற்றும் பரபரப்பான இயக்கத்தில் உருவான இந்த படத்தில் லெஜண்ட் சரவணனின் அதிரடி சண்டைக் காட்சிகளும், உணர்ச்சிப்பூர்வமான நடிப்பும் பார்வையாளர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்களின் பாராட்டுகளை பெற்றது.

அதேபோல் ‎ஜிப்ரானின் இதயம் தொடும் இசை, எஸ். வெங்கடேஷின் ரசிகர்களை கவரும் ஒளிப்பதிவு, பிரதீப் இ. ராகவின் விறுவிறு படத்தொகுப்பு மற்றும் மகேஷ் மேத்யூவின் பரபரப்பான சண்டை காட்சிகளுடன், ஆக்‌ஷன், சஸ்பென்ஸ் மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நிறைந்த முழுமையான படமாக ‘லீடர்’ அமைந்தது. திரையரங்குகளில் வரவேற்பை பெற்ற ‘லீடர்' திரைப்படம் ஓடிடியில் எப்போது வெளியாகும் என்று பலதரப்பட்ட ரசிகர்களும் ஆர்வமுடன் எதிர்பர்த்து வந்த நிலையில், அதுகுறித்து அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி நாளை (மே 29) அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய நான்கு மொழிகளில் ‘லீடர்’ திரைப்படம் வெளியாகிறது. திரையரங்கில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வசூலை குவித்தது போலவே. ‘லீடர்’ திரைப்படம் ஓடிடியிலும் ரசிகர்களை கவரும் என படக்குழு நம்பிக்கையில் உள்ளது.

கொரோனா காலத்திற்கு பிறகு சினிமா ரசிகர்களுக்கு திரையரங்குகளை போன்றே ஓடிடி தளமும் முக்கிய பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இருந்து வருகிறது. ஓடிடி தளம் பிரபலமான பின்பு மற்ற மொழி திரைப்படங்களை மக்கள் எளிதாக காண முடிகிறது. அந்த வகையில் திரையரங்கில் பெரிய அளவில் கவனத்தை பெறாத திரைப்படங்களும் ஓடிடியில் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

